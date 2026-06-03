УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12514 відвідувачів онлайн
Новини Переговори щодо нацменшин з Угорщиною
2 112 40

Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення прав угорської меншини, - Мадяр

Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття. 

Про це він заявив у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Досягнення угоди 

"За 3 тижні нам вдалося досягти того, чого Віктор Орбан та його команда не змогли за 10 років. Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав стотисячної угорської меншини", - заявив глава уряду Угорщини.

Мадяр зазначив, що угода стала результатом "кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів на експертному рівні, в яких також брали участь політичні організації та церкви закарпатських угорців".

"Це величезна радість — напередодні Дня національної єдності оголосити, що український уряд зобов'язався найближчим часом імплементувати узгоджені заходи у свою правову систему. Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше", - зазначив Мадяр.

Політик зазначив, що зобов'язання України також будуть відображені в її плані дій перед Європейським Союзом. Якщо це станеться, угорський уряд дасть згоду на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України.

Читайте також: Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України у захисті прав нацменшин після заяв Мадяра про Закарпаття

Будапешт не підтримує прискореного членства України 

Водночас Мадяр наголосив, що й надалі не підтримує прискорені переговори про вступ України до ЄС.

"Якщо Україні вдасться закрити всі 33 переговорні глави протягом 10 або 15 років, наша країна проведе з цього питання юридично зобов'язуючий вирішальний референдум", - додав він. 

Читайте також: Мадяр про переговори з Україною: Нам потрібні гарантії для 100 тисяч угорців щодо використання рідної мови

Автор: 

