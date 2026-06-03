Украина и Венгрия достигли договоренностей о расширении прав венгерского меньшинства, — Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Достижение соглашения

"За 3 недели нам удалось достичь того, чего Виктор Орбан и его команда не смогли за 10 лет. Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав стотысячного венгерского меньшинства", — заявил глава правительства Венгрии.

Мадяр отметил, что соглашение стало результатом "нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров на экспертном уровне, в которых также принимали участие политические организации и церкви закарпатских венгров".

"Это огромная радость — накануне Дня национального единства объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время внедрить согласованные меры в свою правовую систему. Благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь значительно более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше", — отметил Мадяр.

Политик отметил, что обязательства Украины будут отражены в ее плане действий перед Европейским Союзом. Если это произойдет, венгерское правительство даст согласие на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины.

Читайте также: Венгерскому нацменьшинству в Украине угрожает только РФ, которая убивает, несмотря на национальность, - Геращенко

Будапешт не поддерживает ускоренное членство Украины

В то же время Мадяр подчеркнул, что и дальше не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС.

"Если Украине удастся закрыть все 33 переговорных главы в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет по этому вопросу юридически обязывающий решающий референдум", - добавил он.

Читайте также: Мадяр о переговорах с Украиной: Нам нужны гарантии для 100 тысяч венгров относительно использования родного языка