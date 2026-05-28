Угорщина не надсилатиме зброю до України, - Мадяр на зустрічі з Рютте

Угорщина продовжує дотримуватися політики ненадання військової допомоги Києву для відсічі російській агресії. Будапешт не надсилатиме Києву ані техніку, ані озброєння.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Будапешта

Під час переговорів очільник угорського уряду окремо наголосив на позиції своєї країни щодо російсько-української війни, зокрема відмову від військової підтримки України.

"Я повідомив генеральному секретарю, що Угорщина не надсилає ані зброї, ані військової техніки до російсько-української війни", - заявив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина вимагає від України "реальних кроків" щодо нацменшин для зняття вето на вступ до ЄС

Водночас новий угорський прем'єр спробував запевнити керівництво Альянсу, що Угорщина планує вийти з міжнародної ізоляції, у якій перебувала за часів уряду Віктора Орбана, та знову хоче стати "надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного альянсу світу".

Наразі сторони констатували спільну роботу лише в рамках миротворчої місії в Косово. Також Рютте поінформував Мадяра про підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі та загострення ситуації в Ормузькій протоці.

Читайте також: Угорщина має скасувати заборону на імпорт агропродукції з України, – Єврокомісія

Блокування допомоги Україні за Віктора Орбана