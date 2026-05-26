Полноценное членство Украины в ЕС не заменит никакая альтернатива, - МИД Швеции

Предложение Германии об ассоциированном членстве Украины в ЕС не может заменить полноценное вступление в блок.

Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Розенканц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Одним из важных приоритетов для Швеции остается процесс вступления Украины, где мы сейчас видим импульс, учитывая тот факт, что в Венгрии к власти пришло новое правительство. Поэтому Швеция надеется на быстрый прогресс, желательно в июне, чтобы сделать первый официальный шаг в процессе вступления Украины", - сказала Розенканц.

Министр также прокомментировала предложение Германии об ассоциированном членстве Украины в ЕС.

"Все предложения, которые могут способствовать продвижению членства Украины, являются позитивными, но они никогда не должны заменить полноценное членство. Сегодня мы наблюдаем постепенную интеграцию. Это то, что мы поддерживаем, однако германское предложение еще нужно проанализировать более подробно", - пояснила она.

Розенканц заявила о "решающем моменте для безопасности Украины и будущего Европы".

Ранее в Хорватии заявили, что Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС.

В Эстонии также хотят, чтобы ЕС открыл все кластеры для переговоров с Украиной до июня 2026 года.

Также Польша не будет против открытия всех кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС

