Германские подшипники и чешские насосы Bosch обнаружены во вражеском дроне "Герань-3". ВИДЕО

Во вражеском дроне "Герань-3" обнаружены германские и чешские комплектующие.

Об этом говорится в сообщении на странице Благотворительного фонда ЗАМПОТЕХ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Германские подшипники по 350 евро и чешские насосы Bosch: смотрите, из какого европейского "люкса" на самом деле собрана эта вражеская "Герань-3", - говорится в сообщении.

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