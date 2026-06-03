Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення прав угорської меншини, - Мадяр
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття.
Про це він заявив у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Досягнення угоди
"За 3 тижні нам вдалося досягти того, чого Віктор Орбан та його команда не змогли за 10 років. Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав стотисячної угорської меншини", - заявив глава уряду Угорщини.
Мадяр зазначив, що угода стала результатом "кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів на експертному рівні, в яких також брали участь політичні організації та церкви закарпатських угорців".
"Це величезна радість — напередодні Дня національної єдності оголосити, що український уряд зобов'язався найближчим часом імплементувати узгоджені заходи у свою правову систему. Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше", - зазначив Мадяр.
Політик зазначив, що зобов'язання України також будуть відображені в її плані дій перед Європейським Союзом. Якщо це станеться, угорський уряд дасть згоду на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України.
Будапешт не підтримує прискореного членства України
Водночас Мадяр наголосив, що й надалі не підтримує прискорені переговори про вступ України до ЄС.
"Якщо Україні вдасться закрити всі 33 переговорні глави протягом 10 або 15 років, наша країна проведе з цього питання юридично зобов'язуючий вирішальний референдум", - додав він.
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