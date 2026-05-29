УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12800 відвідувачів онлайн
Новини Переговори щодо нацменшин з Угорщиною Відносини України та Угорщини
2 373 77

Мадяр про переговори з Україною: Нам потрібні гарантії для 100 тисяч угорців щодо використання рідної мови

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт очікує від Києва чітких законодавчих гарантій для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті. Водночас він заперечив, що початок переговорів про вступ України до ЄС був пов'язаний із розморожуванням європейських коштів для Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Права для угорської нацменшини

Угорський прем'єр наголосив, що для Будапешта принциповим є питання використання рідної мови етнічними угорцями на Закарпатті.

"Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів та відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Я сказав президентці Європейського Союзу, що для нас найважливіше те, що нам потрібні гарантії щодо 100 тисяч угорців, які проживають в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, на культурних заходах та в державному управлінні", - заявив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"

Він нагадав, що угорська сторона вже передала Україні список із 11 конкретних вимог, і Будапешт наполягає на їхньому виконанні. За словами Мадяра, право на мову є базовим у всьому світі.

"У цьому немає нічого особливого. Як у Європі, так і в усьому світі це - право людини. Незалежно від того, де ви живете і де ваша мова є переважною, ви повинні мати можливість використовувати її, хай то буде учень початкової школи чи мер", - додав він.

Консультації між країнами

Наразі між країнами тривають технічні консультації. Мадяр висловив сподівання, що Україна врахує всі 11 пунктів та внесе необхідні зміни до свого законодавства, після чого за стіл переговорів зможуть сісти міністри закордонних справ обох держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України у захисті прав нацменшин після заяв Мадяра про Закарпаття

  • Нагадаємо, раніше під час цієї ж пресконференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про розмороження раніше заблокованого фінансування для Угорщини.

Автор: 

Угорщина (2993) нацменшини (201) Закарпатська область (2250) Мадяр Петер (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Цей пан може гарантовано йти н@х@й!!! І туди ж всі ті, кому в Україні усчємляют родной єзиґ!
показати весь коментар
29.05.2026 17:03 Відповісти
+8
Такі ж гарантії і для 300.000 Українців на Угорщині!!!
Усе ж має бути, як ДЗЕРКАЛЬНО!?!?
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
+8
*****, ви заїбали. Ніхто не заважає угорцям говорити на рідній мові.
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей пан може гарантовано йти н@х@й!!! І туди ж всі ті, кому в Україні усчємляют родной єзиґ!
показати весь коментар
29.05.2026 17:03 Відповісти
В Україні, - українська мова, а в Угорщині, - угорська мова!!
А в Угорщині, має бути державною і мова ромів!! Це ж їх Батьківщина!!
показати весь коментар
29.05.2026 17:09 Відповісти
Наскільки мені відомо, що угорці приперлися в Європу із південного Уралу, а роми (цигани) вихідці із Індії.
показати весь коментар
29.05.2026 17:21 Відповісти
А у Мадяра в сраці не залипне %?
показати весь коментар
29.05.2026 18:18 Відповісти
хай балакають ,лиш б не на кацапський
показати весь коментар
29.05.2026 17:03 Відповісти
Пуйло вимагає те саме. Скоро почуємо від Мадяра, що Угорщина закінчується там, де закінчується угорська мова.
показати весь коментар
29.05.2026 17:04 Відповісти
Не почуємо, Угорщина у військовому плану нуль.
показати весь коментар
29.05.2026 17:07 Відповісти
Хе-хе... Свино-зелено-обрізні залишать на нашому кордоні 15 чоловік і кацапо-мадяри відкусять Закарпаття. Чи такого не було з Кримом?
показати весь коментар
29.05.2026 18:23 Відповісти
Такі ж гарантії і для 300.000 Українців на Угорщині!!!
Усе ж має бути, як ДЗЕРКАЛЬНО!?!?
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
все по правилам ЄС
показати весь коментар
29.05.2026 17:07 Відповісти
для початку, в Україні немає 100 000 мад'ярів....

