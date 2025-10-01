G7 готовит ужесточение санкций против РФ с акцентом на энергетику и оборону, - Bloomberg
Страны "Группы семи" (G7) приближаются к соглашению о существенном усилении санкций против России из-за ее продолжения войны против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления, передает Цензор.НЕТ.
В документе говорится о необходимости "значительной скоординированной эскалации мер", направленных на снижение способности России вести войну и усиление устойчивости Украины. В частности, G7 рассматривает ограничения в энергетике, финансах и военной промышленности, а также санкции против стран и организаций, которые помогают Москве обходить действующие ограничения.
Особое внимание планируют уделить ограничению экспорта российской нефти, включая удары по нефтяным гигантам РФ и ее "теневому флоту" танкеров. Также будут обсуждаться варианты использования замороженных активов Центрального банка РФ для финансирования помощи Украине.
ЕС и G7 планируют завершить согласование новых пакетов санкций до конца октября. Параллельно Евросоюз работает над запретом импорта российского сжиженного газа до 2027 года и планом направить Украине около 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.
