Германские подшипники и чешские насосы Bosch обнаружены во вражеском дроне "Герань-3". ВИДЕО
Во вражеском дроне "Герань-3" обнаружены германские и чешские комплектующие.
Об этом говорится в сообщении на странице Благотворительного фонда ЗАМПОТЕХ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Германские подшипники по 350 евро и чешские насосы Bosch: смотрите, из какого европейского "люкса" на самом деле собрана эта вражеская "Герань-3", - говорится в сообщении.
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Так що це за такі "партнери", які тишком-нишком за добрі кеш споряджають ворожі герані за для влучання в Українські міста?!