.
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
Знайдуть ці 100 000 елементарно. Маю справи з деякими закарпатцями і якось само собою зайшла мова про угорців та взаємовідносини між українцями та угорцями і вони мені розповіли дуже цікаві речі. Виявляється, що угорський уряд, як колись кацапи в Криму, роздавали свої паспорти наліво і направо. Повально всі хитродупі наші земляки нахапали тих угорських паспортів, щоб була змога їздити в Угорщину гендлювати. Також вони заявили, що їм би було б ліпше, щоб Закарпаття перейшло під юрисдикцію Угорщини. Зараз на Закарпатті є такі села, де українською мовою ніхто зовсім не послуговується , хіба що за виключенням двох-трьох чоловік. Ситуація не весела, я вам скажу.
показати весь коментар
29.05.2026 17:35 Відповісти
Таких сіл можна перерахувати по пальцям однієї руки: Берегово, Косино і Виноградово. Це далеко не все Закарпаття. І то, місцеві жителі будуть дуже проти, що б туристична перлина України перетворилась на занедбану дупу на краю Угорщини.
показати весь коментар
29.05.2026 18:27 Відповісти
*****, ви заїбали. Ніхто не заважає угорцям говорити на рідній мові.
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
як і для москворотих питання в тому щоб укр мова не заважала
показати весь коментар
29.05.2026 18:24 Відповісти
В сраку пішов...
показати весь коментар
29.05.2026 17:06 Відповісти
Menj a picsába!
показати весь коментар
29.05.2026 17:08 Відповісти
В Законі про мови нацменшин все прописане. Угорці не виключення.
показати весь коментар
29.05.2026 17:07 Відповісти
Мадяр - це Орбан № 2, ще будуть жалкувати за його попередником, той хоч був очікувано-прогнозований.
показати весь коментар
29.05.2026 17:07 Відповісти
Мад'яр насправді - це лайт_Орбан. Трощки легше з ним буде справлятися. Та й вже справляються: наприклад, віддали бабло і золото Ощаду, відкрили шлях до отримання 90та ліодів допомоги, тощо.
показати весь коментар
29.05.2026 17:15 Відповісти
Стосовно бабла і золота "ощадбанку" - відбувся обмін на запуск нафтопроводу "Дружба". Стосовно кредиту, то він залишив все без змін, Угорщина відмовилася приймати участь в кредитуванні Україні, тому їм це просто не цікаво. А те що Мадяра "понесло" по закарпатським угорцям так, що Орбан навіть не висловлювався, коментувати і нічого.

