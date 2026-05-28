Угорщина вимагає від України "реальних кроків" щодо нацменшин для зняття вето на вступ до ЄС

Угорщина чекає від Києва виконання додаткових умов щодо прав закарпатських угорців, без яких відмовляється зняти вето на відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", обізнаного з питанням.

Вимоги Угорщини

Співрозмовники видання повідомили, під час других угорсько-українських консультаціях були позитивні зрушення, проте Будапешт наполягає на остаточному врегулюванні спірних моментів.

Зокрема, із так званого "плану з 11 пунктів" щодо нацменшин, який Україна раніше погодила ще з попереднім угорським урядом Віктора Орбана, наразі виконано дев'ять. Спірними залишаються два питання:

  • Представництво меншин у виборних органах влади. Угорщина вимагала гарантованого обрання своїх представників до Верховної Ради, що змусило б Україну змінювати Конституцію та створило б небезпечний прецедент для інших країн ЄС, які мають нацменшину в Україні. 

  • Культурна автономія. Зараз сторони на технічному рівні обговорюють зміни до відповідного Плану дій.

Саме від готовності української влади піти на поступки у цих питаннях залежатиме, чи розблокує Угорщина рух України до ЄС, додає "Суспільне".

Що передувало?

  • Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Угорська народна республіка. Не більше не менше. Прав у угорців було повно з часів Совка. Пам'ятники угорцям, вулиці ім. угорців, школи, садки - геть усе. Це не разблокує шлях в ЕС, це разблокує сепаратизм.
28.05.2026 18:06 Відповісти
0,2 % населения требуют гарантированного представительства в Верховной Раде... Нет слов.
28.05.2026 18:01 Відповісти
Реальні кроки-заберіть їх до себе
28.05.2026 18:00 Відповісти
28.05.2026 18:00 Відповісти
28.05.2026 18:01 Відповісти
хай мають 0.2% місць, я не проти

(те саме й з євреями має бути, не більше 0.2% місць в органах влади)
28.05.2026 18:07 Відповісти
А що, євреї вимагають собі якихось особливих статусів, як мадяри?
28.05.2026 18:16 Відповісти
Закон про антисемітизм,це про що? Коли за часів незалежності,були утиски євреїв?
28.05.2026 18:35 Відповісти
А я проти. Чому для них має бути особливий закон?
28.05.2026 18:17 Відповісти
не треба робити окремий закон під них, достатньо прописати у виборчому законодавстві, що етнічні меншини мають займати відповідний їх демографії відсоток у державних органах, це автоматично врегулює і ці кукарєку від угорців, й єврейське питання.
28.05.2026 18:22 Відповісти
2,7% це не 0,2%. На територіїї України етнічних угорців максимум 80 тис. проти 30 млн усіх інших громадян України.
Але це не робе їх винятком. Вимоги не зрозумілі. Як що проголосують на місцевих,чи будь яких виборах за угорця,той так.
Що таке культурна автономія? Це коли я приїзджаю з Київа до Берегова і замовляю чашку кави мені кажуть,що не розуміють що я кажу? Ну і на воно всім нам?
28.05.2026 18:24 Відповісти
Нет там никаких 2,7% даже после полномасштабной войны и массового выезда граждан из Украины. У половины, как минимум, венгерский паспорт в кармане. С остальным согласен.
28.05.2026 18:29 Відповісти
"За даними Всеукраїнського перепису населення (2001 рік): В Україні проживало 156,6 тис. угорців, з яких майже всі (151,5 тис.) - на Закарпатті.За ********* оцінками: Станом на 2026 рік, через міграційні процеси, демографічні зміни та вплив повномасштабної війни, реальна кількість угорців на Закарпатті оцінюється в межах 70-80 тисяч осіб. Проте офіційні особи Угорщини традиційно спираються на цифру близько 150 тисяч. [https://grnt.media/interview/andrij-shketa-pro-ugorsku-**************/ 1, https://www.dw.com/uk/ugorci-v-ukraini-miz-dvoma-vognami/a-76620503 2, https://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIu&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Uhortsi_v_Ukraini 3, https://zakarpattya.net.ua/News/235467-Kilkist-uhortsiv-na-Zakarpatti-************-z-kolyshnikh-150-tysiach-do-realnykh-70-80-tysiach-%E2%80%93-OVA 4]"
28.05.2026 18:31 Відповісти
серіал "Вимагатель 2" другий сезон...
28.05.2026 18:03 Відповісти
вступ до мультикультурного, коричневого ЄС не потрібен

