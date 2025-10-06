В российских ракетах и дронах обнаружили более 100 тыс. компонентов иностранного производства, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции против тех, кто помогает России вести войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он отметил, что РФ продолжает получать компоненты для изготовления оружия.

"Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства - компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" - около 1500, в "кинжалах" - 192 компонента, и 405 - в "калибрах".



В частности, компании в Соединенных Штатах Америки изготавливают конверторы для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет. По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "шахеде" изготавливается в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов - в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - рассказал Зеленский.

Кроме подготовки санкций, по словам президента, Украина передала предложения по ограничению схем поставок.

"Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", - подытожил он.

