Военная промышленность и нефтяной сектор РФ: Зеленский подписал новые санкционные указы

В субботу, 4 октября, президент Владимир Зеленский подписал три указа о новых санкционных решениях.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал сегодня несколько новых санкционных решений, это разные направления наших санкций. Первое - продление санкций, у которых истекал срок. Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой. Второй указ - российская военная промышленность, а именно - производители беспилотников, комплектующих. Третий указ - наши санкции против лиц и против компаний, связанных с российским нефтяным сектором", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина продолжает комплексную политику давления на Россию.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами", - сказал президент.

Кроме этого, он добавил, что Украина ожидает новые санкции Европейского Союза против РФ - 19-й пакет, а также соответствующие шаги Соединенных Штатов.

"Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая бы позволила закончить эту войну и гарантировать безопасность. Путин хочет воевать, и воевать именно так - террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: G7 готовит усиление санкций против РФ с акцентом на энергетику и оборону, - Bloomberg