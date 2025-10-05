Глава МЗС Литви Будріс: "Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу?"

Очільник Міністерства закордонних справ Литви закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будріс відреагував на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 5 жовтня. Дипломат зазначив, що Росія знову навмисно націлила сотні безпілотників і ракет на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

"Кремль продовжує переслідувати свої терористичні цілі: заморозити, заморити голодом і тероризувати націю, щоб змусити її капітулювати. Росія не шукатиме миру, якщо її до цього не примусити",- заявив міністр.

Будріс закликав країни Європи покласти край імпорту російських енергоресурсів.

"Ми повинні припинити годувати її імперський апетит і покласти край державному тероризму. Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу і допоможе Україні озброїтися достатньо, щоб зупинити це зло раз і назавжди?!", - задався питанням міністр.

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

