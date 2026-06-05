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Новости Смертельные ДТП ДТП в Киеве
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Автомобиль на большой скорости врезался в пешеходную зону в Киеве: 4 погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщила столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

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Водитель не справился с управлением

Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автобус со школьниками перевернулся в Харьковской области: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Есть погибшие

  • Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.

Читайте также: В нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и убил 17-летнего мотоциклиста: ГБР задержало военного в Сумской области. ФОТО

ДТП в Киеве 5 июня
ДТП в Киеве 5 июня
ДТП в Киеве 5 июня
ДТП в Киеве 5 июня
ДТП в Киеве 5 июня
ДТП в Киеве 5 июня

Автор: 

ДТП (7610) Киев (26418) Нацполиция (16962)
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Топ комментарии
+22
Це все від безкарності та вседозволеності. Де автоматичні камери на кожному перехресті, де захмарні штрафи та вилучення прав за злісні порушення. В школі - вседозволеність, жодної відповідальності. Анархія в усьому. Тому розумні люди, навіть без війни, тікають з цього гадючника
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05.06.2026 18:17 Ответить
+19
Водятел оказывается живой, зря его в скорой не придушили.
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05.06.2026 18:19 Ответить
+14
100 пудово підАр-водятел був заброньований ''інвалід'' *****!
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05.06.2026 18:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це все від безкарності та вседозволеності. Де автоматичні камери на кожному перехресті, де захмарні штрафи та вилучення прав за злісні порушення. В школі - вседозволеність, жодної відповідальності. Анархія в усьому. Тому розумні люди, навіть без війни, тікають з цього гадючника
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05.06.2026 18:17 Ответить
підійди до перехрестіята подивись угору, атм побачиш камери... Але якщо водій лайно, то ніякі автоматичні камери тебе не врятують
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05.06.2026 18:35 Ответить
камери є, але їх мало, особливо тих, які штрафи автоматичні виписують. Порівняйте статистику нещасних випадків на дорогах в Україні та якоїсь європейської країни. Там їдеш на велосипеді, то позаду тебе буде кілометрова черга, але обганяти н не будуть, якщо дорога вузька, проте в нас в півметрі пролетить дві тони і, як казав Биков, призвіща не спитає.
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05.06.2026 18:40 Ответить
і що, як це допомогло або змінило ?

