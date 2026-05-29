Новини Відносини України та Угорщини
1 450 43

Прем’єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Проте для цього спочатку мають завершитися технічні консультації між Києвом та Будапештом щодо прав угорської меншини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мадяр заявив у четвер, 28 травня, під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Умова зустрічі із Зеленським

За словами угорського прем'єра, саму зустріч він хотів би провести безпосередньо в Україні.

"Ще раз хочу підтвердити, що я був би дуже радий після технічних зустрічей зустрітися з президентом України десь в угорськомовних регіонах України та відкрити справді новий розділ у відносинах між Угорщиною та Україною", - зазначив Мадяр.

Водночас він визнав, що наразі між державами залишаються "всілякі суперечності", але назвав це "нормальним процесом". Він додав, що Угорщина має певні суперечки й з іншими сусідніми країнами.

Що передувало?

  • Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Топ коментарі
зустріч краще провести в українських регіонах Мадярщини.
29.05.2026 16:43 Відповісти
Тим більше що ця вугорська гнида навмисно наголошує що хоче провести переговори в ''угорськомовному'' регіоні України. Таким чином щоб Зеленський сам визнав що цей регіон ''угорськомовний'' якщо Зеля туди приїде. І взагалі не розумію навіщо нам цей геморой і підтримування кіпішу з вугорщиною, якщо вугорщина для ас зараз ніхто в оборонному питанні. В нас і без вугорщини є чим зайнятись
29.05.2026 16:53 Відповісти
клон Орбана може йти *****
29.05.2026 16:46 Відповісти
Мадяр хоче шоб йому циганє "айнане" зробили?
29.05.2026 16:43 Відповісти
мадь'ярів мучають фантомні болі Тріанону.

ото не треба було з кацапами у 1918 р. мутити Угорську соціалістичну республіку.

29.05.2026 17:11 Відповісти
Гадаю, наш Мадяр буде не проти...
29.05.2026 16:53 Відповісти
Задовбало вже це цуценя зі своїми "умовами", хай підожде, поки цого покличуть...
29.05.2026 16:46 Відповісти
В нас таких немає. Вся Україна укоаїнрмовна.
29.05.2026 16:46 Відповісти
...україномовна!
29.05.2026 16:57 Відповісти
тоді в ужгороді. саме там і живе дьопйош зеленський евгенович ))
29.05.2026 16:47 Відповісти
І скільки в нас угорськомовних регіонів?
29.05.2026 16:47 Відповісти
донецьк,луганськ
29.05.2026 17:01 Відповісти
Провокатор їб****ний. Вже якусь підляну чи заварушку задумало в регіоні. Не можна вірити цьому падлі. Досить з нас Навроцького
29.05.2026 16:48 Відповісти
Цей мініторбан і ************ хоче довести угорській громаді в Україні, що саме він їх президент і саме він визначає місце зустрічі з Зеленським, начебто запрошуючі його.до себе в гості. Він хоче довести, що Закпрпаття це Угорщина.
29.05.2026 16:56 Відповісти
****** чи що?
29.05.2026 16:49 Відповісти
Якщо Зеленьський перестане піаритися на " прискореному вступу у ЄС", всіх цих Мадярів мож5а заганяти за синій ліс із їх вимогами " представництва у Верховній Раді"
29.05.2026 16:49 Відповісти
якось дивився "кіно" про українські села на мадярщині, навіть подекуди ще назви збереглись на кирилиці, скрізь рідна українцю грекокатолична церква.... тільки українців мадяри омадярили, мова випалена майже на 100%, це як сприймати, як "братську допомогу" від мадярії, чи як геноцид українців?
29.05.2026 16:50 Відповісти
Як похуізм влади в кращому випадку.
29.05.2026 16:58 Відповісти
І влади нашої, за всіх президентів!
29.05.2026 17:08 Відповісти
Прем'єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"!?