а політика стосовно угорців має бути орієнтованою на Україну, тобто має бути асиміляція та переселення на Закарпаття українців (в першу чергу туди, де багато угорців), щоб зруйнувати місця компактного проживання угорців, для зменшення ризиків сепаратизму.
28.05.2026 18:03 Відповісти
Кацапе! Ти знову приперся з своїми провокаціями? Це тільки твої брати, століттями заселяли землі інших, захоплених ними, країн, "щоб зруйнувати місця компактного проживання ........... (корінного народу), для зменшення ризиків ..... (повстань)".
28.05.2026 18:09 Відповісти
і це гарна технологія, яка працює

так таких, як ти завозили в Україну з різних уралів
28.05.2026 18:15 Відповісти
Що робити не кацапе?Соснути у цих гавнюків?Я пропоную закрити нахер всі заклади де офіціянти не знають української(такііх 70 відсотків)ніяких шкіл тільки приватні з серйозними горшами за ліцензію-і головне висунути умови Угорщині про признання злочинів гонведів в Україні
28.05.2026 18:24 Відповісти
Не "мерехти"... В Україні є чинне законодавство, яке регулює життєдіяльність національних меншин. Є Конституція, яка говорить про рівноправ'я всіх народів, які складають "українську політичну націю". Просто треба чітко дотримуваться норм, визначених законом, а не істерить тут, пишучи всіляку маячню...
28.05.2026 18:39 Відповісти
закони в цілому, і держава мають слугувати інтересам етнічних українців, бо Україна - наш життєвий простір
28.05.2026 19:02 Відповісти
А ці все не угомоняться. Можемо включити ваші меньшини в комітет ліги сексуальних меньшин
28.05.2026 18:05 Відповісти
28.05.2026 18:06 Відповісти
Добре що Угорщини немає інших проблем.
28.05.2026 18:06 Відповісти
отакої!
угорця шуфріча ж, відпустили з сізо сбу.
а, отих циганів закарпаття, забирайте собі!!!

28.05.2026 18:07 Відповісти
які милі обличчя
28.05.2026 18:12 Відповісти
Вимагай в себе. Або ідіть нах.й.
28.05.2026 18:07 Відповісти
Ніфіга собі. А на кацапів квоти теж вставити?
28.05.2026 18:09 Відповісти
Один народний обранець формально представляє приблизно від 84 000 до 97 000 громадян. Звідси про представництво в ВР нацменшини угорців, яких в Україні лишилось 70 000, одним депутатом навіть мови бути не може! Також не зрозуміло кого представляють в ВР 76 євреїв (менше 10 000 станом на травень 2026) в "першій сотні" Зєлєнского і що там робить мегрел Арахамія (всі грузини 33 000).
28.05.2026 18:10 Відповісти
А хто нарахував у ВР 76 євреїв? Хто вони: Беленюк Жан Венсанович, Абдуллін Олександр Рафкатович чи Безугла Мар'яна Володимирівна?
28.05.2026 18:23 Відповісти
В "першій сотні Зєлєнского" 76 євреїв, 14 кацапів, 1 негр Бєлєнюк, 1 мегрел Арахамія і всього 8 етнічних українців. Гугл вам в руки. Це всім відомо ще 2019... То ж може нарешті і довас дійде кому служить і чиї інтереси представляє ВР України в цілому. Якщо згадати що 80% населення України це етнічні українці то узурпація влади негідниками є очевидною і беззаперечною. В ВР має бути 80% депутатів етнічними українцями. Лише за цієї умови влада буде репрезентативною і представницькою.
28.05.2026 18:36 Відповісти
Навіть у нацменшин в Україні буде набагато більше прав (вже мають) чим в українців в Україні (особливо у чоловіків) он вже індійці з пакистанцями права свої качають і 800 доларів в місяць як з куста!
28.05.2026 18:11 Відповісти
А де це пакистанці такі в Україні є?
28.05.2026 18:22 Відповісти
В кацапских темниках
28.05.2026 18:36 Відповісти
Чморбан 2.0
28.05.2026 18:11 Відповісти
правильно ,права для нац меншин такі як в ЄС
28.05.2026 18:13 Відповісти
Один шантажист пішов, інший прийшов. Ганьба новоспеченому прем'єр-міністру Угорщини.
28.05.2026 18:15 Відповісти
Мадьяри-такі мадьяри.Орбана змінили,але політика залишилась тією самою.

