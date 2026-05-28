Угорщина не надсилатиме зброю до України, - Мадяр на зустрічі з Рютте
Угорщина продовжує дотримуватися політики ненадання військової допомоги Києву для відсічі російській агресії. Будапешт не надсилатиме Києву ані техніку, ані озброєння.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Будапешта
Під час переговорів очільник угорського уряду окремо наголосив на позиції своєї країни щодо російсько-української війни, зокрема відмову від військової підтримки України.
"Я повідомив генеральному секретарю, що Угорщина не надсилає ані зброї, ані військової техніки до російсько-української війни", - заявив Мадяр.
Водночас новий угорський прем'єр спробував запевнити керівництво Альянсу, що Угорщина планує вийти з міжнародної ізоляції, у якій перебувала за часів уряду Віктора Орбана, та знову хоче стати "надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного альянсу світу".
Наразі сторони констатували спільну роботу лише в рамках миротворчої місії в Косово. Також Рютте поінформував Мадяра про підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі та загострення ситуації в Ормузькій протоці.
Блокування допомоги Україні за Віктора Орбана
- Варто нагадати, що за часів попереднього уряду Віктора Орбана Угорщина відмовлялася надавати Силам оборони України зброю з власних складів. Також Будапешт послідовно блокував будь-які колективні зусилля союзників.
- Будапешт роками ветував виділення мільярдних траншів з Європейського фонду миру (EPF), з якого країнам ЄС компенсували витрати на закупівлю зброї для України.
- Угорщина тривалий час блокувала засідання Комісії Україна-НАТО та виступала проти надання Києву системної військово-технічної допомоги по лінії Альянсу.
