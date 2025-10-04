Військова промисловість та нафтовий сектор РФ: Зеленський підписав нові санкційні укази

У суботу, 4 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав три укази щодо нових санкцій рішень.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні кілька нових санкційних рішень, це різні напрямки наших санкцій. Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ – наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує комплексну політику тиску на Росію.

"Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами", - сказав президент.

Окрім цього, він додав, що Україна очікує нові санкції Європейського Союзу проти РФ – 19-й пакет, а також відповідні кроки Сполучених Штатів.

"Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде", - наголосив очільник держави.

