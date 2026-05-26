Повноцінне членство України в ЄС не замінить жодна альтернатива, - МЗС Швеції

Пропозиція Німеччини про асоційоване членство України в ЄС не може підмінити повноцінний вступ до блоку.

Про це заявила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Розенканц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Одним із важливих пріоритетів для Швеції залишається процес вступу України, де ми зараз бачимо імпульс, враховуючи той факт, що в Угорщині до влади прийшов новий уряд. Тож Швеція сподівається на швидкий прогрес, бажано у червні, щоб зробити перший офіційний крок у процесі вступу України", - сказала Розенканц.

Міністерка також прокоментувала пропозицію Німеччини щодо асоційованого членства України в ЄС.

"Усі пропозиції, які можуть сприяти просуванню членства України, є позитивними, але вони ніколи не повинні підмінити повноцінне членство. Сьогодні ми спостерігаємо поступову інтеграцію. Це те, що ми підтримуємо, однак німецьку пропозицію ще потрібно проаналізувати детальніше", - пояснила вона.

Розенканц заявила про "вирішальний момент для безпеки України та майбутнього Європи".

Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС.

В Естонії також хочуть, щоб ЄС відкрив всі кластери для переговорів з Україною до червня 2026 року.

Також Польща не буде проти відкриття всіх кластерів переговорів про вступ України до ЄС

