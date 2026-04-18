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Німецькі підшипники та чеські насоси Bosch виявлено у ворожому дроні "Герань-3". ВIДЕО

У ворожому дроні "Герань-3" виявлено німецькі та чеські комплектуючі.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці Благодійного Фонду ЗАМПОТЕХ, передає Цензор.НЕТ.

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"Німецькі підшипники по 350 євро та чеські насоси Bosch: дивіться, з якого європейського "люксу" насправді зібрана ця ворожа "Герань-3"", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

росія (70966) дрони (8776)
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Топ коментарі
+11
ну та й що. У самій Україні повно корегувальників, агентів ФСБ, які за 30 срібних тугреків мати продадуть
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18.04.2026 17:41 Відповісти
+9
Их могли спокойно поставлять казахи, киргизы, и прочии хлопкоробы.
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18.04.2026 17:51 Відповісти
+8
Ось Вам Українці й "партнери" по коаліціх охочих проти рф!
Так що це за такі "партнери", які тишком-нишком за добрі кеш споряджають ворожі герані за для влучання в Українські міста?!
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18.04.2026 17:32 Відповісти

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