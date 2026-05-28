Угорщина не надсилатиме зброю до України, - Мадяр на зустрічі з Рютте

мадяр

Угорщина продовжує дотримуватися політики ненадання військової допомоги Києву для відсічі російській агресії. Будапешт не надсилатиме Києву ані техніку, ані озброєння.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Будапешта

Під час переговорів очільник угорського уряду окремо наголосив на позиції своєї країни щодо російсько-української війни, зокрема відмову від військової підтримки України.

"Я повідомив генеральному секретарю, що Угорщина не надсилає ані зброї, ані військової техніки до російсько-української війни", - заявив Мадяр.

Водночас новий угорський прем'єр спробував запевнити керівництво Альянсу, що Угорщина планує вийти з міжнародної ізоляції, у якій перебувала за часів уряду Віктора Орбана, та знову хоче стати "надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного альянсу світу".

Наразі сторони констатували спільну роботу лише в рамках миротворчої місії в Косово. Також Рютте поінформував Мадяра про підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі та загострення ситуації в Ормузькій протоці.

Блокування допомоги Україні за Віктора Орбана

  • Варто нагадати, що за часів попереднього уряду Віктора Орбана Угорщина відмовлялася надавати Силам оборони України зброю з власних складів. Також Будапешт послідовно блокував будь-які колективні зусилля союзників.
  • Будапешт роками ветував виділення мільярдних траншів з Європейського фонду миру (EPF), з якого країнам ЄС компенсували витрати на закупівлю зброї для України.
  • Угорщина тривалий час блокувала засідання Комісії Україна-НАТО та виступала проти надання Києву системної військово-технічної допомоги по лінії Альянсу.

Пошкрябай Петра Мадяра - та вилезе Вітя Орбан.
28.05.2026 21:35 Відповісти
Орбаааааннн це ти????? Ми тебе розкусили 😸. Короче угорська ракіровка Ригіонів на Слуг народу
28.05.2026 21:34 Відповісти
Як я писав ще до виборів що кацапи в цей раз поклали яйця до обох кошиків. Обидва були путінськими висуванцями. Просто пару -тройку років тому в Москві зрозуміли що товстий Вітя не вічний в угорській політиці. Тому підготували ,,опозиціонера,, Мадяра. Натовп з радістю переключився на нове призвіще яке по факту є переіменованим Орбаном з трохи іншими політичними настройками.
28.05.2026 21:47 Відповісти
Заглянь під кришечку 0.5 Coca cola Орбан 😸
28.05.2026 21:36 Відповісти
Ну, не заплакав, то хоть скривився за Україну!! Але враження склав, як є!!
28.05.2026 21:59 Відповісти
Ну, а перебування у іллюзії " нам всі винні", це краще? Всі захищають власні інтереси. Он Рютте у ініциативі коллективної підтримки Україні відмовили GB, FRANCE, SPAIN, ITALY CANADA
28.05.2026 22:00 Відповісти
а може населення берегово визнати корінними циганами донеччини?
28.05.2026 21:36 Відповісти
ой!
таке щастя, таке щастя,
орбана сцяними тряпками прогнали?
да здравствуєт, орбан, знову!
28.05.2026 21:36 Відповісти
Можна подумать - раніше Угорщина нас зброєю завалювала...
28.05.2026 21:43 Відповісти
Погуглив що та Угорщина виробляє.Майже нічого.Декілька ******** заводів недавно відкрили німці.До недавна на озброєнні стояла стара совкова техніка часів Варшавського договору і небагато натівської.Дрони вироблять тільки планують.
28.05.2026 22:13 Відповісти
Чого ти пнешся? - хочеш Орбана переплюнути?
28.05.2026 21:44 Відповісти
Нафту - газ вже получив - тепер буде пальці загинати шо Україна йому ше винна
28.05.2026 21:53 Відповісти
Отримав. До першого обстрілу. Раз така п'янка йде.
28.05.2026 22:03 Відповісти
Допомоги від Будапешта не потрібно вже меморандум підписали на свою голову. Головне щоб хочаб не заважали нормальним країнам в ЄС.
28.05.2026 21:44 Відповісти
так у вас Угорщина і нема ніхера