Угорщина (3003) нацменшини (203) Закарпатська область (2260) Мадяр Петер (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Дозволили не знати української мови і не підтиратись туалетним папером ?
показати весь коментар
03.06.2026 21:24 Відповісти
+13
Текст "всеосяжної угоди", будь ласка.
показати весь коментар
03.06.2026 21:26 Відповісти
+11
ті мадяри заїпали! вони і так українську мову не знають!права українів в Україні коли розширять? чи все життя будем йти на поводу у меншин?
показати весь коментар
03.06.2026 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дозволили не знати української мови і не підтиратись туалетним папером ?
показати весь коментар
03.06.2026 21:24 Відповісти
... переходити дорогу на червоний , запливати за буйки ... - тепер їм можна все !
показати весь коментар
03.06.2026 21:35 Відповісти
Они итак делали все что хотели, теперь это официально оформят
показати весь коментар
03.06.2026 22:14 Відповісти
Всі громадяни України мають ОДНАКОВІ права і обов'язки. Всі НЕ громадяни України, що проживають в Україні мають ОДНАКОВІ права і обов'язки. Крапка.
показати весь коментар
03.06.2026 21:48 Відповісти
та там якось розмите питання "громадяни України - не громадяни України" і сражаюцца вони за те, щоб їх діти не знали значення слова "Крапка"
показати весь коментар
03.06.2026 22:10 Відповісти
В українців в Україні найменше прав, а вони регочуть з угорців, смішно пздц.
показати весь коментар
03.06.2026 22:17 Відповісти
ті мадяри заїпали! вони і так українську мову не знають!права українів в Україні коли розширять? чи все життя будем йти на поводу у меншин?
показати весь коментар
03.06.2026 21:25 Відповісти
Треба робити так, щоб вони захотіли знати державну мову. Але якщо вони далі своїх сіл вздовж кордону на Закарпатті не виїжджають, то може їм і не треба знати українську.
показати весь коментар
03.06.2026 21:46 Відповісти
Був випадок перед війною, до табору скаутів у Німеччині приїхали з України одна дівчина зі Львова, а друга з Закарпаття. Почали з ними спілкуватися, а заарпатка ні бельмеса англійською. Тоді просять львів'янку перекласти, а та відповідає що вона та її не розуміє. Тоді її посадили на автобус та відправили додому
показати весь коментар
03.06.2026 22:02 Відповісти
100тис угорців..У нас у інших національностей більше..Кожній діаспорі особий статус?
показати весь коментар
03.06.2026 21:25 Відповісти
Декілька десятків вже залишилось. Хто тихо втік по мадярському паспорту, хто офіційно переселився. Мадярщина величезні бабки вливає, щоб мадяри там залишались. Бо претендувати на Закарпаття не зможе.
показати весь коментар
03.06.2026 21:31 Відповісти
Текст "всеосяжної угоди", будь ласка.
показати весь коментар
03.06.2026 21:26 Відповісти
прекрасної чи потужної ?
показати весь коментар
03.06.2026 22:11 Відповісти
Цікаво,в права українців в Угорщині теж обговорювали?до речі -вони(українці) повинні знати угорську,якщо хочуть отримати громадянство ?
показати весь коментар
03.06.2026 21:27 Відповісти
Зельоні звично здали все без зустрічних вимог.
показати весь коментар
03.06.2026 21:28 Відповісти
тобі насрать на своїх в Україні, бо нічого не даєш для їх захисту. Чи може руснява зброя вибіркова і угорців в Україні не вбиває?
показати весь коментар
03.06.2026 21:28 Відповісти
вчергове чорт здав інтереси України, тепер зможе спокійно возити бабло транзитом. Насрати йому на гоїв, а як поржали на стадіоні. Цікаво що гнида здала
показати весь коментар
03.06.2026 21:30 Відповісти
Ця зелена пархата гнида працює і лиже сраку всім , але не українцям тому що в нього тут не батьківщина, що нарід? Весело? Жидовню вибрали.
показати весь коментар
03.06.2026 21:44 Відповісти
Угорці будуть права а обов"язки?
показати весь коментар
03.06.2026 21:32 Відповісти
мати
показати весь коментар
03.06.2026 21:42 Відповісти
батько
показати весь коментар
03.06.2026 22:14 Відповісти
Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення обов'язків угорської меншини?
показати весь коментар
03.06.2026 21:34 Відповісти
відправити на фронт , хай там і скажуть громадяни якої країни вони є
показати весь коментар
03.06.2026 21:39 Відповісти
А українцям навпаки, права обмежують по самі яйця.
показати весь коментар
03.06.2026 21:42 Відповісти
Тобто ми маємо виконати всі хотєлки цього младо-******* а тоді через 10 чи скільки там років він ще буде влаштовувати якийсь там референдум з приводу нашого прийому?
Потужна угода від потужного лідора!
показати весь коментар
03.06.2026 21:42 Відповісти
Українці в Україні це ресурс,а мадяри це люди,як я розумію!
показати весь коментар
03.06.2026 21:43 Відповісти
Що ще придумали ці придурки? Нахіба нам знову якісь договорняки які завжди нам боком вилазять. Тим більше Вугорщинам для нас ніхто і ніякої допомоги нам не дає і не дасть. Хай подякують що ми їм кацапську нафту вже качаємо пополам з нашою кров'ю.
показати весь коментар
03.06.2026 21:46 Відповісти
зе підпише закон про мадярський антисемітизм?
показати весь коментар
03.06.2026 21:49 Відповісти
не морочіться сильно якби від цього залежив вступ до Євросоюзу то Україна в ньому була б вже вчора я маю на увазі від прав угорської меншини
показати весь коментар
03.06.2026 21:52 Відповісти
Це взагалі найменша з усіх проблем, які має вирішити Україна
показати весь коментар
03.06.2026 21:53 Відповісти
Кароче, гірше всього в Україні бути українцем, не то шо угорцем чи індусом.
показати весь коментар
03.06.2026 21:54 Відповісти
Во как соловьем заливается. Зегевара почему то молчит в трубочку, шо обычно для него не характерно. Может и украинцы когда-нибудь узнают, шо там "достигли".
показати весь коментар
03.06.2026 21:54 Відповісти
Він завжди мовчить про власне гівно. Чи може ви чули від нього якийсь коментар про власну Династію?
показати весь коментар
03.06.2026 22:15 Відповісти
Жодного разу в житті не бачив загнобленного мадяра.
показати весь коментар
03.06.2026 21:57 Відповісти
Як вони взагалі виглядають?
показати весь коментар
03.06.2026 22:21 Відповісти
Вам на банковой розповідатиме що проблема вступу до ЄС це угорські меншини - це геї лесбіянки це щоб кожен огірок був однаковий Ну і подібна нісенітниця Але вони ніколи вам не скажуть найстрашнішу реформу: це підняти мінімальну заробітну плату до Європейського рівня
показати весь коментар
03.06.2026 22:04 Відповісти
Боюсь що після цієї "угоди" ЗЕблазня Україна втратить Закарпаття як після "стрєлки" в Омані втратила весь південь.
показати весь коментар
03.06.2026 22:11 Відповісти
Глянь інтераью Бродського Гордону, там це питання було.
показати весь коментар
03.06.2026 22:22 Відповісти
 
 