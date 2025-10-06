РУС
В российских ракетах и дронах обнаружили более 100 тыс. компонентов иностранного производства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции против тех, кто помогает России вести войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что РФ продолжает получать компоненты для изготовления оружия.

"Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства - компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" - около 1500, в "кинжалах" - 192 компонента, и 405 - в "калибрах".

В частности, компании в Соединенных Штатах Америки изготавливают конверторы для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет. По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "шахеде" изготавливается в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов - в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Путин смеется с Запада, нет достойной реакции мира на обстрелы, - Зеленский

Кроме подготовки санкций, по словам президента, Украина передала предложения по ограничению схем поставок.

"Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", - подытожил он.

Вчера ракеты **********, сегодня компоненты,медали сегодня тоже раздаст или каждый день напрягаться сильно не будет?
06.10.2025 11:48
А ще Україна продовжує експорт нафти кацапської федерації в Європу.
06.10.2025 11:43
А у Зеленського виявили 100 тис. офшорних рахунків!
06.10.2025 11:44
А ще Україна продовжує експорт нафти кацапської федерації в Європу.
06.10.2025 11:43
Транзит
06.10.2025 11:56
А у Зеленського виявили 100 тис. офшорних рахунків!
06.10.2025 11:44
Міжнародний бізнес веде війну проти України
06.10.2025 11:44
Дурню пишеш
06.10.2025 11:52
Кожного разу, коли Боневтік Янелохський згадує іноземні компоненти в рашистських дронах, він мимоволі робить комплімент кацапам за їх наполегливість та вміння обходити санкції щоб досягти мети. В цей час зелене кодло зайнято дерибаном бюджету, розбратом між українцями, переслідуванням опозиції, антикорупціонерів та конкурента на виборах.
06.10.2025 12:05
Відкрив Америку - комплектуючі ракет і Шахедів зі всього світу - найбільший поставщик Китай
06.10.2025 11:44
треба завернути її назад на кацапію і запалити
06.10.2025 11:44
Золоті унітази та диски з серіалом «Свати» в ракетах та дронах серед іноземних компонентів не знаходили?
06.10.2025 11:45
Вчера ракеты **********, сегодня компоненты,медали сегодня тоже раздаст или каждый день напрягаться сильно не будет?
06.10.2025 11:48
А в українських все,*****,українське? Є така штука - спеціалізація різних країн , підприємств тощо на певних виробах,деталях. Хоча про що я........
06.10.2025 11:49
А ми агресор й на нас санкції?
06.10.2025 11:58
Осталось малое -найти обломки наших ракет в той-же москве и посмотреть какие там использованы комплектующие.
06.10.2025 12:05
сам найвеличніший рахував весь ранок? може, розкаже, як зупинити продаж по всьому світу товарів, які зазвичай використовуються у побутовій електрониці, і так чи інакше, розпродаються на будь-якій інтерент-платформі, яка торгує електронікою? питання взагалі в іншому - а хто нам заважає робити то саме і у великій кількості?...
06.10.2025 11:57
А ЯК ЩОДО САНКЦІЙ ПРОТИ НАШИХ КОРУПЦІОНЕРІВ?
06.10.2025 12:08
Нафіга оця пуста балаканина, тебе ніхто у світі не сприймає серйозно вже
06.10.2025 12:14
А в ракетах виготовлених тобою - 100тис. *****.
06.10.2025 12:24
ого скільки компонетів нарахував це що за 3.5 роки

як 3 мгнітофона импортні куртки замшеві -3 і т.п.
06.10.2025 12:27
100 тыс. компонентов это как млрд дронов. по привычке ляпнул
06.10.2025 12:34
 
 