УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9854 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
2 247 52

Путін сміється із Заходу, немає достойної реакції світу на обстріли, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність достойної та сильної реакції міжнародної спільноти на постійне збільшення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон містять компоненти, які досі постачаються в Росію з країн Заходу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - розповів очільник держави.

Президент додав, що на наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи".

"Всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", - сказав Зеленський.

Читайте також: Знищено 39 із 53 ракет та 439 дронів. Шість ворожих ракет не досягли цілей, - Повітряні сили

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Читайте також: Глава МЗС Литви Будріс: "Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу?"

Автор: 

Зеленський Володимир (25707) обстріл (31191) росія (68214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
05.10.2025 17:45 Відповісти
+25
Може світ чекає обіцяної потужної відповіді десятками "фламінго"?
показати весь коментар
05.10.2025 17:42 Відповісти
+24
А де твоя реакція? Де удари по моцкві, де нептуни і фламінги? Чи ти вже до миру приготувався?
показати весь коментар
05.10.2025 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ти що робиш?
показати весь коментар
05.10.2025 17:39 Відповісти
"🦩🦩🦩фламіндічи ", які літять в оманські офшори , звідки не можє бути повернення намародерених сотень мільярдів і єкстрдиціі зеленої нечисті
показати весь коментар
05.10.2025 18:07 Відповісти
а ти що робиш ?
показати весь коментар
05.10.2025 18:09 Відповісти
Критика дуже ображає нашого президента Зеленського, бо коли він засмучений - він не потужний і не може наближати нашу Перемогу...
показати весь коментар
05.10.2025 18:13 Відповісти
по свободі зелених ухилянтів таких як ти чмирю.
показати весь коментар
05.10.2025 18:20 Відповісти
Воно вміє тільки *******!!! Воно забуло що у нас якби то є ракети далекобійні, що воно погрожувало кілька днів тому на відповідь яку чекає вся Україна!!! Воно кончене!!!
показати весь коментар
05.10.2025 18:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zCsKn37nFMo&t=328s
усім неоРИГАМ с такими ригами як Татаров-Єрмак не до модернізацій ЗСУ у війни з хазяїном РИГІВ- кремлем;

Хто такий Вова?
- 1.ВІРНИЙ АГІТАТОР за РИГІВ
ЧАСІВ ДВОХ!!!! МАЙДАНІВ
2. Вірний вбивця всього, чого Україна досягла за перші роки після влади РИГІВ до виборів Буратіни Кремля - Коломийського - ракетних пграм, Армії, спецслужби, захист півдня України... й т д й т п
показати весь коментар
05.10.2025 18:53 Відповісти
Чому Європа має зараз бути вправінішою за ВОВУ та його риговладу, якщо кожна третя гривна бюджету УКраїни, допомога від ЄС, витрачаеється на збереження РИГІВ У ВЛАДІ на подальше мародерство на накопичення офшорів.
показати весь коментар
05.10.2025 18:57 Відповісти
Конституція диктує чітко - ПРЕЗИДЕНТСТВО ЛИШ 5 років , якщо не може бути переобраним президент - країною править ВР , до тих пір, поки за Конституцією не будуть умови для виборів .
ВР ініціює нову коаліцію, перевибори КАБАНА й веде Україну до кінця війни чи хоч до замороження її за умови для виборів Президента .