Чоловік вже порушував ПДР

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Джерело: https://censor.net/ua/n4006958
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05.06.2026 19:47 Ответить
Порівняємо. Давай статистику.
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05.06.2026 21:13 Ответить
Андрюха! А не ты в 2019 по приколу бежал голосовать за эту власть? Не нравиться жить в Украине, уезжай. Этот с позволения " годюшник" устроили обычные человеки.
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05.06.2026 18:46 Ответить
рашик, мені вже забагато років, щоб кудись їхати. Голосував я за Порешенка, але зараз захищаю Зеленського, бо бачу. як його рашистські боти ненавидять та навіть ті, хто голосував за нього. Ось такий парадокс. Твоя робота проста. В будь -якій темі та дописі писати про "поганого Зеленського", який "хоче воювати" і "не хоче миритись". Пшел вон, тварюка zетна !
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05.06.2026 18:52 Ответить
В тебе навіть ібалєт зелений...ти за ВОВУ -R1 завжди голосував,а перед ним за зряка Єнакієвського..Кого ти грузиш?
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05.06.2026 21:30 Ответить
це словоблуддя...просто треба бошку відривати таким і не треба камери та штрафи...
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05.06.2026 21:28 Ответить
Водятел оказывается живой, зря его в скорой не придушили.
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05.06.2026 18:19 Ответить
Можливо, це не так вже й погано, якшо водятел в результаті присяде як Зайцева
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05.06.2026 18:24 Ответить
Щось я дуже в цьому сумнiваюсь, на жаль.
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05.06.2026 18:28 Ответить
Зайцева вже вийде на свободу 18 жовтня 2027.
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05.06.2026 18:28 Ответить
Читав. Вроді 10 відсиділа. Але це сміх
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05.06.2026 18:40 Ответить
4 життя за 6 років в'язниці? Це ******* Оксюморон. Люди по ціні овець
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05.06.2026 18:32 Ответить
Зайцевой дали 10 лет в пансионате за 6 жизней, это около 1.5 года за человеческую жизнь.
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05.06.2026 18:38 Ответить
вона не відсиділа ці 10 років. Там були такі умови, що ледве не додому можна було ходити
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05.06.2026 18:41 Ответить
Дешевше.
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05.06.2026 19:06 Ответить
Зайцева фактично не сидить.
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05.06.2026 19:05 Ответить
після побаченого відео, поставив вашому посту лайк.
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05.06.2026 21:21 Ответить
https://vechirniy.kyiv.ua/news/128157/
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05.06.2026 21:26 Ответить
Біда
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05.06.2026 18:20 Ответить
100 пудово підАр-водятел був заброньований ''інвалід'' *****!
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05.06.2026 18:20 Ответить
Ну не Микола з села і не Василь з будівництва!
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05.06.2026 18:23 Ответить
Так вони ж на Ланосах їздять, як я.
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05.06.2026 18:25 Ответить
Пешкарусом ездят, как я).
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05.06.2026 18:27 Ответить
Я такого виродка одного знав на такому ж мерсі,минулого року воно бухе відбійник знесло,ніхто не постраждав.А машини 1 в 1,щоб не воно...
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05.06.2026 20:15 Ответить
то могло бути і тилове "сонечко"
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05.06.2026 18:36 Ответить
Це *******! 😪
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05.06.2026 18:21 Ответить
Вангую - нічого нікому не буде, бо рабів вбивати можна, це робить ТЦК, це робить поліція, це роблять офіцери - тому нічого нового в КРАЇНІ МРІЙ
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05.06.2026 18:23 Ответить
Закони Хамурапі
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05.06.2026 18:33 Ответить
Номеров не было или шустренько сняли с машины?
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05.06.2026 18:24 Ответить
Теж помітив. Скоріше зняли, значить відома тварина і боїться розголосу. Всеодно стане відомою...
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05.06.2026 18:52 Ответить
Лютий *******!
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05.06.2026 18:24 Ответить
Зробити штрафи за велике перевищення по 50 тис ?? Відбирати водійське посвідчення ?? Нє, а нахріна...
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05.06.2026 18:27 Ответить
Знову якийсь представник еліти.
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05.06.2026 18:27 Ответить
Невідворотність покарання, за вчинення порушення ПДР, мотивує бути відповідальним за кермом!! Хіба що отой водій, є «повічно заброньованим інвалідом на пенсії», та купленими, як дипломом, так і УБД?!?!?
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05.06.2026 18:28 Ответить
Терміново ввести техогляд для власників стареньких авто- це все через них...
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05.06.2026 18:29 Ответить
Четыре трупа. Негодование общественности. Символическое наказание.
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05.06.2026 18:29 Ответить
Утилізація українців продовжується по всіх фронтах. Поліцаї до касти недоторканих нічого не мають, даже, якщо воно вбило купу людей. Зелене гондусяве прострочене веде Україну до прірви, якщо вже не довів.
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05.06.2026 18:30 Ответить
трутні ухилянти не навчені для війни ігнорять порушників а за більше ніж у ЗСУ
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05.06.2026 18:32 Ответить
В Швейцарії майже у всіх населених пунктах,а в великих містах на в'їзді стоїть знак "дженералі 50",і більше ніяких питань нема.Є правда зони зі ще нижчою швидкістю "30","20",але ніяк не з вищою в населеному пункті.
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05.06.2026 18:36 Ответить
результат торгівлі правами наяву ...
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05.06.2026 18:37 Ответить
Наверное скорая забрала "пассажира". а водитель попозже подойдет на место ДТП.
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05.06.2026 18:46 Ответить
Шкода людей…. обгони по правій полосі це наша національна особливість - ви лохи стійте в пробці а я швиденько правим рядом проскочу а потім включу (а може й не включу) поворотнік і буду проситися щоб пустили….
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05.06.2026 18:54 Ответить
так пусть убирают вонючие полосы общественного транспорта согласно проэкта и документации данной дороги для автомобилей
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05.06.2026 19:03 Ответить
Це тебе треба прибрати, бо схоже ти брат по разуму отого хєрсонського ідіота
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05.06.2026 20:13 Ответить
Вчора їхав з Києва-на дорозі сторону Одеси просто якийсь дурень камери ставив-дозволена швидкість 110 аж тут камера на 50 !?Це хто безпечно загальмує?А чого різко такий знак?Зробіть з Києва до Глевахи наприклад до 70/80 з світофорним регулюванням і все буде ок(Бачив таке в Голландії.Друга причина -дурні штрафи в населенніх пунктах наприклад Митниця-все на дорозі закрито-але знака крім населенний пункт (неправильного кольору)всі їдуть як хочуть я отрімую штраф за перевищення на 12 км???І ще знаки зниження швидкості самостійно (один знак)за ПДР не встановлються.Про що це говорить-про некомпетентність і роботу проти здорового глузду нашої чудової і дуже ,,кваліфікованої,, поліції .
ПРо ДТП-кадр зняв номерні знаки-точно не покарають
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05.06.2026 19:00 Ответить
а там где 50 - часом не блок-пост?
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05.06.2026 20:36 Ответить
вчиніть вже хоч раз самосуд. Прямо на вулиці, підвісьте урода на стовпі і не знімайте, нехай усі бачать. Бо немає надії на правосуддя
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05.06.2026 19:06 Ответить
ТРеба вби,,,карати на місці. Але ж хто? Ялові ?
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05.06.2026 19:20 Ответить
За фактом смертельної ДТП у Києві, де загинуло 4 людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування, - Офіс генпрокурора

