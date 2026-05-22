Компоненты для российского оружия
ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, - Reuters

Европейский Союз может отложить введение санкций против китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic, продукция которого была обнаружена в российском оружии.

Почему санкции хотят отложить

По информации агентства, Еврокомиссия предложила девятимесячную отсрочку санкций.

Компания останется в санкционном списке ЕС, однако европейским компаниям разрешат временно продолжить сотрудничество с производителем.

В ЕС объясняют, что это необходимо для поиска альтернативных поставщиков и предотвращения проблем в производстве.

Что заявили в Еврокомиссии

Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщил, что продукцию Yangzhou Yangjie Electronic обнаружили в беспилотниках и авиабомбах, которые Россия использует в войне против Украины.

В то же время в ЕС заявили о необходимости сохранить баланс между санкционным давлением и интересами европейской промышленности.

Почему возникла проблема

Reuters отмечает, что европейские автопроизводители начали работать с Yangzhou Yangjie после того, как предыдущие китайские поставщики уже попали под санкции.

Для вступления в силу решение должно получить единодушную поддержку всех стран ЕС.

Баланс зберегти кажете? А субсидію чи пільги по податках дати їм не хочете? Ну, для балансу...
22.05.2026 17:52 Ответить
Европе надо научится производить что-то кроме кукурузы.
22.05.2026 18:01 Ответить
круасани гарно у них виходять. Ну і бієнале там усякі у них красиві.
22.05.2026 18:06 Ответить
Жадность их когда-нибудь погубит.
22.05.2026 17:58 Ответить
Китай посунув Європу по високотехнологічних напрямках на периферію.
Треба час, щоб розгойдатися.
22.05.2026 18:26 Ответить
ти тiльки ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) не кажи про це
22.05.2026 18:37 Ответить
 
 