У перекладі з глибинного, т.зв. дипломатичного на феню жлоба, яка у основі заяви того Мадяра, це є пред'ява на те що на території України є угорські території?!
29.05.2026 16:50 Відповісти
Так це учень.***********.***** теж з цього починав.
29.05.2026 16:53 Відповісти
А в Корюківці на Чернігівщині Мадяр не хоче зустрітися?
29.05.2026 16:51 Відповісти
100%
29.05.2026 16:54 Відповісти
Вкотре питаю і владу в тому числі: чому громадяни України які проживають на теріторії України в Закарпатській області ніяк не реагують на ПРОВОКАТИВНІ, ДЕСТРУКТИВНІ, ІМПЕРСЬКІ, ЗБОЧЕНІ закиди і звинувачення від клона орбана в бік
В С Ь О Г О НАРОДУ УКРАЇНИ, з метою посіяти ворожнечу і протистояння в країні де живе величезна многонацілнальна спільнота людей - ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?!!!!
Чому ви мовчите? Де влада яка знов не реагує на поділ людей за мовами і націльністю????'Вам Донбаса не вистачило?????
29.05.2026 16:52 Відповісти
Це те, про що я раніше говорив, не може татарва бути європейською нацією і ніколи нею не була.
29.05.2026 16:52 Відповісти
А ху-ху не хо-хо...?
29.05.2026 16:56 Відповісти
В пику йому можна було би запропонувати зустртись десь в румуномовному регіоні, наприклад, в місті Герца
29.05.2026 16:57 Відповісти
29.05.2026 16:59 Відповісти
Тоді краще зустрінеться десь в україномовних містах України Угощини?
29.05.2026 17:00 Відповісти
Щось ну зовсім не хочеться ні в є с ні в нато бо з такими орбанами фіцо мадяри щось кацапами смердить
29.05.2026 17:01 Відповісти
Чмо мокшанське, пшлохан.
29.05.2026 17:02 Відповісти
З якого дива? Хай в Київ їде як всі інші голови держав.
29.05.2026 17:05 Відповісти
Угорські реніони в Україні??? Та на кожному вокзалі циган повно 😈
29.05.2026 17:07 Відповісти
може зустрінуться в Бердичеві?
29.05.2026 17:11 Відповісти
В Ізюмі, в самий раз.
29.05.2026 17:28 Відповісти
В Корюківці треба провести.
Корюківська трагедія (1-2 та 9 березня 1943 року) - це найбільший масовий розстріл цивільного населення нацистами в Європі під час Другої світової війни. Карателі вбили близько 6700 мирних жителів та спалили 1290 будинків у тодішньому селищі Корюківка на Чернігівщині.
Масове знищення людей проводили загони угорської військової жандармерії та гітлерівці.
За кількістю жертв ця акція перевершує білоруську Хатинь у 45 разів, чехословацькі Лідиці у 41 раз та французький Орадур у 12 разів.
29.05.2026 17:28 Відповісти
Угорськомовні регіони? В Сумській області переписом було 93 угорця, цей орбан може у нас тут переговорити якщо на словах такий потужний.
29.05.2026 17:30 Відповісти
Масовку "ущємльонніх і абіжєнніх" вже підготував?
29.05.2026 17:32 Відповісти
Встретитесь под Хустом на Красном поле, где мАдярщина под прикрытием Гитлера развязала 2МВ, напав на Карпатскую Украину за полгода до официального начала 2МВ.
29.05.2026 17:38 Відповісти
в Дебрецені - це Доброчин по-нашому
29.05.2026 17:38 Відповісти
100 відсотків. В Курюківці має бути зустріч і хай вибачеться за ті безчин ства що витворяли угорські жандарми. Якщо в цього прем'єра є яйця.
29.05.2026 17:40 Відповісти
І вимагати ТИ петер мадяр немаєш права.
29.05.2026 17:47 Відповісти
 
 