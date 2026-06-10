МЗС про зустріч Зеленського і Мадяра: у близькому майбутньому
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського та нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра триває, і є підстави очікувати її проведення вже найближчим часом.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС говорять про позитивні сигнали
Відповідаючи на запитання щодо перспектив зустрічі, Тихий підтвердив, що підготовка до неї триває, однак деталі наразі не розголошуються.
"Ми сподіваємось, що така зустріч відбудеться у близькому майбутньому. Я не буду розкривати місце і часові рамки, але можу підтвердити, що ми працюємо над цим і маємо певні позитивні сигнали, що вона може відбутися", – зазначив він.
За словами речника, останнім часом у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною намітився позитивний прогрес. У Києві розраховують використати цей імпульс для подальшої нормалізації відносин.
Як повідомлялося, на початку червня Петер Мадяр заявив про досягнення "всеосяжної угоди" з Україною щодо прав угорської національної меншини.
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