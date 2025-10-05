Путин смеется над Западом, нет достойной реакции мира на обстрелы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии достойной и сильной реакции международного сообщества на постоянное увеличение ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, нет достойной, сильной реакции мира на все то, что происходит. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой - газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил, что каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон содержат компоненты, которые до сих пор поставляются в Россию из стран Запада.
"Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, - это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из Соединенных Штатов Америки, Китая, из Тайваня, еще - Британии, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо прекращать", - рассказал глава государства.
Президент добавил, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" - "Группы семи".
"Все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены - нужны решения. Мы готовим и наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время", - сказал Зеленский.
Смокчиш у пуйла по оманському договорняку і звинувачували захід.
Захід за тебе повинен роботи роботу по захисту України?
А тоді нах.. ти потрібен, потужний пі...р?
Пора вже Зеленському запускати Фламінгі по москві.
95 квартал наробив їх вже під тисячу.
Наробив же ж?