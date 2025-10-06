Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до експорту деталей зброї до Росії після заяви Зеленського
Уряд Великої Британії заявив, що "докладає всіх зусиль" для боротьби з британськими компаніями, які експортують деталі зброї до Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Коментар британського речника зʼявився після допису президента України Володимира Зеленського, де він заявив, що Росія досі отримує іноземні компоненти для виготовлення зброї.
За словами Зеленського, мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, якими Росія атакує Україну, виготовляються саме у Британії.
Речник британського уряду, коментуючи це, сказав, що Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт оборонних товарів до Росії.
"Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, включаючи всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який коли-небудь застосовувався до великої економіки", - заявив представник уряду.
Він додав, що будь-яка компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому досі не надали у відповідні інстанції?
Саме це давно є наративом попагандонів свинособак путлера.
оце, зе!поц моща.....