G7 готує посилення санкцій проти РФ з акцентом на енергетику та оборону, - Bloomberg

Країни "Групи семи" (G7) наближаються до угоди про суттєве посилення санкцій проти Росії через її продовження війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт заяви, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про необхідність "значної скоординованої ескалації заходів", спрямованих на зниження здатності Росії вести війну та посилення стійкості України. Зокрема, G7 розглядає обмеження в енергетиці, фінансах та військовій промисловості, а також санкції проти країн і організацій, які допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Особливу увагу планують приділити обмеженню експорту російської нафти, включно з ударами по нафтовим гігантам РФ та її "тіньовому флоту" танкерів. Також обговорюватимуться варіанти використання заморожених активів Центрального банку РФ для фінансування допомоги Україні.

ЄС і G7 планують завершити узгодження нових пакетів санкцій до кінця жовтня. Паралельно Євросоюз працює над забороною імпорту російського зрідженого газу до 2027 року та планом спрямувати Україні близько 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!