ВОВІ Єрмак не дозвлолив створити коаліцію ЄДНОсті - ГЕТЬ ВОВУ З ПОСТА ПРЕЗА!Він не думає про УКрааїну він думає про своє збереження.
показати весь коментар
05.10.2025 19:09 Відповісти
путлєр з Заходу Зеля регоче з України - так і живем
показати весь коментар
05.10.2025 17:41 Відповісти
×уйло не сміється з Заходу - він відверто сцить їм в очі, тобто робить те саме, що й зелена наволоч з українцями.
показати весь коментар
05.10.2025 17:41 Відповісти
Може світ чекає обіцяної потужної відповіді десятками "фламінго"?
показати весь коментар
05.10.2025 17:42 Відповісти
Фанерне "фламінго" було для рейтингу. Зєля ж не хоче на нари?
показати весь коментар
05.10.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 18:19 Відповісти
А де твоя реакція? Де удари по моцкві, де нептуни і фламінги? Чи ти вже до миру приготувався?
показати весь коментар
05.10.2025 17:43 Відповісти
А санкції свої і Європи до сраки засунь. Якщо вони і будуть прийняті то подіють тільки через рік-два. А за цей час ***** повністю знищить Україну і підпише з Тампоном і тобою перемир'я і за один день зняття всіх тих санкцій які роками витягували з Європи.
показати весь коментар
05.10.2025 17:46 Відповісти
''Нептуни'' то розробки ''кривпвого бариги'', навіщо йому їх приписувати. Воно зі своєю воровитою кожною в змозі випустити тільки сто тисяч бракованих мін. Яких нових ракет чекає від нього 73%? Його рівень - це міндічі і резнікови.
показати весь коментар
05.10.2025 18:47 Відповісти
Скоріше до виборів.
показати весь коментар
05.10.2025 18:52 Відповісти
красавец гарант, так пафосно нагнетает
показати весь коментар
05.10.2025 17:45 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 17:45 Відповісти
Є вже довгий піздун. Це майже пів томагавка
показати весь коментар
05.10.2025 18:59 Відповісти
Єрмак знову «заслухає» військове керівництво держави або нараду з ними ж проведе, як Верховний ухилянт України! ???
показати весь коментар
05.10.2025 17:47 Відповісти
Зєля підсиджує Піськова? Хм. Картина маслом
показати весь коментар
05.10.2025 17:49 Відповісти
А де реакція тебе зеленої гниди?
Смокчиш у пуйла по оманському договорняку і звинувачували захід.
Захід за тебе повинен роботи роботу по захисту України?
А тоді нах.. ти потрібен, потужний пі...р?
показати весь коментар
05.10.2025 17:50 Відповісти
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента України,але вкраїнчики сидять на сраках та слухають якусь ***** про неначасі, мазохісти блд
показати весь коментар
05.10.2025 17:51 Відповісти
Але цього 🤡 зеленського і вибрали % ,за те шо він паплюжив Україну , вони і бомби на голову сприймають з коханням до нього ...
показати весь коментар
05.10.2025 18:18 Відповісти
А ти за щось відповідаєш в цій країні чи у всьому винен Захід ? може хоч раз вибачишся за образу українського народу своїми нікчемними жартами на догоду прорашиським виродкам ,чи може вибачишся за непідготовку до війни і здачу Півдня ,чи за провал мобілізації ,чи за звільнення всього військового керівництва ,чи за ворожих агентів у владі ,хто ти і для чого ти ?
показати весь коментар
05.10.2025 17:53 Відповісти
Ну в одному обидва Вови сходяться: у всьому винуватий захід і англосакси. Одному вони винуваті у тому, що нібито розпочали війну, а іншому у тому, що неправильно реагують.
показати весь коментар
05.10.2025 17:59 Відповісти
І обидва лютою ненавистю ненавидять Порошенка.
показати весь коментар
05.10.2025 18:53 Відповісти
Нам з головою вистачає і твоєї "реакції "...
показати весь коментар
05.10.2025 17:53 Відповісти
Уся зелена кліка паразити на війні, ніхто з них не воює, не хоронить сина, брата, батька, не бігає в госпіталі в сльозах намагаючись врятувати найрідніішу душу, від опи і до останнього їхнього опричника всі ухиляются за якимись самими написаними для себе відмазками при тому постійно малюючи собі все більші і більші зарплати, премії і надбавки. Чим скоріше вони підуть тим більше хоча б на якусь надію у справедливість на цій війні, шансів вижити солдату і спокій його змученим рідним.

