1 583 39

Путин смеется над Западом, нет достойной реакции мира на обстрелы, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии достойной и сильной реакции международного сообщества на постоянное увеличение ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, нет достойной, сильной реакции мира на все то, что происходит. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой - газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон содержат компоненты, которые до сих пор поставляются в Россию из стран Запада.

"Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, - это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из Соединенных Штатов Америки, Китая, из Тайваня, еще - Британии, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо прекращать", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" - "Группы семи".

"Все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены - нужны решения. Мы готовим и наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время", - сказал Зеленский.

Читайте также: Глава МИД Литвы Будрис: "Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?"

+23
05.10.2025 17:45
05.10.2025 17:45 Ответить
+18
Може світ чекає обіцяної потужної відповіді десятками "фламінго"?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:42 Ответить
+15
А де твоя реакція? Де удари по моцкві, де нептуни і фламінги? Чи ти вже до миру приготувався?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:43 Ответить
а ти що робиш?
а ти що робиш?
05.10.2025 17:39
05.10.2025 17:39 Ответить
"🦩🦩🦩фламіндічи ", які літять в оманські офшори , звідки не можє бути повернення намародерених сотень мільярдів і єкстрдиціі зеленої нечисті
показать весь комментарий
05.10.2025 18:07 Ответить
а ти що робиш ?
а ти що робиш ?
05.10.2025 18:09
05.10.2025 18:09 Ответить
Критика дуже ображає нашого президента Зеленського, бо коли він засмучений - він не потужний і не може наближати нашу Перемогу...
показать весь комментарий
05.10.2025 18:13 Ответить
по свободі зелених ухилянтів таких як ти чмирю.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:20 Ответить
Воно вміє тільки *******!!! Воно забуло що у нас якби то є ракети далекобійні, що воно погрожувало кілька днів тому на відповідь яку чекає вся Україна!!! Воно кончене!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 18:18 Ответить
путлєр з Заходу Зеля регоче з України - так і живем
показать весь комментарий
05.10.2025 17:41 Ответить
×уйло не сміється з Заходу - він відверто сцить їм в очі, тобто робить те саме, що й зелена наволоч з українцями.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:41 Ответить
Може світ чекає обіцяної потужної відповіді десятками "фламінго"?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:42 Ответить
Фанерне "фламінго" було для рейтингу. Зєля ж не хоче на нари?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:57 Ответить
05.10.2025 18:19
05.10.2025 18:19 Ответить
А де твоя реакція? Де удари по моцкві, де нептуни і фламінги? Чи ти вже до миру приготувався?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:43 Ответить
А санкції свої і Європи до сраки засунь. Якщо вони і будуть прийняті то подіють тільки через рік-два. А за цей час ***** повністю знищить Україну і підпише з Тампоном і тобою перемир'я і за один день зняття всіх тих санкцій які роками витягували з Європи.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:46 Ответить
красавец гарант, так пафосно нагнетает
показать весь комментарий
05.10.2025 17:45 Ответить
05.10.2025 17:45
05.10.2025 17:45 Ответить
Єрмак знову «заслухає» військове керівництво держави або нараду з ними ж проведе, як Верховний ухилянт України! ???
показать весь комментарий
05.10.2025 17:47 Ответить
Зєля підсиджує Піськова? Хм. Картина маслом
показать весь комментарий
05.10.2025 17:49 Ответить
А де реакція тебе зеленої гниди?
Смокчиш у пуйла по оманському договорняку і звинувачували захід.
Захід за тебе повинен роботи роботу по захисту України?
А тоді нах.. ти потрібен, потужний пі...р?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:50 Ответить
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента України,але вкраїнчики сидять на сраках та слухають якусь ***** про неначасі, мазохісти блд
показать весь комментарий
05.10.2025 17:51 Ответить
Але цього 🤡 зеленського і вибрали % ,за те шо він паплюжив Україну , вони і бомби на голову сприймають з коханням до нього ...
показать весь комментарий
05.10.2025 18:18 Ответить
А ти за щось відповідаєш в цій країні чи у всьому винен Захід ? може хоч раз вибачишся за образу українського народу своїми нікчемними жартами на догоду прорашиським виродкам ,чи може вибачишся за непідготовку до війни і здачу Півдня ,чи за провал мобілізації ,чи за звільнення всього військового керівництва ,чи за ворожих агентів у владі ,хто ти і для чого ти ?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:53 Ответить
Ну в одному обидва Вови сходяться: у всьому винуватий захід і англосакси. Одному вони винуваті у тому, що нібито розпочали війну, а іншому у тому, що неправильно реагують.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:59 Ответить
Нам з головою вистачає і твоєї "реакції "...
показать весь комментарий
05.10.2025 17:53 Ответить
Уся зелена кліка паразити на війні, ніхто з них не воює, не хоронить сина, брата, батька, не бігає в госпіталі в сльозах намагаючись врятувати найрідніішу душу, від опи і до останнього їхнього опричника всі ухиляются за якимись самими написаними для себе відмазками при тому постійно малюючи собі все більші і більші зарплати, премії і надбавки. Чим скоріше вони підуть тим більше хоча б на якусь надію у справедливість на цій війні, шансів вижити солдату і спокій його змученим рідним.

