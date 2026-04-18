Німецькі підшипники та чеські насоси Bosch виявлено у ворожому дроні "Герань-3". ВIДЕО
У ворожому дроні "Герань-3" виявлено німецькі та чеські комплектуючі.
Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці Благодійного Фонду ЗАМПОТЕХ, передає Цензор.НЕТ.
"Німецькі підшипники по 350 євро та чеські насоси Bosch: дивіться, з якого європейського "люксу" насправді зібрана ця ворожа "Герань-3"", - йдеться в повідомленні.
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Так що це за такі "партнери", які тишком-нишком за добрі кеш споряджають ворожі герані за для влучання в Українські міста?!