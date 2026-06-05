Поліціянти Дмитро Бондарчук та Денис Будченко загинули від наїзду вбивці чотирьох людей у Києві

Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків, загинули внаслідок ДТП у Соломʼянському районі Києва 5 червня. Водій Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Життя поліціянтів та життя ще двох людей жінки 47 років та 12-річного хлопчика обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі.

Більше про загиблих поліціянтів

У Нацполіції розповіли про загиблих правоохоронців.

Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області. Після навчання в Національній академії внутрішніх справ він пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції.

"Колеги знали його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця, який користувався авторитетом і повагою серед особового складу", - повідомили у поліції Києва.

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Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області. Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом’янському управлінні поліції.

"Попри молодий вік, він зарекомендував себе сумлінним, принциповим та щирим поліцейським, який з честю ніс службу та був відданий обраній професії", - додали там.

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