Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, — Мадяр на встрече с Рютте
Венгрия продолжает придерживаться политики отказа от оказания военной помощи Киеву в целях отражения российской агрессии. Будапешт не будет поставлять Киеву ни технику, ни вооружение.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Будапешта
Во время переговоров глава венгерского правительства отдельно подчеркнул позицию своей страны по поводу российско-украинской войны, в частности отказ от военной поддержки Украины.
«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не поставляет ни оружия, ни военной техники в российско-украинскую войну», — заявил Мадьяр.
В то же время новый венгерский премьер попытался заверить руководство Альянса, что Венгрия планирует выйти из международной изоляции, в которой находилась во времена правительства Виктора Орбана, и снова хочет стать «надежным партнером самого мощного военно-оборонного альянса мира».
На данный момент стороны констатировали совместную работу лишь в рамках миротворческой миссии в Косово. Также Рютте проинформировал Мадьяра о подготовке к июльскому саммиту НАТО в Анкаре и обострении ситуации в Ормузском проливе.
Блокировка помощи Украине при Викторе Орбане
- Стоит напомнить, что во времена предыдущего правительства Виктора Орбана Венгрия отказывалась предоставлять Силам обороны Украины оружие со своих складов. Также Будапешт последовательно блокировал любые коллективные усилия союзников.
- Будапешт годами налагал вето на выделение миллиардных траншей из Европейского фонда мира (EPF), из которого странам ЕС компенсировали расходы на закупку оружия для Украины.
- Венгрия длительное время блокировала заседания Комиссии Украина-НАТО и выступала против предоставления Киеву системной военно-технической помощи по линии Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
0.5 Coca colaОрбан 😸
таке щастя, таке щастя,
орбана сцяними тряпками прогнали?
да здравствуєт, орбан, знову!
сидите на подсосі у НАТО
Це не сусіди. це вороги.
Звісно, зброя знадобиться мадярщині "для асвабаждєнвя мадьяроязичнаво насєлєнія стєнающєво пат пятой..."
пороблено там угорцям - там людей не буде...
Питання є ???
шо за волання в пустелю?
А ви не знали?
далі буде...