Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, — Мадяр на встрече с Рютте

мадяр

Венгрия продолжает придерживаться политики отказа от оказания военной помощи Киеву в целях отражения российской агрессии. Будапешт не будет поставлять Киеву ни технику, ни вооружение.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Будапешта

Во время переговоров глава венгерского правительства отдельно подчеркнул позицию своей страны по поводу российско-украинской войны, в частности отказ от военной поддержки Украины.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не поставляет ни оружия, ни военной техники в российско-украинскую войну», — заявил Мадьяр.

В то же время новый венгерский премьер попытался заверить руководство Альянса, что Венгрия планирует выйти из международной изоляции, в которой находилась во времена правительства Виктора Орбана, и снова хочет стать «надежным партнером самого мощного военно-оборонного альянса мира».

На данный момент стороны констатировали совместную работу лишь в рамках миротворческой миссии в Косово. Также Рютте проинформировал Мадьяра о подготовке к июльскому саммиту НАТО в Анкаре и обострении ситуации в Ормузском проливе.

Блокировка помощи Украине при Викторе Орбане

  • Стоит напомнить, что во времена предыдущего правительства Виктора Орбана Венгрия отказывалась предоставлять Силам обороны Украины оружие со своих складов. Также Будапешт последовательно блокировал любые коллективные усилия союзников.
  • Будапешт годами налагал вето на выделение миллиардных траншей из Европейского фонда мира (EPF), из которого странам ЕС компенсировали расходы на закупку оружия для Украины.
  • Венгрия длительное время блокировала заседания Комиссии Украина-НАТО и выступала против предоставления Киеву системной военно-технической помощи по линии Альянса.

Пошкрябай Петра Мадяра - та вилезе Вітя Орбан.
28.05.2026 21:35 Ответить
Орбаааааннн це ти????? Ми тебе розкусили 😸. Короче угорська ракіровка Ригіонів на Слуг народу
28.05.2026 21:34 Ответить
ой!
таке щастя, таке щастя,
орбана сцяними тряпками прогнали?
да здравствуєт, орбан, знову!
28.05.2026 21:36 Ответить
Заглянь під кришечку 0.5 Coca cola Орбан 😸
Ну, не заплакав, то хоть скривився за Україну!! Але враження склав, як є!!
Ну, а перебування у іллюзії " нам всі винні", це краще? Всі захищають власні інтереси. Он Рютте у ініциативі коллективної підтримки Україні відмовили GB, FRANCE, SPAIN, ITALY CANADA
а може населення берегово визнати корінними циганами донеччини?
Можна подумать - раніше Угорщина нас зброєю завалювала...
28.05.2026 21:43 Ответить
Погуглив що та Угорщина виробляє.Майже нічого.Декілька ******** заводів недавно відкрили німці.До недавна на озброєнні стояла стара совкова техніка часів Варшавського договору і небагато натівської.Дрони вироблять тільки планують.
28.05.2026 22:13 Ответить
Чого ти пнешся? - хочеш Орбана переплюнути?
28.05.2026 21:44 Ответить
Нафту - газ вже получив - тепер буде пальці загинати шо Україна йому ше винна
28.05.2026 21:53 Ответить
Отримав. До першого обстрілу. Раз така п'янка йде.
28.05.2026 22:03 Ответить
Допомоги від Будапешта не потрібно вже меморандум підписали на свою голову. Головне щоб хочаб не заважали нормальним країнам в ЄС.
28.05.2026 21:44 Ответить
так у вас Угорщина і нема ніхера

сидите на подсосі у НАТО
28.05.2026 21:44 Ответить
Міг би про це і не говорити все й без цього було зрозуміло.
28.05.2026 21:46 Ответить
Напевно знову хочуть бачити Т-34 на вулицях Будапешту як в 1956 році.
28.05.2026 21:46 Ответить
Як я писав ще до виборів що кацапи в цей раз поклали яйця до обох кошиків. Обидва були путінськими висуванцями. Просто пару -тройку років тому в Москві зрозуміли що товстий Вітя не вічний в угорській політиці. Тому підготували ,,опозиціонера,, Мадяра. Натовп з радістю переключився на нове призвіще яке по факту є переіменованим Орбаном з трохи іншими політичними настройками.
28.05.2026 21:47 Ответить
Переставили кроваті в борделі
28.05.2026 21:52 Ответить
Мадяри це ж ті самі кацапи з південного уралу, які йшли через дике поле в Болгарію де їм болгари дали мандюлєй і вони втекли до підніжжя Карпат (Татри), вигнали в гори місцеве населення (гуцулів) та засіли на їхній території і тепер вони називають себе угорцями (мадярами).
28.05.2026 21:53 Ответить
Ні в PURL не братиме участі, ні в чеській ініціативі Петера Павела...
Це не сусіди. це вороги.
28.05.2026 21:58 Ответить
Звісно, зброя знадобиться мадярщині "для асвабаждєнвя мадьяроязичнаво насєлєнія стєнающєво пат пятой..."
28.05.2026 21:59 Ответить
Звідки в них зброя?Збройні сили сміхотворні.Без досвіду і дронів.Військова промисловість майже відсутня,є декілька заводів які належать німцям.Дрони тільки планують вироблять.Трохи є на зберіганні старого хламу часів Варшавського договора.Як один казав-багато амбіції,та мало амуніції.
28.05.2026 22:21 Ответить
І він ще просить зробити закарпатских мадяр вищою расою?
28.05.2026 22:00 Ответить
і це треба було переживати за орбана 2?
пороблено там угорцям - там людей не буде...
28.05.2026 22:02 Ответить
Угорщина була одним із найвідданіших союзників Адольфа Гітлера в Європі під час Другої світової війни (с)
Питання є ???
28.05.2026 22:04 Ответить
безумовно так ні...
шо за волання в пустелю?
28.05.2026 22:15 Ответить
Є! Чому не не підняти питання про відповідальність Угорщини за злочини на території України під час другої світової війни ?
28.05.2026 22:16 Ответить
Найвідданішим союзником Німеччини був - "Совок", який готував танкістів, пілотів на території рашки, разом роздирав Польщу, дружив проти Англії, коли Гітлер стирав її міста з лиця Землі ...
А ви не знали?
28.05.2026 22:20 Ответить
то пішли ви *****, рано раділи українці
28.05.2026 22:13 Ответить
Мудьяр. ты там с нефтью и газом поэкономней... 🖕
28.05.2026 22:13 Ответить
*** дочекаєтесь, бив і бити буде...
28.05.2026 22:17 Ответить
Щось цей свіжий президент дуже швидко псується... Якесь повітря у них там погане... Напевно, в економіці повна срака, тож знову переключилися на перевірений трюк: гадити українцям. З такою зовнішньополітичною доктриною це мадяр швидко дійне на пси... чи на обрана.
28.05.2026 22:18 Ответить
та ж прикацаплена ганчірка але трохи менш агресивна як на день...
далі буде...
28.05.2026 22:22 Ответить
 
 