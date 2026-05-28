Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, — Мадяр на встрече с Рютте

Венгрия продолжает придерживаться политики отказа от оказания военной помощи Киеву в целях отражения российской агрессии. Будапешт не будет поставлять Киеву ни технику, ни вооружение.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Будапешта

Во время переговоров глава венгерского правительства отдельно подчеркнул позицию своей страны по поводу российско-украинской войны, в частности отказ от военной поддержки Украины.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не поставляет ни оружия, ни военной техники в российско-украинскую войну», — заявил Мадьяр.

В то же время новый венгерский премьер попытался заверить руководство Альянса, что Венгрия планирует выйти из международной изоляции, в которой находилась во времена правительства Виктора Орбана, и снова хочет стать «надежным партнером самого мощного военно-оборонного альянса мира».

На данный момент стороны констатировали совместную работу лишь в рамках миротворческой миссии в Косово. Также Рютте проинформировал Мадьяра о подготовке к июльскому саммиту НАТО в Анкаре и обострении ситуации в Ормузском проливе.

