РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Отказ от российского газа
465 11

Глава МИД Литвы Будрис: "Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?"

Кястутис Будрис

Глава Министерства иностранных дел Литвы призвал Европу положить конец импорту российской нефти и газа.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Будрис отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 5 октября. Дипломат отметил, что Россия снова намеренно нацелила сотни беспилотников и ракет на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

"Кремль продолжает преследовать свои террористические цели: заморозить, заморить голодом и терроризировать нацию, чтобы заставить ее капитулировать. Россия не будет искать мира, если ее к этому не принудить",- заявил министр.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Будрис призвал страны Европы положить конец импорту российских энергоресурсов.

"Мы должны прекратить кормить ее имперский аппетит и положить конец государственному терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа и поможет Украине вооружиться достаточно, чтобы остановить это зло раз и навсегда?!", - задался вопросом министр.

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Читайте также: Европарламент планирует ускорить отказ от российской нефти и газа, - Bloomberg

Автор: 

Литва (2616) отказ (105) энергоресурсы (7) Будрис Кястутис (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Рашиську нафту закуповують дві "дружні" нам країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде територією України ,а так звана укранська влада спроможня на щось.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:48 Ответить
+1
Припинити імпорт рос нафти, щоб ця нафта пішла в умовну Індію, в потім у тієї Індії купувати бензин і дизель з тієї кацапської нафти. Геніально!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:40 Ответить
+1
Саме перше,це стосується зелі,який переправляє нафту цим єроп.країнам.
Що ж це глава мзс: сказав А,говори Б.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказали шо до кінця 2027 р - як той - так зразу
показать весь комментарий
05.10.2025 16:36 Ответить
Припинити імпорт рос нафти, щоб ця нафта пішла в умовну Індію, в потім у тієї Індії купувати бензин і дизель з тієї кацапської нафти. Геніально!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:40 Ответить
А чому б відверто не називати вже гівнюків на імена. Левова частка європейського імпорту нафтопродуктів з козлостану припадає на цинічного баригу ердогана, дещо менше на ×уйловські тампони - орбана і фіцо, решта - мізер.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:40 Ответить
Рашиську нафту закуповують дві "дружні" нам країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде територією України ,а так звана укранська влада спроможня на щось.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:48 Ответить
За даними різних аналітичних центрів (наприклад, CREA, CSD) і публікацій:

Багато країн ЄС імпортують нафтопродукти з Індії, частина з яких реально вироблена з російської сирої нафти.

Серед найбільших імпортерів таких перероблених продуктів з Індії - Франція, Нідерланди, Італія, Іспанія, Румунія.

Також країни, що мають великі порти і великі ринки пального - Бельгія, нідерландські порти як Роттердам - виступають важливими вузлами для імпорту.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:09 Ответить
Угорщина (Hungary) і Словаччина (Slovakia) - досі імпортують російську сирu нафту через трубопровід "Дружба" (Druzhba) за правом винятку згідно з санкціями.

Чехія (Czechia) - раніше мала виняток, але поступово відходить від імпортів. За даними, Чехія припинила користуватись деякими експлуатаційними винятками.

Австрія також імпортувала газ через трубопроводи від Росії.

Франція, Нідерланди, Бельгія - ці країни імпортують російський LNG (сжижений газ) або газ через порти або перевалочні термінали LNG.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:11 Ответить
Саме перше,це стосується зелі,який переправляє нафту цим єроп.країнам.
Що ж це глава мзс: сказав А,говори Б.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:49 Ответить
та, хто рахує отих українців?
поляки тільки у долоні ляпають!
меркель не дасть збрехати!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:50 Ответить
Спитайте зеєрмаківську шоблу скільки вони згодні ще покласти українців щоб набити свої кишені?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:07 Ответить
да валила европа большую кучу- у нее свои европейские ценности и они себе по ночам воплощают их
показать весь комментарий
05.10.2025 17:23 Ответить
 
 