Мадяр відповідав на запитання щодо заблокованого чинним угорським прем'єром Віктором Орбаном кредиту для України.
"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", - сказав він.
https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/13/8029983/
показати весь коментар
29.05.2026 17:20 Відповісти
Коли не знаєш до чого доковирятися - доковирюйся до мовного питання.
показати весь коментар
29.05.2026 17:08 Відповісти
У себе вдома, на своїх культурних заходах, і у СВОЄМУ державному управлінні Україна гарантує використання угорцям їх рідної мови.
показати весь коментар
29.05.2026 17:08 Відповісти
Ну, що ж... Хай дають гроші на проведення перепису населення, за національною ознакою - щоб знайти ті 100 тисяч угорців, гарантії для яких вимагає Мадяр ...
показати весь коментар
29.05.2026 17:09 Відповісти
Якщо дадуть гроші - тих "угорців" моментально знайдеться не 100, а 200-300 тисяч, якщо не більше.
показати весь коментар
29.05.2026 17:20 Відповісти
А мову угорську, вони знатимуть? Бо завезти з Угорщини угорців - громадян України, не зможуть - ми пачками паспорти українські, угорцям не видавали...
показати весь коментар
29.05.2026 17:44 Відповісти
Де хочуть використовувати мад'ярську? Чому не уточняє? Ну, щоб зрозуміти, наскільки далеко (чи недалеко) ці мад'яри (Мадяр) знаходяться від касапів (*****), які є агресорами і окупантами.
показати весь коментар
29.05.2026 17:10 Відповісти
друга державна
показати весь коментар
29.05.2026 17:14 Відповісти
"Використовувати мову в державному управлінні"-вони з глузду з"їхали?Де,в якій країні нацменьшинства таке мають?чому наші мовчать?чому в нас вимагають того,чого немає ні в жодній країні?Повсюди,в любой країні--повинен знати державну мову,в спілкуватись дома, на різних культурних зустрічах можешь на якій хош.
показати весь коментар
29.05.2026 17:10 Відповісти
Цензор, зробіть плз фільтр, шоб я не бачив оцих всіх пітушиних коментів, прапорці яких відрізняються від жовто-блакитного? Готовий задонатити десятку, тільки зробіть.
показати весь коментар
29.05.2026 17:11 Відповісти
спам нащо , сам відправляй в спам
показати весь коментар
29.05.2026 17:15 Відповісти
Да ти чортів геній ❤️
показати весь коментар
29.05.2026 17:18 Відповісти
А під жовто-блакитними мало всілякої сволоти пише в різних темах? Показником є суть допису, а не прапорець
показати весь коментар
29.05.2026 18:47 Відповісти
та видайте мадярам гарантії, нехай говорять своєю мовою вдома скільки захочуть.
показати весь коментар
29.05.2026 17:15 Відповісти
Всіх обдурили з цим Мадяром. Поверніть тупого Орбана.
показати весь коментар
29.05.2026 17:15 Відповісти
Мадяр вимагає правила такі як ЄС
показати весь коментар
29.05.2026 17:17 Відповісти
Та ніяких проблем, Голобородько за українську заступитися не буде, вона йому чужа і ворожа.
показати весь коментар
29.05.2026 17:16 Відповісти
Ой-вей !
показати весь коментар
29.05.2026 17:18 Відповісти
А чому він не вимагає того ж самого від Німеччини, де найбільша "етнічна меншість" мадяр у ЄС, не менш, ніж в Україні?
показати весь коментар
29.05.2026 17:17 Відповісти
Мадяр вимагає правила такі як ЄС
показати весь коментар
29.05.2026 17:19 Відповісти
В ЄС немає таких правил, які хоче Мадяр - фактично створити іноземний анклав.
показати весь коментар
29.05.2026 17:24 Відповісти
А шо, їм хтось кляп у рота вставив аж до сраки? таке враження шо 95% угорців дебіли з комплексом малих народів та народностей.
показати весь коментар
29.05.2026 17:17 Відповісти
правильно, хай розмовляють рідною українською, я не проти
показати весь коментар
29.05.2026 17:19 Відповісти
Сто тисяч згаданих угорців в переважній своїй масі являють собою асимільованих русинів,лемків,бойків і навіть гуцулів.Ще Колесса,який їздив в Закарпаття вивчати пісенну культуру казав,що призвіща угорські,мова угорська,а пісні та звичаї - українські...
показати весь коментар
29.05.2026 17:20 Відповісти
Це лише наслідки керування Україною групою випадкових людей без профільної освіти начолі з героєм серіалу... іншого чуда і не мало бути, можна лише поспівчувати майбутнім поколінням які залишаться тут жити.
показати весь коментар
29.05.2026 17:21 Відповісти
По Береговому не пройдеш, через одну мадьярські вивіски. Шо ще йому треба?
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
я з Ужгород. В мене Угорське прізвище І

- тут нема 100 000 угорців
- вони тут використовують угорську як забажають
- єдине чого не має угорська статусу державної