показати весь коментар
05.10.2025 18:03 Відповісти
зєля, а де твоя особиста відповідь? чи ти чекаєш від молдови ударів у відповідь???
показати весь коментар
05.10.2025 18:04 Відповісти
Геть мохнатого ішака! ***** сміється з Заходу, а ішак з українців.
показати весь коментар
05.10.2025 18:04 Відповісти
Вовка,а в тебе за 3 р.і 7 м. була реакція,крім тупих відосиків і постійних брехонь про страшні фламінго,пекла,паляниці,рути тощо??
показати весь коментар
05.10.2025 18:06 Відповісти
Навіщо нам цей блогер ?
показати весь коментар
05.10.2025 18:09 Відповісти
З цим блогером потрібно вирішувати швидше,інакше від України нічого не залишиться
показати весь коментар
05.10.2025 18:21 Відповісти
Все вірно сказав Президент України - нехай Європа слухає !
показати весь коментар
05.10.2025 18:10 Відповісти
Ну все.
Пора вже Зеленському запускати Фламінгі по москві.
95 квартал наробив їх вже під тисячу.
Наробив же ж?
показати весь коментар
05.10.2025 18:15 Відповісти
наробив ......
показати весь коментар
05.10.2025 18:43 Відповісти
Обрізаний,якому ти вилизуєш вонючу дупу допомагає ***** знищувати Україну.
показати весь коментар
05.10.2025 18:20 Відповісти
Не захід заважає ЗСУ виконувати задачі, а оце домашнєє , воює за свій рейтинг
показати весь коментар
05.10.2025 18:11 Відповісти
Если не обращать внимание на того,кто это сказал,то вполне реальные замечания.Запад труслив не только перед Россией а перед собственной улицей!Тех кто её захватил!А это мусульмане, которые с 15года приезжают сюда,как домой сидят на соц.помощи и угрожают странам , которые их приняли на всё готовое.На их Митингах они кричат не только Свободу Пластилину 😉,но и смерть Франции, Германии,, Англии.И если с этой бандой не справляются,то что говорить о ядерной державе.И кстати не смотря на многие проколы Зе до войны и во время ее ,у него больше яиц,чем у них вместе взятых!
показати весь коментар
05.10.2025 18:22 Відповісти
Природа человека не меняется столетиями и видимо никогда не поменяется, поэтому так всегда было, есть и скорее всего будет. Мы сами должны в первую очередь карать кацапню и карать так, чтобы мир который просто наблюдает, содрогнулся.
показати весь коментар
05.10.2025 18:28 Відповісти
Ти вже всіх дістало оманське бидло разом з дєрьмакакою і шоблою ригоаналів названих дефективними чмонеджерами
показати весь коментар
05.10.2025 18:33 Відповісти
А хто керує Україною ?
показати весь коментар
05.10.2025 18:38 Відповісти
Тяжко усвідомлювати що адекватної відповіді рашистам не буде. Каюсь, що і сам трохи повірив у хламінго, але виявилось - чергова брехня. Чудес таки не буває і ракетну програму закрили в 2019 році...
показати весь коментар
05.10.2025 18:48 Відповісти
Не набридло слухати супер брехуна? У 2019 році він чесав наріду, що у всьому винен Порошенко, бо не закінчує війну тому що на ній наживається, в сьогодні винен Захід, бо не може зупинити пуйла. А навіщо ти тоді тут Боневтіке, щоб зачитувати нам статистику, переводити всі стрілки на Захід і тирити з казни гроші?
показати весь коментар
05.10.2025 19:10 Відповісти
Я думаю у цього небритого ухилянта таки є якась домовленость з пуйлом, той сцить на Європу, цей вставляє палки в колеса в Україні, питання, коли оприлюднять ці договорняки? Я думаю американці в курсі
показати весь коментар
05.10.2025 19:17 Відповісти
ГНИЛЕ БУРАТІНО!!! У тебе батьки в Ізраїлі! Запитай у них, як гнида корупціонер друг Хйла Нетяньяху поборов політичну кризу ненависть до *****, тисячні мітинги проти себе , коли своєю політичною зайнятістю просрав терор від ХАМАС? Зберігши навіть свою владу, він пішов на обʼєднання опозиції й усіх політичний сил в коалцію та уряд ЄДНОСТІ!

ТИ УСРАТЕ НЕ МОЖЕШ? ГЕТЬ! ЗА КОНТІТУЦІЄЮ ТИ ВЖЕ НІХТО!!!
показати весь коментар
05.10.2025 19:20 Відповісти
 
 