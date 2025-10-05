УКР
Глава МЗС Литви Будріс: "Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу?"

Кястутіс Будріс

Очільник Міністерства закордонних справ Литви закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будріс відреагував на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 5 жовтня. Дипломат зазначив, що Росія знову навмисно націлила сотні безпілотників і ракет на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

"Кремль продовжує переслідувати свої терористичні цілі: заморозити, заморити голодом і тероризувати націю, щоб змусити її капітулювати. Росія не шукатиме миру, якщо її до цього не примусити",- заявив міністр.

Будріс закликав країни Європи покласти край імпорту російських енергоресурсів.

"Ми повинні припинити годувати її імперський апетит і покласти край державному тероризму. Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу і допоможе Україні озброїтися достатньо, щоб зупинити це зло раз і назавжди?!", - задався питанням міністр.

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Читайте також: Європарламент планує пришвидшити відмову від російської нафти й газу, – Bloomberg

Литва (2571) відмова (63) енергоресурси (11) Будріс Кястутіс (11)
Топ коментарі
+2
Рашиську нафту закуповують дві "дружні" нам країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде територією України ,а так звана укранська влада спроможня на щось.
показати весь коментар
05.10.2025 16:48 Відповісти
+1
Припинити імпорт рос нафти, щоб ця нафта пішла в умовну Індію, в потім у тієї Індії купувати бензин і дизель з тієї кацапської нафти. Геніально!
показати весь коментар
05.10.2025 16:40 Відповісти
+1
Саме перше,це стосується зелі,який переправляє нафту цим єроп.країнам.
Що ж це глава мзс: сказав А,говори Б.
показати весь коментар
05.10.2025 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сказали шо до кінця 2027 р - як той - так зразу
показати весь коментар
05.10.2025 16:36 Відповісти
Припинити імпорт рос нафти, щоб ця нафта пішла в умовну Індію, в потім у тієї Індії купувати бензин і дизель з тієї кацапської нафти. Геніально!
показати весь коментар
05.10.2025 16:40 Відповісти
А чому б відверто не називати вже гівнюків на імена. Левова частка європейського імпорту нафтопродуктів з козлостану припадає на цинічного баригу ердогана, дещо менше на ×уйловські тампони - орбана і фіцо, решта - мізер.
показати весь коментар
05.10.2025 16:40 Відповісти
Рашиську нафту закуповують дві "дружні" нам країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде територією України ,а так звана укранська влада спроможня на щось.
показати весь коментар
05.10.2025 16:48 Відповісти
За даними різних аналітичних центрів (наприклад, CREA, CSD) і публікацій:

Багато країн ЄС імпортують нафтопродукти з Індії, частина з яких реально вироблена з російської сирої нафти.

Серед найбільших імпортерів таких перероблених продуктів з Індії - Франція, Нідерланди, Італія, Іспанія, Румунія.

Також країни, що мають великі порти і великі ринки пального - Бельгія, нідерландські порти як Роттердам - виступають важливими вузлами для імпорту.
показати весь коментар
05.10.2025 17:09 Відповісти
Угорщина (Hungary) і Словаччина (Slovakia) - досі імпортують російську сирu нафту через трубопровід "Дружба" (Druzhba) за правом винятку згідно з санкціями.

Чехія (Czechia) - раніше мала виняток, але поступово відходить від імпортів. За даними, Чехія припинила користуватись деякими експлуатаційними винятками.

Австрія також імпортувала газ через трубопроводи від Росії.

Франція, Нідерланди, Бельгія - ці країни імпортують російський LNG (сжижений газ) або газ через порти або перевалочні термінали LNG.
показати весь коментар
05.10.2025 17:11 Відповісти
Саме перше,це стосується зелі,який переправляє нафту цим єроп.країнам.
Що ж це глава мзс: сказав А,говори Б.
показати весь коментар
05.10.2025 16:49 Відповісти
Спитайте зеєрмаківську шоблу скільки вони згодні ще покласти українців щоб набити свої кишені?
показати весь коментар
05.10.2025 17:07 Відповісти
да валила европа большую кучу- у нее свои европейские ценности и они себе по ночам воплощают их
показати весь коментар
05.10.2025 17:23 Відповісти
 
 