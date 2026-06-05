УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7826 відвідувачів онлайн
Новини Смертельні ДТП ДТП у Києві
4 358 19

Поліціянти Дмитро Бондарчук та Денис Будченко загинули від наїзду вбивці чотирьох людей у Києві

Двоє поліцейських загинули у смертельній ДТП у Києві

Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків, загинули внаслідок ДТП у Соломʼянському районі Києва 5 червня. Водій Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Життя поліціянтів та життя ще двох людей жінки 47 років та 12-річного хлопчика обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі.

Більше про загиблих поліціянтів

У Нацполіції розповіли про загиблих правоохоронців.

  • Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області. Після навчання в Національній академії внутрішніх справ він пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції.

"Колеги знали його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця, який користувався авторитетом і повагою серед особового складу", - повідомили у поліції Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

  • Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області. Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом’янському управлінні поліції.

"Попри молодий вік, він зарекомендував себе сумлінним, принциповим та щирим поліцейським, який з честю ніс службу та був відданий обраній професії", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельний наїзд на нацгвардійця на блокпосту у Києві: водія засудили до 7 років ув’язнення. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4512) Київ (20831) Нацполіція (15740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ні, "шанс" є і він високий, але ціна різко стрибнула вгору...
показати весь коментар
05.06.2026 22:49 Відповісти
+6
Шанси відмазатись для баптистського шумахера впали з нульових до від'ємних.
показати весь коментар
05.06.2026 22:38 Відповісти
+5
Мусорів не шкода а людей шкода.Мусора самі винуваті що ці ган...ни літають і їм за це нічого нема.Бо мусора не прийшли служити і захищати а кришувати і заробляти.Тому - земля їм бетоном.
показати весь коментар
05.06.2026 23:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вірю що мерседеса водія посадять((
показати весь коментар
05.06.2026 22:38 Відповісти
Заичайно що не посадять, скільки разів же ж відмазувався
Трохи полиняє на гроші, точно на релігії підлатався не слабо, не бог же мерседес купив)
А так щось придумає, 100%
або хворобу намалюють, або несправність машини, або замнуть за сроком давності
показати весь коментар
05.06.2026 23:29 Відповісти
Шанси відмазатись для баптистського шумахера впали з нульових до від'ємних.
показати весь коментар
05.06.2026 22:38 Відповісти
Ні, "шанс" є і він високий, але ціна різко стрибнула вгору...
показати весь коментар
05.06.2026 22:49 Відповісти
Ви обидва наївні валянки .Вашій наївності немає меж
показати весь коментар
05.06.2026 22:51 Відповісти
Такі гроші в цій країні мають лише наближені до корита. Явно має родичів високопомазаних.
показати весь коментар
05.06.2026 23:04 Відповісти
Не жени коней.
показати весь коментар
05.06.2026 22:42 Відповісти
don't push horses?
показати весь коментар
05.06.2026 22:45 Відповісти
Раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості, також він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. (с)

Можливо, навіть ці поліцейські і "штрафували"...
показати весь коментар
05.06.2026 22:56 Відповісти
Мабуть треба вводити обмеження на кількість дтп. Давно би забрали посвідчення у цього ідіота, бо було видно що він потенційний душогуб за кермом.
показати весь коментар
05.06.2026 23:05 Відповісти
вони дільничі, а переході бабуль з городиною пресують
показати весь коментар
05.06.2026 23:15 Відповісти
Мусорів не шкода а людей шкода.Мусора самі винуваті що ці ган...ни літають і їм за це нічого нема.Бо мусора не прийшли служити і захищати а кришувати і заробляти.Тому - земля їм бетоном.
показати весь коментар
05.06.2026 23:05 Відповісти
Шкода що невинні люди гинуть.
Про водія Мерседеса жодного слова в новині - значить за кермом був мажор, якого вже відмазують, або то був Мерседес-безпілотник, який втратив керування.
показати весь коментар
05.06.2026 23:11 Відповісти
Водій, 1976 року народження, який вбив чотирьох людей - керівник релігійної громади баптистів. (с)
показати весь коментар
05.06.2026 23:17 Відповісти
Тоді не дивно що його шифрують як винуватця загибелі людей. Зараз віруючі баптисти в чергу стануть щоб пожертву відслюнявити.
І чого ж його боженька не забрав на небо?
показати весь коментар
05.06.2026 23:34 Відповісти
Водій голова баптистів Києва чи щось таке
показати весь коментар
05.06.2026 23:26 Відповісти
до сих пір знав баптистів лише як врівноважених і спокійних людей, а цей якийсь вилупок навіжений, нісся на авто, як на побачення до кобздона не встигав.
показати весь коментар
05.06.2026 23:48 Відповісти
Дрючити баптистів треба!
показати весь коментар
05.06.2026 23:45 Відповісти
 
 