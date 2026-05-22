ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters
Європейський Союз може відкласти запровадження санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого виявили у російській зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Чому санкції хочуть відкласти
За інформацією агентства, Єврокомісія запропонувала дев’ятимісячне відтермінування санкцій.
Компанія залишиться у санкційному списку ЄС, однак європейським компаніям дозволять тимчасово продовжити співпрацю з виробником.
У ЄС пояснюють, що це необхідно для пошуку альтернативних постачальників та уникнення проблем у виробництві.
Що заявили у Єврокомісії
Речник Єврокомісії повідомив, що продукцію Yangzhou Yangjie Electronic виявили у безпілотниках та авіабомбах, які Росія використовує у війні проти України.
Водночас у ЄС заявили про необхідність зберегти баланс між санкційним тиском та інтересами європейської промисловості.
Чому виникла проблема
Reuters зазначає, що європейські автовиробники почали працювати з Yangzhou Yangjie після того, як попередні китайські постачальники вже потрапили під санкції.
Для набуття чинності рішення має отримати одностайну підтримку всіх країн ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба час, щоб розгойдатися.