- Одне слово, мадяри - бестії, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк лагідно зауважив:
- Та інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - розпалився Водічка. - Кожен винен, дурниці ти верзеш!(с)
28.05.2026 18:17 Відповісти
Не слышно, шо по этому поводу думают местные этнические немцы(в Закарпатской области их немало). Вот именно.
28.05.2026 18:18 Відповісти
треба визнати угорців корінним народом росії і записати це в Конституцію
28.05.2026 18:19 Відповісти
Мадяр - наш! Так їбали голову з дружбою, а в результаті - вон оно чё Михалыч
28.05.2026 18:19 Відповісти
нічого особистого - права для нац меншин такі як в ЄС
28.05.2026 18:36 Відповісти
Ну тоді і українці в Угорщині мають обратися до парламенту Угорщини.
28.05.2026 18:38 Відповісти
Вони "українство", на протязі кількох століть, у своїх землях викорінювали так, що ніяким кацапам, з поляками, і не снилося... Вони всіх насильно "мадяризували", як тільки отримали незалежність, після розпаду Австро-Угорської імперії... Від "українства", в Угорщині, на сьогодні, залишилися лише ікони, з українськими написами, в сільських церквах, у місцях колишнього компактного проживання українців...
28.05.2026 19:03 Відповісти
Цікаво,а що там з культурною автономією українців в угощіні? І скільки в парламенті угорщини виділено місць українцям?
28.05.2026 18:38 Відповісти
Цитата из одного фильма ( непопулярного в Украине режиссёра, но тем не менее интересная) - " Признать всех венгров в Украине коренным народом кацапстанской сибири, и проблеме конец!"
28.05.2026 18:41 Відповісти
Хоч би один мадьяр написа на Цензорі:" Так,мене тут утискають. Навідь на мадьярскій мові комент не можу написати")))
28.05.2026 18:42 Відповісти
Найбільш "ображені" країни вимагають від України захисту прав своїх нацменшин - росія та Угорщина. Все тому, що вони мають до України територіальні претензії. Угорцям варто подивитись до чого це може призвести.
28.05.2026 18:47 Відповісти
Про Угорщину треба забути поки не прийде час рішати питання з ЄС та НАТО. А поки ми маємо Зеленського, то це ще не на часі.
28.05.2026 18:56 Відповісти
Что то доХера "друзья" от Украины требуют. За свои "хороводы" с "друзьями" Украинв потеряла 40% населения и 20 % территории, и еще много чего ( не хочется перечислять)!
28.05.2026 18:56 Відповісти
Швиденько ФСБ Мадяра до рук прибрало, а скоріш за все він консервою й був.
28.05.2026 19:04 Відповісти
 
 