які питання хз
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
Ейзер йов
показати весь коментар
29.05.2026 17:49 Відповісти
На хер пішов.
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
Дох&я, вас "защітніков" розвелося!
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
Іди нах.й козел. І де ви такі беретеся сволоти
показати весь коментар
29.05.2026 17:31 Відповісти
Проблема не в том, что мАдяры в Закарпатье не говорят на венгерском. Отлично говорят. Проблема в том, что многие из них не говорят ни на одном другом языке кроме венгерского.
показати весь коментар
29.05.2026 17:33 Відповісти
"Мадяроізічніє чєлюсті"? вже були одні чєлюсті в Криму і на донбасі
показати весь коментар
29.05.2026 18:40 Відповісти
Це якщо я захочу приїхати в якесь українське місто чи село, де проживають більшість угорців-я маю вивчити угорську мову, тому що там локальне "державне управління" буде угорською ? А в якомусь магазині не зможу водичку купити, тому що продавчиня спілкується угорською ? На території України ?? Цей мадяр може хоче у нас якесь угорське придністров'я придумати ? Йде *****. Діти в школах хочуть вивчати угорську ? Та без питань-зробіть їм по 1 уроку на день на вивчення угорської, нехай з батьками потім вдома практикуються. Усе інше-нашою державною. Он одні вже захотіли у 2014 свою свинособачу зробити державною-хуйло одразу скористалося.
показати весь коментар
29.05.2026 17:37 Відповісти
Покажи гроші, і з тобою будуть спілкуватися на будь-якій мові, яка тобі подобається. Перевірено на собі в Берегово і Косино
показати весь коментар
29.05.2026 18:36 Відповісти
Угорці в Україні іншою мовою ніж угорська не говорять. Я був у Береговому, склалось враження що я в Угорщині: скрізь угорські прапори, назви вулиць угорською, fm радіо угорською, на вулиці люди говорять угорською. На автобусній зупинці я запитав у молодої дівчини чи автобус Nr. ... тут зупиняється то вона щось намагалась сказати, але три слова зв'язати не змогла.
Але може це й добре. Володіючи тільки угорською після школи діти їдуть в Угорщину вчитись і працювати, в відтак за пару десятків років більшість угорців виїде до Угорщини і захищати орбанам і малярам не буде кого.
показати весь коментар
29.05.2026 17:38 Відповісти
Та надайте їм все що вони хочуть. За їхній рахунок.
Коли Україна буде в ЄС- скасувати так як це був примус шантажем.
показати весь коментар
29.05.2026 17:42 Відповісти
А хто їм затикає роти, нехай розмовляють на якій хочуть мові, що вони і роблять. Але я не зобов'язана вчити угорську, щоб їм було комфортно, якщо я їх не зрозумію, то пошлю нах
показати весь коментар
29.05.2026 17:49 Відповісти
https://espreso.tv/svit-zhurnalisti-oprilyudnili-11-vimog-ugorshchini-do-ukraini-pro-yaki-stefanishina-ozvuchila-namir-povnistyu-vtiliti Скорочений перелік 11 вимог прем'єра Угорщини Орбана щодо нацменшин, які він висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/27/7188991/ Детальніше про них пише та обговорює Європейська правда
показати весь коментар
29.05.2026 17:49 Відповісти
"угорська сторона вже передала Україні список із 11 конкретних вимог" - список в студию!
показати весь коментар
29.05.2026 17:52 Відповісти
вище в мене ссиль.
показати весь коментар
29.05.2026 18:06 Відповісти
Незрозуміла які гарантії ? Їм хтось рота затикає в Україні? Цей слизняк мабуть теж в кацапів надивився маячні про "ущімленіє руцкагаварящіх" раз ляпає таке
показати весь коментар
29.05.2026 18:00 Відповісти
Ця проблема висмоктана, надіюсь, з пальця. Ніхто мадярів не ущемляє. Живуть собі, працюють, спілкуються венгерською, трохи закарпатською, трохи російською, українською слабо. Мають свої школи, церкви. Та й спостерігається це тільки в декількох районах Закарпаття, і то не у всіх селах. Багато з них мають мадярський утлевел (паспорт), їздять вільно у Венгрію на закупи, на роботу, але жити там не бажають. Подібна картина існує з румунами в селах поблизу кордону з Румунією. Сепаратистських настроїв там нема, проблему штучно час від часу піднімають політики сусідів з якоюсь своєю ціллю.
показати весь коментар
29.05.2026 18:02 Відповісти
Все по кацапських скрєпах тільки з угорської сторони. Знов пісня *****-орбана.
МДР-ПНХ!
