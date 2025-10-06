Британия "чрезвычайно серьезно" относится к экспорту деталей оружия в Россию после заявления Зеленского

Правительство Великобритании заявило, что "прилагает все усилия" для борьбы с британскими компаниями, которые экспортируют детали оружия в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Комментарий британского представителя появился после поста президента Украины Владимира Зеленского, где он заявил, что Россия до сих пор получает иностранные компоненты для изготовления оружия.

По словам Зеленского, микрокомпьютеры для контроля полета дронов, которыми Россия атакует Украину, изготавливаются именно в Британии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1500 дронов, более 1280 КАБов и 50 ракет РФ атаковали Украину за неделю: в них обнаружены тысячи иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО

Представитель британского правительства, комментируя это, сказал, что Лондон "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте оборонных товаров в Россию.

"Мы запретили экспорт тысяч товаров в Россию, включая все боевые средства, о которых нам сообщила Украина, и вместе с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к крупной экономике", - заявил представитель правительства.

Он добавил, что любая компания, которая будет уличена в совершении такого правонарушения, может быть привлечена к уголовной ответственности или подвергнуться значительным финансовым санкциям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная промышленность и нефтяной сектор РФ: Зеленский подписал новые санкционные указы