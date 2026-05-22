ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, - Reuters

Европейский Союз может отложить введение санкций против китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic, продукция которого была обнаружена в российском оружии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Почему санкции хотят отложить

По информации агентства, Еврокомиссия предложила девятимесячную отсрочку санкций.

Компания останется в санкционном списке ЕС, однако европейским компаниям разрешат временно продолжить сотрудничество с производителем.

В ЕС объясняют, что это необходимо для поиска альтернативных поставщиков и предотвращения проблем в производстве.

Что заявили в Еврокомиссии

Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщил, что продукцию Yangzhou Yangjie Electronic обнаружили в беспилотниках и авиабомбах, которые Россия использует в войне против Украины.

В то же время в ЕС заявили о необходимости сохранить баланс между санкционным давлением и интересами европейской промышленности.

Почему возникла проблема

Reuters отмечает, что европейские автопроизводители начали работать с Yangzhou Yangjie после того, как предыдущие китайские поставщики уже попали под санкции.

Для вступления в силу решение должно получить единодушную поддержку всех стран ЕС.