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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05.06.2026 19:32 Ответить
Є відео: https://vechirniy.kyiv.ua/news/128157/
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05.06.2026 19:34 Ответить
Так. Звичайно провини з водятла нiчого не знiмае, i його треба розстрiляти, але це вже питання життя i смертi: ну от ЯК можна ходити по вулицi безпечно впершись в мобiльник?!

Нам в автошколi ДОСААФ викладачка поясняла: вам треба вести себе так, начебто ВСЕ навкруги хоче кинутись вам пiд колеса, збити вас, пiдставити вас, та рухнути на вас.

Зараз срана вiйна, дрон може спiкiрувати в лобешник прям з неба ось прям зараз. Нi, ходять як соннi ворони
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05.06.2026 19:47 Ответить
Ви уважно дивилися відео, бо, здається, ні... Водій влетів ракетою в підземний ПЕРЕХІД!!!!!!!!! І вбив чиюсь дитину в переході!!!! Звичайно, треба бути уважним і озиратися, але скоро так в метро будемо сахатися від автомобілів чи що.. І будемо параноїками.
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05.06.2026 20:19 Ответить
какое видео?
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05.06.2026 20:37 Ответить
У цій статті є відео https://vechirniy.kyiv.ua/news/128157/ Але це відео вже можна де завгодно знайти при бажанні.
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05.06.2026 20:43 Ответить
Це залежить вiд того, чого саме хоче людина - посперечатися, чи вижити.

Якщо вижити - то так, треба вiдкласти грьобаний мобiльник, та крутити головою по сторонах. I наверх теж, по з будiвель iнодi балкони падають.

Вiдео я бачив - бачив оленя вткнутого в мобiльник, якому пощастило. Бачив чувака, на якого прямо по курсу за 50 метрiв мчиться автомобiль i не думае гальмувати, а вiн наче скрiзь нього дивиться. Автомобiль починае гальмувати - скрежет тормозiв, вой шин об асфальт, а чувак навiть вiдстрибувати не намагаеться.

Я в таких ситуацiях опинявся сотнi разiв. Бiльше того, навiть в ролi водiя. I я не розумiю, як можна настiльки безпечно поводитись в життi.

