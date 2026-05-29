Прем'єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"!?

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Проте для цього спочатку мають завершитися технічні консультації між Києвом та Будапештом щодо прав угорської меншини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив у четвер, 28 травня, під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Умова зустрічі із Зеленським

За словами угорського прем'єра, саму зустріч він хотів би провести безпосередньо в Україні.

"Ще раз хочу підтвердити, що я був би дуже радий після технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних регіонах України та відкрити справді новий розділ у відносинах між Угорщиною та Україною", - зазначив Мадяр.

Водночас він визнав, що наразі між державами залишаються "всілякі суперечності", але назвав це "нормальним процесом". Він додав, що Угорщина має певні суперечки й з іншими сусідніми країнами.

Що передувало?

Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

