ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, - Reuters
Европейский Союз может отложить введение санкций против китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic, продукция которого была обнаружена в российском оружии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Почему санкции хотят отложить
По информации агентства, Еврокомиссия предложила девятимесячную отсрочку санкций.
Компания останется в санкционном списке ЕС, однако европейским компаниям разрешат временно продолжить сотрудничество с производителем.
В ЕС объясняют, что это необходимо для поиска альтернативных поставщиков и предотвращения проблем в производстве.
Что заявили в Еврокомиссии
Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщил, что продукцию Yangzhou Yangjie Electronic обнаружили в беспилотниках и авиабомбах, которые Россия использует в войне против Украины.
В то же время в ЕС заявили о необходимости сохранить баланс между санкционным давлением и интересами европейской промышленности.
Почему возникла проблема
Reuters отмечает, что европейские автопроизводители начали работать с Yangzhou Yangjie после того, как предыдущие китайские поставщики уже попали под санкции.
Для вступления в силу решение должно получить единодушную поддержку всех стран ЕС.
