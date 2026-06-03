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Новости Переговоры относительно нацменшин с Венгрией
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Украина и Венгрия достигли договоренностей о расширении прав венгерского меньшинства, — Мадяр

Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья. 

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Достижение соглашения

"За 3 недели нам удалось достичь того, чего Виктор Орбан и его команда не смогли за 10 лет. Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав стотысячного венгерского меньшинства", — заявил глава правительства Венгрии.

Мадяр отметил, что соглашение стало результатом "нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров на экспертном уровне, в которых также принимали участие политические организации и церкви закарпатских венгров".

"Это огромная радость — накануне Дня национального единства объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время внедрить согласованные меры в свою правовую систему. Благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь значительно более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше", — отметил Мадяр.

Политик отметил, что обязательства Украины будут отражены в ее плане действий перед Европейским Союзом. Если это произойдет, венгерское правительство даст согласие на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины.

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Будапешт не поддерживает ускоренное членство Украины

В то же время Мадяр подчеркнул, что и дальше не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС.

"Если Украине удастся закрыть все 33 переговорных главы в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет по этому вопросу юридически обязывающий решающий референдум", - добавил он.

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Автор: 

Венгрия (2611) нацменьшинства (242) Закарпатская область (2760) Мадяр Петер (92)
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Топ комментарии
+12
Дозволили не знати української мови і не підтиратись туалетним папером ?
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03.06.2026 21:24 Ответить
+9
Текст "всеосяжної угоди", будь ласка.
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03.06.2026 21:26 Ответить
+8
ті мадяри заїпали! вони і так українську мову не знають!права українів в Україні коли розширять? чи все життя будем йти на поводу у меншин?
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03.06.2026 21:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дозволили не знати української мови і не підтиратись туалетним папером ?
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03.06.2026 21:24 Ответить
... переходити дорогу на червоний , запливати за буйки ... - тепер їм можна все !
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03.06.2026 21:35 Ответить
Они итак делали все что хотели, теперь это официально оформят
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03.06.2026 22:14 Ответить
Всі громадяни України мають ОДНАКОВІ права і обов'язки. Всі НЕ громадяни України, що проживають в Україні мають ОДНАКОВІ права і обов'язки. Крапка.
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03.06.2026 21:48 Ответить
та там якось розмите питання "громадяни України - не громадяни України" і сражаюцца вони за те, щоб їх діти не знали значення слова "Крапка"
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03.06.2026 22:10 Ответить
В українців в Україні найменше прав, а вони регочуть з угорців, смішно пздц.
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03.06.2026 22:17 Ответить
ті мадяри заїпали! вони і так українську мову не знають!права українів в Україні коли розширять? чи все життя будем йти на поводу у меншин?
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03.06.2026 21:25 Ответить
Треба робити так, щоб вони захотіли знати державну мову. Але якщо вони далі своїх сіл вздовж кордону на Закарпатті не виїжджають, то може їм і не треба знати українську.
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03.06.2026 21:46 Ответить
Був випадок перед війною, до табору скаутів у Німеччині приїхали з України одна дівчина зі Львова, а друга з Закарпаття. Почали з ними спілкуватися, а заарпатка ні бельмеса англійською. Тоді просять львів'янку перекласти, а та відповідає що вона та її не розуміє. Тоді її посадили на автобус та відправили додому
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03.06.2026 22:02 Ответить
100тис угорців..У нас у інших національностей більше..Кожній діаспорі особий статус?
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03.06.2026 21:25 Ответить
Декілька десятків вже залишилось. Хто тихо втік по мадярському паспорту, хто офіційно переселився. Мадярщина величезні бабки вливає, щоб мадяри там залишались. Бо претендувати на Закарпаття не зможе.
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03.06.2026 21:31 Ответить
Текст "всеосяжної угоди", будь ласка.
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03.06.2026 21:26 Ответить
прекрасної чи потужної ?
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03.06.2026 22:11 Ответить
Цікаво,в права українців в Угорщині теж обговорювали?до речі -вони(українці) повинні знати угорську,якщо хочуть отримати громадянство ?
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03.06.2026 21:27 Ответить
Зельоні звично здали все без зустрічних вимог.
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03.06.2026 21:28 Ответить
тобі насрать на своїх в Україні, бо нічого не даєш для їх захисту. Чи може руснява зброя вибіркова і угорців в Україні не вбиває?
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03.06.2026 21:28 Ответить
вчергове чорт здав інтереси України, тепер зможе спокійно возити бабло транзитом. Насрати йому на гоїв, а як поржали на стадіоні. Цікаво що гнида здала
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03.06.2026 21:30 Ответить
Ця зелена пархата гнида працює і лиже сраку всім , але не українцям тому що в нього тут не батьківщина, що нарід? Весело? Жидовню вибрали.
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03.06.2026 21:44 Ответить
Угорці будуть права а обов"язки?
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03.06.2026 21:32 Ответить
мати
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03.06.2026 21:42 Ответить
батько
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03.06.2026 22:14 Ответить
Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення обов'язків угорської меншини?
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03.06.2026 21:34 Ответить
відправити на фронт , хай там і скажуть громадяни якої країни вони є
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03.06.2026 21:39 Ответить
А українцям навпаки, права обмежують по самі яйця.
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03.06.2026 21:42 Ответить
Тобто ми маємо виконати всі хотєлки цього младо-******* а тоді через 10 чи скільки там років він ще буде влаштовувати якийсь там референдум з приводу нашого прийому?
Потужна угода від потужного лідора!
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03.06.2026 21:42 Ответить
Українці в Україні це ресурс,а мадяри це люди,як я розумію!
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03.06.2026 21:43 Ответить
Що ще придумали ці придурки? Нахіба нам знову якісь договорняки які завжди нам боком вилазять. Тим більше Вугорщинам для нас ніхто і ніякої допомоги нам не дає і не дасть. Хай подякують що ми їм кацапську нафту вже качаємо пополам з нашою кров'ю.
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03.06.2026 21:46 Ответить
зе підпише закон про мадярський антисемітизм?
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03.06.2026 21:49 Ответить
не морочіться сильно якби від цього залежив вступ до Євросоюзу то Україна в ньому була б вже вчора я маю на увазі від прав угорської меншини
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03.06.2026 21:52 Ответить
Це взагалі найменша з усіх проблем, які має вирішити Україна
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03.06.2026 21:53 Ответить
Кароче, гірше всього в Україні бути українцем, не то шо угорцем чи індусом.
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03.06.2026 21:54 Ответить
Во как соловьем заливается. Зегевара почему то молчит в трубочку, шо обычно для него не характерно. Может и украинцы когда-нибудь узнают, шо там "достигли".
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03.06.2026 21:54 Ответить
Він завжди мовчить про власне гівно. Чи може ви чули від нього якийсь коментар про власну Династію?
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03.06.2026 22:15 Ответить
Жодного разу в житті не бачив загнобленного мадяра.
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03.06.2026 21:57 Ответить
Як вони взагалі виглядають?
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03.06.2026 22:21 Ответить
Вам на банковой розповідатиме що проблема вступу до ЄС це угорські меншини - це геї лесбіянки це щоб кожен огірок був однаковий Ну і подібна нісенітниця Але вони ніколи вам не скажуть найстрашнішу реформу: це підняти мінімальну заробітну плату до Європейського рівня
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03.06.2026 22:04 Ответить
Боюсь що після цієї "угоди" ЗЕблазня Україна втратить Закарпаття як після "стрєлки" в Омані втратила весь південь.
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03.06.2026 22:11 Ответить
 
 