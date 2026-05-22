ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

Європейський Союз може відкласти запровадження санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого виявили у російській зброї.

Чому санкції хочуть відкласти

За інформацією агентства, Єврокомісія запропонувала дев’ятимісячне відтермінування санкцій.

Компанія залишиться у санкційному списку ЄС, однак європейським компаніям дозволять тимчасово продовжити співпрацю з виробником.

У ЄС пояснюють, що це необхідно для пошуку альтернативних постачальників та уникнення проблем у виробництві.

Що заявили у Єврокомісії

Речник Єврокомісії повідомив, що продукцію Yangzhou Yangjie Electronic виявили у безпілотниках та авіабомбах, які Росія використовує у війні проти України.

Водночас у ЄС заявили про необхідність зберегти баланс між санкційним тиском та інтересами європейської промисловості.

Чому виникла проблема

Reuters зазначає, що європейські автовиробники почали працювати з Yangzhou Yangjie після того, як попередні китайські постачальники вже потрапили під санкції.

Для набуття чинності рішення має отримати одностайну підтримку всіх країн ЄС.

