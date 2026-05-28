Угорщина вимагає від України "реальних кроків" щодо нацменшин для зняття вето на вступ до ЄС
Угорщина чекає від Києва виконання додаткових умов щодо прав закарпатських угорців, без яких відмовляється зняти вето на відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", обізнаного з питанням.
Вимоги Угорщини
Співрозмовники видання повідомили, під час других угорсько-українських консультаціях були позитивні зрушення, проте Будапешт наполягає на остаточному врегулюванні спірних моментів.
Зокрема, із так званого "плану з 11 пунктів" щодо нацменшин, який Україна раніше погодила ще з попереднім угорським урядом Віктора Орбана, наразі виконано дев'ять. Спірними залишаються два питання:
Представництво меншин у виборних органах влади. Угорщина вимагала гарантованого обрання своїх представників до Верховної Ради, що змусило б Україну змінювати Конституцію та створило б небезпечний прецедент для інших країн ЄС, які мають нацменшину в Україні.
Культурна автономія. Зараз сторони на технічному рівні обговорюють зміни до відповідного Плану дій.
Саме від готовності української влади піти на поступки у цих питаннях залежатиме, чи розблокує Угорщина рух України до ЄС, додає "Суспільне".
Що передувало?
- Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.
(те саме й з євреями має бути, не більше 0.2% місць в органах влади)
Але це не робе їх винятком. Вимоги не зрозумілі. Як що проголосують на місцевих,чи будь яких виборах за угорця,той так.
Що таке культурна автономія? Це коли я приїзджаю з Київа до Берегова і замовляю чашку кави мені кажуть,що не розуміють що я кажу? Ну і на воно всім нам?
а політика стосовно угорців має бути орієнтованою на Україну, тобто має бути асиміляція та переселення на Закарпаття українців (в першу чергу туди, де багато угорців), щоб зруйнувати місця компактного проживання угорців, для зменшення ризиків сепаратизму.
так таких, як ти завозили в Україну з різних уралів
угорця шуфріча ж, відпустили з сізо сбу.
а, отих циганів закарпаття, забирайте собі!!!
- Одне слово, мадяри - бестії, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк лагідно зауважив:
- Та інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - розпалився Водічка. - Кожен винен, дурниці ти верзеш!(с)