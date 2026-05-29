Мадяр про переговори з Україною: Нам потрібні гарантії для 100 тисяч угорців щодо використання рідної мови
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт очікує від Києва чітких законодавчих гарантій для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті. Водночас він заперечив, що початок переговорів про вступ України до ЄС був пов'язаний із розморожуванням європейських коштів для Угорщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Права для угорської нацменшини
Угорський прем'єр наголосив, що для Будапешта принциповим є питання використання рідної мови етнічними угорцями на Закарпатті.
"Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів та відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Я сказав президентці Європейського Союзу, що для нас найважливіше те, що нам потрібні гарантії щодо 100 тисяч угорців, які проживають в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, на культурних заходах та в державному управлінні", - заявив Мадяр.
Він нагадав, що угорська сторона вже передала Україні список із 11 конкретних вимог, і Будапешт наполягає на їхньому виконанні. За словами Мадяра, право на мову є базовим у всьому світі.
"У цьому немає нічого особливого. Як у Європі, так і в усьому світі це - право людини. Незалежно від того, де ви живете і де ваша мова є переважною, ви повинні мати можливість використовувати її, хай то буде учень початкової школи чи мер", - додав він.
Консультації між країнами
Наразі між країнами тривають технічні консультації. Мадяр висловив сподівання, що Україна врахує всі 11 пунктів та внесе необхідні зміни до свого законодавства, після чого за стіл переговорів зможуть сісти міністри закордонних справ обох держав.
- Нагадаємо, раніше під час цієї ж пресконференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про розмороження раніше заблокованого фінансування для Угорщини.
А в Угорщині, має бути державною і мова ромів!! Це ж їх Батьківщина!!
Усе ж має бути, як ДЗЕРКАЛЬНО!?!?
Мадяр відповідав на запитання щодо заблокованого чинним угорським прем'єром Віктором Орбаном кредиту для України.
"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", - сказав він.
- тут нема 100 000 угорців
- вони тут використовують угорську як забажають
- єдине чого не має угорська статусу державної
які питання хз
Але може це й добре. Володіючи тільки угорською після школи діти їдуть в Угорщину вчитись і працювати, в відтак за пару десятків років більшість угорців виїде до Угорщини і захищати орбанам і малярам не буде кого.
Коли Україна буде в ЄС- скасувати так як це був примус шантажем.
Детальніше про них пише та обговорює Європейська правда
Саме тому вимоги Угорщина до України мають радше політичний та переговорний характер, а не характер універсальної юридичної норми ЄС, яку всі країни однаково зобов'язані виконувати. Будапешт фактично апелює до більш м'яких моделей захисту меншин, подібних до румунської чи сербської.
Водночас українська мовна модель не є унікальною або несумісною з європейською практикою. Вона значною мірою наближена до підходів Латвії та Естонії - держав ЄС, які після тривалого періоду домінування іншої мови також посилили роль державної мови в освіті, державному управлінні та публічному просторі.
Тому з юридичної точки зору коректніше говорити не про «порушення європейських стандартів» Україною як очевидний факт, а про суперечку навколо того, яка саме з існуючих європейських моделей мовної політики повинна вважатися оптимальною та прийнятною для країни-кандидата на вступ до ЄС.
Угорщина не може нав'язати Україні саме ту модель, яка влаштовує Будапешт, як єдину правильну європейську норму. Але як держава-член Європейський Союз вона має повне право робити це питання предметом політичних переговорів і використовувати свій вплив у межах процедур Євросоюзу.
З моральної точки зору оцінка вже є суб'єктивною та залежить від політичної позиції:
• прихильники Угорщини вважають, що Будапешт захищає історичну національну меншину та домагається європейських гарантій;
• прихильники України вважають, що держава має право зміцнювати власну мову в умовах війни, історичної асиміляції та питань національної безпеки, особливо якщо подібні моделі вже існують усередині самого ЄС.
Підказка - в ЗСУ служать достатньо вояків із Закарпаття - от і нехай вони , з Бровді начолі , на чистій угорській звернуться до нового прем'єра - мовляв , не тим ти Петер займаєшся ... шляхом Орбана йти - це дуже погана ідея !