Саме тому дiтям, батькам, знайомим, завжди пропагандую: все в цьому свiтi намагаеться вас вбити, будьте пильними!
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05.06.2026 21:20 Ответить
Так він ще за кілометр гнав до моменту аварії. Куди він так поспішав? Може, у нього вже херсонський інстинкт втікати від дронів? Але ж не в Києві, бл@дь - хто йому права видав? І що воно за 49-річний мажор на мерсі?
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05.06.2026 20:18 Ответить
Якби його вчасно позбавили можливості літати, то всі були б живі - Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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05.06.2026 20:21 Ответить
Власники машин в Україні вбивають людей, отже заборонити продаж авто людям.
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05.06.2026 19:39 Ответить
Ну за це "дякую" можна сказати Авакову, Деканоiдзе, та ще однiй забув ii прiзвище.
Награфоманили закон, по якому полiцiя може лише жувати соплi.

Водятли десь поначитували що при лiмiтi в 50 км\г можна iздити 69 - втирають цю туфту копу, а коп замiсть того щоб виписати постанову, сперечаеться з ним не як представник закону, а як собутильник.

Камера швидкiсть засекла - постанова виписалась - три постанови значить рецидiв i тодi пiвроку пiшкарусу - тормознули без прав - посадили на пiвроку. I все. Через рiк будуть iздити як пусiчки.

Влада давно перестала бути владою, а стала посмiховиськом
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05.06.2026 19:43 Ответить
Влада це - ми, кожен з нас - влада (с). Не пам'ятаю, хто це сказав? О, ще згадав "хоч паржом" - а ви про посміховисько
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05.06.2026 20:21 Ответить
Я навiть не знаю, хто це сказав.
Проте "реформа полiцii" - це заслуга лише одного мiнiстра лише одного кабiнету.
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05.06.2026 21:25 Ответить
Обновлення. І не розказуйте тут більше про поганих пішоходів у підземному переході і не такі переходи..
https://censor.net/ua/news/4006958/smertelna-dtp-u-kyyevi-5-chervnya-rozpochato-rozsliduvannya
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05.06.2026 20:27 Ответить
Наврядчи це хтось розказуе.
Просто коментувати можна з точки зору "повинен", i коментувати можна з точки зору "вижити".

Чи повиннi люди вертiти головою по сторонах? Нi.

Чи мають люди вертiти головою по сторонах щоб вижити? Так.

А водiй мудак, i заслуговуе на страту.
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05.06.2026 21:27 Ответить
Це вусе наслідок безкарності коли бидло відчуває свою безкарність, черговий мажор в країні війна бидло бикує.
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05.06.2026 20:32 Ответить
З ситуацією на дорогах в Україні давно треба щось робити! Міністр МВС нічого не хоче робити, все всіх влаштовує, всі ******* швидість, особливо обрані (їм за це нічого не буде, а простий народ дивится і чим ми гірші). По статистиці кожного року в ДТП гинуть близько 3000 чоловік, більша частина з яких через перевишення швидкості.
Потрібно підвищувати штрафи (бажано робити відсоток від оціночної вартості авто, як в деяких країнах Європи (ланос - 1000грн, мерс за 100тис уо - 1% (1000уо))
Вводити штрафні бали!
І встановлення переносних радарів камер, в будь-яких місцях без попереджувальних знаків (в Німеччині місцева влада за допомогою приватних фірм по дорогах і кущах ставлять камери і, як на рибалці, сьогодні тут завтра там, наловила зайчиків і передала дані поліції, а вони вже виписують штрафи)
І також прибрати толерантний ліміт +20 км (вибачте в населеному пункті 70км ганяють то перебор! Де можна в місті ставим знаки. В Європі в основному толерантний ліміт +5км/год, більше штраф!)
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05.06.2026 21:26 Ответить
Ви той кабмiн бачили?

Проблема не в законах, а в iх виконаннi.

Коли у вас на камерах було розпиляно 54 млн гривень, а працюе лише одна iз сотнi, та й те по святах - хоч пожиттеве давайте за перевищення, все одно толку не буде.
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05.06.2026 21:31 Ответить
 
 