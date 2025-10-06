УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Компоненти для російської зброї
1 266 11

Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до експорту деталей зброї до Росії після заяви Зеленського

Велика Британія

Уряд Великої Британії заявив, що "докладає всіх зусиль" для боротьби з британськими компаніями, які експортують деталі зброї до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Коментар британського речника зʼявився після допису президента України Володимира Зеленського, де він заявив, що Росія досі отримує іноземні компоненти для виготовлення зброї.

За словами Зеленського, мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, якими Росія атакує Україну, виготовляються саме у Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1500 дронів, більш як 1280 КАБів і 50 ракет РФ атакували Україну за тиждень: в них виявлено тисячі іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Речник британського уряду, коментуючи це, сказав, що Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт оборонних товарів до Росії.

"Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, включаючи всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який коли-небудь застосовувався до великої економіки", - заявив представник уряду.

Він додав, що будь-яка компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова промисловість та нафтовий сектор РФ: Зеленський підписав нові санкційні укази

Автор: 

Велика Британія (5813) Зеленський Володимир (25713) війна в Україні (6469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
це після тієї заяви, що сьогодні вранці була?
оце, зе!поц моща.....
показати весь коментар
06.10.2025 18:40 Відповісти
+1
🤣👏🥳
показати весь коментар
06.10.2025 18:42 Відповісти
+1
Великоя Британія "докладає всіх зусиль" для боротьби з британськими компаніями, які експортують деталі зброї до Німетчини, Німетчина до Австрії, Австрія до Данії, Данія до наприклад до Монголії, Монголія до Казахстану, ну а Казахстан до кацапов .....
показати весь коментар
06.10.2025 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деталі завозять прямими авіарейсами з ісраєлю.
показати весь коментар
06.10.2025 18:40 Відповісти
Є докази?
Чому досі не надали у відповідні інстанції?
показати весь коментар
06.10.2025 18:54 Відповісти
постачають через треті країни.
показати весь коментар
06.10.2025 19:02 Відповісти
ага, а ще це саме іудеї натравили на Україну рашку.
Саме це давно є наративом попагандонів свинособак путлера.
показати весь коментар
06.10.2025 19:19 Відповісти
Те що завозиться через треті країни це давно не таємниця.І Ізраїль теж серед цих країн.Так що абсолютно справедливо за його згадали.
показати весь коментар
06.10.2025 19:56 Відповісти
це після тієї заяви, що сьогодні вранці була?
оце, зе!поц моща.....
показати весь коментар
06.10.2025 18:40 Відповісти
🤣👏🥳
показати весь коментар
06.10.2025 18:42 Відповісти
а де глібока стурбованність? мабудь там де і кава в Криму
показати весь коментар
06.10.2025 18:43 Відповісти
Якщо є докази то відповідальності не уникнути тим компаніям у Британії. Залужний має надати доказу уряду Британії.
показати весь коментар
06.10.2025 18:56 Відповісти
Всі надзвичайно стурбовані,....і надалі будуть постачати компоненти для зброї .
показати весь коментар
06.10.2025 19:05 Відповісти
Великоя Британія "докладає всіх зусиль" для боротьби з британськими компаніями, які експортують деталі зброї до Німетчини, Німетчина до Австрії, Австрія до Данії, Данія до наприклад до Монголії, Монголія до Казахстану, ну а Казахстан до кацапов .....
показати весь коментар
06.10.2025 19:58 Відповісти
 
 