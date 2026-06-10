МИД о встрече Зеленского и Мадяра: в ближайшем будущем

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что работа по организации встречи президента Владимира Зеленского и нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра продолжается, и есть основания ожидать, что она состоится уже в ближайшее время.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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В МИД говорят о позитивных сигналах

Отвечая на вопрос о перспективах встречи, Тихий подтвердил, что подготовка к ней продолжается, однако детали пока не разглашаются.

"Мы надеемся, что такая встреча состоится в ближайшем будущем. Я не буду раскрывать место и временные рамки, но могу подтвердить, что мы работаем над этим и имеем определенные позитивные сигналы, что она может состояться", – отметил он.

По словам спикера, в последнее время в двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией наметился положительный прогресс. В Киеве рассчитывают использовать этот импульс для дальнейшей нормализации отношений.

Как сообщалось, в начале июня Петер Мадяр заявил о достижении "всеобъемлющего соглашения" с Украиной относительно прав венгерского национального меньшинства.

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