показати весь коментар
29.05.2026 18:03 Відповісти
у себе на кухні буде щось там вимагати
показати весь коментар
29.05.2026 18:06 Відповісти
В Берегові мешканці можуть все життя спілкуватись ВСЮДИ угорською та не знати українську. Нам що, роблять третью титульну націю?
показати весь коментар
29.05.2026 18:11 Відповісти
Да пішов ти нах. зі своїми умовами. В криму і на дамбасі теж все починалося з мови
показати весь коментар
29.05.2026 18:12 Відповісти
Повірте, срав цей Мадяр і на мову і на сексуальну меншість вугорців в закарпатті. Так же само як Навроцький срав на поляків. Все чому саме зараз ці шакали навколо України крутяться це тому що хочуть відтяпати по шматку України користуючись тим що Україна в війні. Московський режим відкрито їм пообіцяв що вони отримають кожен по шматку якщо змусять Україну піти на капітуляцію
показати весь коментар
29.05.2026 18:20 Відповісти
Ще не народився той, котрий зборов свій Голос Крові...
Мадяри знають, що вони кацапи з-за Урала.
показати весь коментар
29.05.2026 18:14 Відповісти
Придут Кацапы и дадут вам гарантии! Какие хочешь! Задрали уже! Вспомни штурм Будапешта! Помогла вам мобилизация с 14 до 75? Идиоты!
показати весь коментар
29.05.2026 18:23 Відповісти
Це чмо виявилося ще гіршим, ніж орбан. Надії на краще виявилися марними.
показати весь коментар
29.05.2026 18:24 Відповісти
Ірина Фаріон життя поклала щоб донести хохлам що мова це зброя і кордон, які ще потрібні докази
показати весь коментар
29.05.2026 18:26 Відповісти
В Європейському Союзі не існує єдиного обов'язкового стандарту мовних прав для національних меншин. Різні країни ЄС застосовують суттєво відмінні моделі - від дуже широкої регіональної двомовності до жорсткої політики домінування державної мови.
Саме тому вимоги Угорщина до України мають радше політичний та переговорний характер, а не характер універсальної юридичної норми ЄС, яку всі країни однаково зобов'язані виконувати. Будапешт фактично апелює до більш м'яких моделей захисту меншин, подібних до румунської чи сербської.
Водночас українська мовна модель не є унікальною або несумісною з європейською практикою. Вона значною мірою наближена до підходів Латвії та Естонії - держав ЄС, які після тривалого періоду домінування іншої мови також посилили роль державної мови в освіті, державному управлінні та публічному просторі.
Тому з юридичної точки зору коректніше говорити не про «порушення європейських стандартів» Україною як очевидний факт, а про суперечку навколо того, яка саме з існуючих європейських моделей мовної політики повинна вважатися оптимальною та прийнятною для країни-кандидата на вступ до ЄС.
Угорщина не може нав'язати Україні саме ту модель, яка влаштовує Будапешт, як єдину правильну європейську норму. Але як держава-член Європейський Союз вона має повне право робити це питання предметом політичних переговорів і використовувати свій вплив у межах процедур Євросоюзу.
З моральної точки зору оцінка вже є суб'єктивною та залежить від політичної позиції:
• прихильники Угорщини вважають, що Будапешт захищає історичну національну меншину та домагається європейських гарантій;
• прихильники України вважають, що держава має право зміцнювати власну мову в умовах війни, історичної асиміляції та питань національної безпеки, особливо якщо подібні моделі вже існують усередині самого ЄС.
показати весь коментар
29.05.2026 18:31 Відповісти
Скажіть, а якщо Україну візьмуть в ЕС хіба це автоматично не надасть гарантії і права всім хто проживає в Україні в тому числі і вугорцям? Чому ж ця паскуда як і його попередники постійно блокували вступ України і ЄС і в НАТО де б ті за кого воно так буцімто сильно турбується отримали б і всі права і безпеку від НАТО? Може тому що цей мадяр як і інші папередники, срати хотів на тих людей а баламутить воду воно з іншої причини
показати весь коментар
29.05.2026 18:33 Відповісти
Не вміють наші в пропаганду ... ніяк не навчаться ..((
Підказка - в ЗСУ служать достатньо вояків із Закарпаття - от і нехай вони , з Бровді начолі , на чистій угорській звернуться до нового прем'єра - мовляв , не тим ти Петер займаєшся ... шляхом Орбана йти - це дуже погана ідея !
показати весь коментар
29.05.2026 18:34 Відповісти
 
 