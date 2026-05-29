Прем’єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Проте для цього спочатку мають завершитися технічні консультації між Києвом та Будапештом щодо прав угорської меншини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив у четвер, 28 травня, під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.
Умова зустрічі із Зеленським
За словами угорського прем'єра, саму зустріч він хотів би провести безпосередньо в Україні.
"Ще раз хочу підтвердити, що я був би дуже радий після технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних регіонах України та відкрити справді новий розділ у відносинах між Угорщиною та Україною", - зазначив Мадяр.
Водночас він визнав, що наразі між державами залишаються "всілякі суперечності", але назвав це "нормальним процесом". Він додав, що Угорщина має певні суперечки й з іншими сусідніми країнами.
Що передувало?
- Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.
ото не треба було з кацапами у 1918 р. мутити Угорську соціалістичну республіку.
У перекладі з глибинного, т.зв. дипломатичного на феню жлоба, яка у основі заяви того Мадяра, це є пред'ява на те що на території України є угорські території?!
В С Ь О Г О НАРОДУ УКРАЇНИ, з метою посіяти ворожнечу і протистояння в країні де живе величезна многонацілнальна спільнота людей - ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?!!!!
Чому ви мовчите? Де влада яка знов не реагує на поділ людей за мовами і націльністю????'Вам Донбаса не вистачило?????
Корюківська трагедія (1-2 та 9 березня 1943 року) - це найбільший масовий розстріл цивільного населення нацистами в Європі під час Другої світової війни. Карателі вбили близько 6700 мирних жителів та спалили 1290 будинків у тодішньому селищі Корюківка на Чернігівщині.
Масове знищення людей проводили загони угорської військової жандармерії та гітлерівці.
За кількістю жертв ця акція перевершує білоруську Хатинь у 45 разів, чехословацькі Лідиці у 41 раз та французький Орадур у 12 разів.