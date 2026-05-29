Мадяр про переговори з Україною: Нам потрібні гарантії для 100 тисяч угорців щодо використання рідної мови

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт очікує від Києва чітких законодавчих гарантій для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті. Водночас він заперечив, що початок переговорів про вступ України до ЄС був пов'язаний із розморожуванням європейських коштів для Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Права для угорської нацменшини

Угорський прем'єр наголосив, що для Будапешта принциповим є питання використання рідної мови етнічними угорцями на Закарпатті.

"Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів та відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Я сказав президентці Європейського Союзу, що для нас найважливіше те, що нам потрібні гарантії щодо 100 тисяч угорців, які проживають в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, на культурних заходах та в державному управлінні", - заявив Мадяр.

Він нагадав, що угорська сторона вже передала Україні список із 11 конкретних вимог, і Будапешт наполягає на їхньому виконанні. За словами Мадяра, право на мову є базовим у всьому світі.

"У цьому немає нічого особливого. Як у Європі, так і в усьому світі це - право людини. Незалежно від того, де ви живете і де ваша мова є переважною, ви повинні мати можливість використовувати її, хай то буде учень початкової школи чи мер", - додав він.

Консультації між країнами

Наразі між країнами тривають технічні консультації. Мадяр висловив сподівання, що Україна врахує всі 11 пунктів та внесе необхідні зміни до свого законодавства, після чого за стіл переговорів зможуть сісти міністри закордонних справ обох держав.

