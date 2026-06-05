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Автомобиль на большой скорости врезался в пешеходную зону в Киеве: 4 погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж
5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Полиция выясняет обстоятельства.
Об этом сообщила столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Водитель не справился с управлением
Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.
Есть погибшие
- Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.
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+22 Андрей Фещенко #474653
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+19 Alex Oper
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+14 Грицько Добрий
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Чоловік вже порушував ПДР
Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.
Джерело: https://censor.net/ua/n4006958
ПРо ДТП-кадр зняв номерні знаки-точно не покарають
На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нам в автошколi ДОСААФ викладачка поясняла: вам треба вести себе так, начебто ВСЕ навкруги хоче кинутись вам пiд колеса, збити вас, пiдставити вас, та рухнути на вас.
Зараз срана вiйна, дрон може спiкiрувати в лобешник прям з неба ось прям зараз. Нi, ходять як соннi ворони
Якщо вижити - то так, треба вiдкласти грьобаний мобiльник, та крутити головою по сторонах. I наверх теж, по з будiвель iнодi балкони падають.
Вiдео я бачив - бачив оленя вткнутого в мобiльник, якому пощастило. Бачив чувака, на якого прямо по курсу за 50 метрiв мчиться автомобiль i не думае гальмувати, а вiн наче скрiзь нього дивиться. Автомобiль починае гальмувати - скрежет тормозiв, вой шин об асфальт, а чувак навiть вiдстрибувати не намагаеться.
Я в таких ситуацiях опинявся сотнi разiв. Бiльше того, навiть в ролi водiя. I я не розумiю, як можна настiльки безпечно поводитись в життi.
Саме тому дiтям, батькам, знайомим, завжди пропагандую: все в цьому свiтi намагаеться вас вбити, будьте пильними!
Награфоманили закон, по якому полiцiя може лише жувати соплi.
Водятли десь поначитували що при лiмiтi в 50 км\г можна iздити 69 - втирають цю туфту копу, а коп замiсть того щоб виписати постанову, сперечаеться з ним не як представник закону, а як собутильник.
Камера швидкiсть засекла - постанова виписалась - три постанови значить рецидiв i тодi пiвроку пiшкарусу - тормознули без прав - посадили на пiвроку. I все. Через рiк будуть iздити як пусiчки.
Влада давно перестала бути владою, а стала посмiховиськом
Проте "реформа полiцii" - це заслуга лише одного мiнiстра лише одного кабiнету.
https://censor.net/ua/news/4006958/smertelna-dtp-u-kyyevi-5-chervnya-rozpochato-rozsliduvannya
Просто коментувати можна з точки зору "повинен", i коментувати можна з точки зору "вижити".
Чи повиннi люди вертiти головою по сторонах? Нi.
Чи мають люди вертiти головою по сторонах щоб вижити? Так.
А водiй мудак, i заслуговуе на страту.
Потрібно підвищувати штрафи (бажано робити відсоток від оціночної вартості авто, як в деяких країнах Європи (ланос - 1000грн, мерс за 100тис уо - 1% (1000уо))
Вводити штрафні бали!
І встановлення переносних радарів камер, в будь-яких місцях без попереджувальних знаків (в Німеччині місцева влада за допомогою приватних фірм по дорогах і кущах ставлять камери і, як на рибалці, сьогодні тут завтра там, наловила зайчиків і передала дані поліції, а вони вже виписують штрафи)
І також прибрати толерантний ліміт +20 км (вибачте в населеному пункті 70км ганяють то перебор! Де можна в місті ставим знаки. В Європі в основному толерантний ліміт +5км/год, більше штраф!)
Проблема не в законах, а в iх виконаннi.
Коли у вас на камерах було розпиляно 54 млн гривень, а працюе лише одна iз сотнi, та й те по святах - хоч пожиттеве давайте за перевищення, все одно толку не буде.