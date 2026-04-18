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Германские подшипники и чешские насосы Bosch обнаружены во вражеском дроне "Герань-3". ВИДЕО

Во вражеском дроне "Герань-3" обнаружены германские и чешские комплектующие.

Об этом говорится в сообщении на странице Благотворительного фонда ЗАМПОТЕХ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Германские подшипники по 350 евро и чешские насосы Bosch: смотрите, из какого европейского "люкса" на самом деле собрана эта вражеская "Герань-3", - говорится в сообщении.

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Автор: 

россия (98374) дроны (7671)
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Топ комментарии
+11
ну та й що. У самій Україні повно корегувальників, агентів ФСБ, які за 30 срібних тугреків мати продадуть
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18.04.2026 17:41 Ответить
+9
Их могли спокойно поставлять казахи, киргизы, и прочии хлопкоробы.
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18.04.2026 17:51 Ответить
+8
Ось Вам Українці й "партнери" по коаліціх охочих проти рф!
Так що це за такі "партнери", які тишком-нишком за добрі кеш споряджають ворожі герані за для влучання в Українські міста?!
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18.04.2026 17:32 Ответить

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