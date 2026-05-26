УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
449 1

Повноцінне членство України в ЄС не замінить жодна альтернатива, - МЗС Швеції

У Швеці зробили заяву про членство України в ЄС

Пропозиція Німеччини про асоційоване членство України в ЄС не може підмінити повноцінний вступ до блоку.

Про це заявила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Розенканц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Одним із важливих пріоритетів для Швеції залишається процес вступу України, де ми зараз бачимо імпульс, враховуючи той факт, що в Угорщині до влади прийшов новий уряд. Тож Швеція сподівається на швидкий прогрес, бажано у червні, щоб зробити перший офіційний крок у процесі вступу України", - сказала Розенканц.

Міністерка також прокоментувала пропозицію Німеччини щодо асоційованого членства України в ЄС.

"Усі пропозиції, які можуть сприяти просуванню членства України, є позитивними, але вони ніколи не повинні підмінити повноцінне членство. Сьогодні ми спостерігаємо поступову інтеграцію. Це те, що ми підтримуємо, однак німецьку пропозицію ще потрібно проаналізувати детальніше", - пояснила вона.

Розенканц заявила про "вирішальний момент для безпеки України та майбутнього Європи".

Читайте: Прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС.

В Естонії також хочуть, щоб ЄС відкрив всі кластери для переговорів з Україною до червня 2026 року.

Також Польща не буде проти відкриття всіх кластерів переговорів про вступ України до ЄС

Що передувало?

Також читайте: ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

Автор: 

Швеція (1105) членство в ЄС (1497) Євросоюз (15105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сотню разів писав з 2019 року напишу ще раз - ніякий ЄС і НАТО від початку царювання ЗЕблазня і його банди "міндічів" нам навіть не світить.
показати весь коментар
26.05.2026 13:31 Відповісти
 
 