УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10048 відвідувачів онлайн
Новини Компоненти для російської зброї
862 7

ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

ЄС пропонує відтермінування обмежень для китайського постачальника чипів для Росії

Європейський Союз може відкласти запровадження санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого виявили у російській зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чому санкції хочуть відкласти

За інформацією агентства, Єврокомісія запропонувала дев’ятимісячне відтермінування санкцій.

Компанія залишиться у санкційному списку ЄС, однак європейським компаніям дозволять тимчасово продовжити співпрацю з виробником.

У ЄС пояснюють, що це необхідно для пошуку альтернативних постачальників та уникнення проблем у виробництві.

Читайте: ГУР оприлюднило 103 компанії, причетні до виробництва винищувача Су-57

Що заявили у Єврокомісії

Речник Єврокомісії повідомив, що продукцію Yangzhou Yangjie Electronic виявили у безпілотниках та авіабомбах, які Росія використовує у війні проти України.

Водночас у ЄС заявили про необхідність зберегти баланс між санкційним тиском та інтересами європейської промисловості.

Читайте також: Німецькі підшипники та чеські насоси Bosch виявлено у ворожому дроні "Герань-3"

Чому виникла проблема

Reuters зазначає, що європейські автовиробники почали працювати з Yangzhou Yangjie після того, як попередні китайські постачальники вже потрапили під санкції.

Для набуття чинності рішення має отримати одностайну підтримку всіх країн ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай став для РФ ключовим постачальником критичних компонентів для "шахедів", - The Wall Street Journal

Китай (5259) зброя (7891) санкції (13178) Євросоюз (15094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баланс зберегти кажете? А субсидію чи пільги по податках дати їм не хочете? Ну, для балансу...
показати весь коментар
22.05.2026 17:52 Відповісти
Европе надо научится производить что-то кроме кукурузы.
показати весь коментар
22.05.2026 18:01 Відповісти
круасани гарно у них виходять. Ну і бієнале там усякі у них красиві.
показати весь коментар
22.05.2026 18:06 Відповісти
Жадность их когда-нибудь погубит.
показати весь коментар
22.05.2026 17:58 Відповісти
Китай посунув Європу по високотехнологічних напрямках на периферію.
Треба час, щоб розгойдатися.
показати весь коментар
22.05.2026 18:26 Відповісти
ти тiльки ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) не кажи про це
показати весь коментар
22.05.2026 18:37 Відповісти
Оце їхні санкції! Нічого особистого - тільки бізнес.Війну можна давно було завершити але світ цинічний - декларують одне,роблять друге.Війна це теж бізнес.Для всих.
показати весь коментар
22.05.2026 18:59 Відповісти
 
 