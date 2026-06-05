Автомобиль на большой скорости врезался в пешеходную зону в Киеве: 4 погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщила столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

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Водитель не справился с управлением

Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

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Есть погибшие

Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.

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