показать весь комментарий
05.10.2025 18:03 Ответить
зєля, а де твоя особиста відповідь? чи ти чекаєш від молдови ударів у відповідь???
показать весь комментарий
05.10.2025 18:04 Ответить
Геть мохнатого ішака! ***** сміється з Заходу, а ішак з українців.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:04 Ответить
Вовка,а в тебе за 3 р.і 7 м. була реакція,крім тупих відосиків і постійних брехонь про страшні фламінго,пекла,паляниці,рути тощо??
показать весь комментарий
05.10.2025 18:06 Ответить
Навіщо нам цей блогер ?
показать весь комментарий
05.10.2025 18:09 Ответить
З цим блогером потрібно вирішувати швидше,інакше від України нічого не залишиться
показать весь комментарий
05.10.2025 18:21 Ответить
Все вірно сказав Президент України - нехай Європа слухає !
показать весь комментарий
05.10.2025 18:10 Ответить
Ну все.
Пора вже Зеленському запускати Фламінгі по москві.
95 квартал наробив їх вже під тисячу.
Наробив же ж?
показать весь комментарий
05.10.2025 18:15 Ответить
Обрізаний,якому ти вилизуєш вонючу дупу допомагає ***** знищувати Україну.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:20 Ответить
Не захід заважає ЗСУ виконувати задачі, а оце домашнєє , воює за свій рейтинг
показать весь комментарий
05.10.2025 18:11 Ответить
Если не обращать внимание на того,кто это сказал,то вполне реальные замечания.Запад труслив не только перед Россией а перед собственной улицей!Тех кто её захватил!А это мусульмане, которые с 15года приезжают сюда,как домой сидят на соц.помощи и угрожают странам , которые их приняли на всё готовое.На их Митингах они кричат не только Свободу Пластилину 😉,но и смерть Франции, Германии,, Англии.И если с этой бандой не справляются,то что говорить о ядерной державе.И кстати не смотря на многие проколы Зе до войны и во время ее ,у него больше яиц,чем у них вместе взятых!
показать весь комментарий
05.10.2025 18:22 Ответить
Природа человека не меняется столетиями и видимо никогда не поменяется, поэтому так всегда было, есть и скорее всего будет. Мы сами должны в первую очередь карать кацапню и карать так, чтобы мир который просто наблюдает, содрогнулся.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:28 Ответить
Ти вже всіх дістало оманське бидло разом з дєрьмакакою і шоблою ригоаналів названих дефективними чмонеджерами
показать весь комментарий
05.10.2025 18:33 Ответить
 
 