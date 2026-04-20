ГУР оприлюднило 103 компанії, причетні до виробництва винищувача Су-57

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 103 підприємства, залучені до виробництва російського винищувача Су-57.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУР.

Дані розвідки

Інформацію опубліковано на порталі War&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї".

Також представлено інтерактивну 3D-модель літака, яка демонструє складові та походження окремих елементів.

Хто виробляє компоненти

Серед ідентифікованих підприємств – завод "Красний октябрь" у Санкт-Петербурзі, що виготовляє допоміжні силові установки, Національний інститут авіаційних технологій, який працює над елементами кабіни, а також Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки, що займається радіопоглинаючими покриттями.

Окремо згадується компанія "ЯШЗ Авіа", яка виробляє авіаційні шини для цих винищувачів.

Проблема санкцій

За даними розвідки, близько третини цих підприємств досі не перебувають під санкціями жодної з країн.

Це дозволяє їм отримувати іноземні технології та компоненти, необхідні для розвитку російської військової авіації.

У ГУР наголошують, що обмеження доступу до таких ресурсів є важливим не лише для України, а й для глобальної безпеки, оскільки йдеться про стримування агресора у сфері сучасних озброєнь.

