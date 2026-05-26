Європейські країни відреагували на ідею Мерца про "обмежене членство" України в ЄС

Європейські міністри обережно відреагували на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого "асоційованого членства" України в Європейському Союзі без повного права голосу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося 26 травня у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більшість представників країн Євросоюзу наголосили, що Україна повинна рухатися до повноцінного членства через чинний процес розширення ЄС.

Що заявили у Данії та Польщі

Міністерка у європейських справах Данії Марі Б’єрре заявила, що Україна має продовжувати шлях вступу за принципом оцінки реформ та виконання критеріїв.

За її словами, немає причин відкладати відкриття переговорних кластерів для України.

Також вона наголосила, що повне членство України буде важливим як для самої держави, так і для Європи.

Схожу позицію висловив державний секретар МЗС Польщі Ігнаци Нємчицький. Він заявив, що Польща підтримує модель вступу, засновану на заслугах країни-кандидата та виконанні всіх необхідних умов.

Читайте: Естонія хоче, щоб ЄС уже у червні відкрив усі кластери про вступ України, - Цахкна

Що пропонує Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що вступ України до ЄС може затягнутися, тому запропонував шукати проміжні формати інтеграції.

Йшлося про можливий "еквівалент" членства або асоційований формат участі України в Євросоюзі.

Водночас більшість європейських посадовців підкреслюють, що така модель не повинна замінити повноправний вступ України до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має отримати повноправне членство, а не "асоційований статус", - Зеленський

Що заявили у Швеції

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц заявила, що ідея поступової інтеграції України до програм Євросоюзу не є новою.

За її словами, країни-кандидати вже зараз можуть поступово долучатися до окремих європейських програм, що дозволяє бачити прогрес на шляху до членства.

Водночас Швеція наголосила, що жодна проміжна модель не має підміняти повноправний вступ України до ЄС. Також Стокгольм підтримує відкриття всіх шести переговорних кластерів для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта