Глава МИД Литвы Будрис: "Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?"

Глава Министерства иностранных дел Литвы призвал Европу положить конец импорту российской нефти и газа.

Об этом он написал в соцсети Х

Будрис отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 5 октября. Дипломат отметил, что Россия снова намеренно нацелила сотни беспилотников и ракет на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

"Кремль продолжает преследовать свои террористические цели: заморозить, заморить голодом и терроризировать нацию, чтобы заставить ее капитулировать. Россия не будет искать мира, если ее к этому не принудить",- заявил министр.

Будрис призвал страны Европы положить конец импорту российских энергоресурсов.

"Мы должны прекратить кормить ее имперский аппетит и положить конец государственному терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа и поможет Украине вооружиться достаточно, чтобы остановить это зло раз и навсегда?!", - задался вопросом министр.

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