сидите на подсосі у НАТО
28.05.2026 21:44 Відповісти
Міг би про це і не говорити все й без цього було зрозуміло.
28.05.2026 21:46 Відповісти
Напевно знову хочуть бачити Т-34 на вулицях Будапешту як в 1956 році.
28.05.2026 21:46 Відповісти
Переставили кроваті в борделі
28.05.2026 21:52 Відповісти
Мадяри це ж ті самі кацапи з південного уралу, які йшли через дике поле в Болгарію де їм болгари дали мандюлєй і вони втекли до підніжжя Карпат (Татри), вигнали в гори місцеве населення (гуцулів) та засіли на їхній території і тепер вони називають себе угорцями (мадярами).
28.05.2026 21:53 Відповісти
Ні в PURL не братиме участі, ні в чеській ініціативі Петера Павела...
Це не сусіди. це вороги.
28.05.2026 21:58 Відповісти
Звісно, зброя знадобиться мадярщині "для асвабаждєнвя мадьяроязичнаво насєлєнія стєнающєво пат пятой..."
28.05.2026 21:59 Відповісти
Звідки в них зброя?Збройні сили сміхотворні.Без досвіду і дронів.Військова промисловість майже відсутня,є декілька заводів які належать німцям.Дрони тільки планують вироблять.Трохи є на зберіганні старого хламу часів Варшавського договора.Як один казав-багато амбіції,та мало амуніції.
28.05.2026 22:21 Відповісти
та які там збройні сили... як були всю історію говнєдами, так їми і залишаться.
Тому у майбутньому ніякого обміну військовим досвідом.
28.05.2026 23:22 Відповісти
І він ще просить зробити закарпатских мадяр вищою расою?
28.05.2026 22:00 Відповісти
і це треба було переживати за орбана 2?
пороблено там угорцям - там людей не буде...
28.05.2026 22:02 Відповісти
Угорщина була одним із найвідданіших союзників Адольфа Гітлера в Європі під час Другої світової війни (с)
Питання є ???
28.05.2026 22:04 Відповісти
безумовно так ні...
шо за волання в пустелю?
28.05.2026 22:15 Відповісти
Є! Чому не не підняти питання про відповідальність Угорщини за злочини на території України під час другої світової війни ?
28.05.2026 22:16 Відповісти
Найвідданішим союзником Німеччини був - "Совок", який готував танкістів, пілотів на території рашки, разом роздирав Польщу, дружив проти Англії, коли Гітлер стирав її міста з лиця Землі ...
А ви не знали?
28.05.2026 22:20 Відповісти
то пішли ви *****, рано раділи українці
28.05.2026 22:13 Відповісти
Мудьяр. ты там с нефтью и газом поэкономней... 🖕
28.05.2026 22:13 Відповісти
*** дочекаєтесь, бив і бити буде...
28.05.2026 22:17 Відповісти
Щось цей свіжий президент дуже швидко псується... Якесь повітря у них там погане... Напевно, в економіці повна срака, тож знову переключилися на перевірений трюк: гадити українцям. З такою зовнішньополітичною доктриною це мадяр швидко дійне на пси... чи на обрана.
28.05.2026 22:18 Відповісти
та ж прикацаплена ганчірка але трохи менш агресивна як на день...
далі буде...
28.05.2026 22:22 Відповісти
Поштовий переказ таки надiйшов з кацапетiвки.
28.05.2026 22:33 Відповісти
ця зелена тварь в 22гому році в мене украла міни на Чонгарі.
28.05.2026 22:40 Відповісти
"А ещё вчера все вокруг
Мне говорили: "Сэм - друг!"
28.05.2026 22:45 Відповісти
Що Вітя, що Пєтя, один хій. Ми нічого не втратили та нічого не отримаємо з новою владою на мадяршині.
Не здивуюсь, якщо цей поц почне вимагати наше Закарпаття, а потім приєднається до ***** у боротьбі з «київською хунтою».
28.05.2026 22:47 Відповісти
дякуємо підеру модяру, дуже дякуємо!
28.05.2026 22:49 Відповісти
Не треба нам їх допомога. Аби тільки не заважали (але вони це роблять)
28.05.2026 22:51 Відповісти
Звіди у них зброя? Там на всю Мадярщину війська стільки, що на півдня воювати вистачить, і то якщо швидко втікати будуть. А корчать з себе хероїв, далі нікуди.
28.05.2026 22:52 Відповісти
А що вони виробляють? Балістичні або крилати ракети, чи може ******* бойові літаки або сістеми ППО? Може хоч КАБи? Якщо нічого з цього, то якось пох, головне що розблокували допомогу на 90 лярдів, а всі ці заяви більше розраховани на внутрішнього обивателя та може ще кацапів, типу щоб не били по угорцям Закарпаття.
28.05.2026 22:55 Відповісти
то нехай 150 тис угорців закарпаття Україну лопатами захищають?
28.05.2026 23:00 Відповісти
Новоспечений піздюк Орбана...
28.05.2026 23:02 Відповісти
ОКЗО -
організованоє крімінальне зелене овщество....
28.05.2026 23:09 Відповісти
вчорашна новина - 8, 7, 6, 5, 4 тцкашних інвалідів надали ***** 60 річному діду,
Заболоття, Ковельский район..
28.05.2026 23:26 Відповісти
Здається крок за кроком Європа буде мати Орбана-2
28.05.2026 23:27 Відповісти
 
 