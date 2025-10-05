Глава МИД Литвы Будрис: "Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?"
Глава Министерства иностранных дел Литвы призвал Европу положить конец импорту российской нефти и газа.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Будрис отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 5 октября. Дипломат отметил, что Россия снова намеренно нацелила сотни беспилотников и ракет на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.
"Кремль продолжает преследовать свои террористические цели: заморозить, заморить голодом и терроризировать нацию, чтобы заставить ее капитулировать. Россия не будет искать мира, если ее к этому не принудить",- заявил министр.
Будрис призвал страны Европы положить конец импорту российских энергоресурсов.
"Мы должны прекратить кормить ее имперский аппетит и положить конец государственному терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа и поможет Украине вооружиться достаточно, чтобы остановить это зло раз и навсегда?!", - задался вопросом министр.
Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.
Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.
Багато країн ЄС імпортують нафтопродукти з Індії, частина з яких реально вироблена з російської сирої нафти.
Серед найбільших імпортерів таких перероблених продуктів з Індії - Франція, Нідерланди, Італія, Іспанія, Румунія.
Також країни, що мають великі порти і великі ринки пального - Бельгія, нідерландські порти як Роттердам - виступають важливими вузлами для імпорту.
Чехія (Czechia) - раніше мала виняток, але поступово відходить від імпортів. За даними, Чехія припинила користуватись деякими експлуатаційними винятками.
Австрія також імпортувала газ через трубопроводи від Росії.
Франція, Нідерланди, Бельгія - ці країни імпортують російський LNG (сжижений газ) або газ через порти або перевалочні термінали LNG.
Що ж це глава мзс: сказав А,говори Б.
поляки тільки у долоні ляпають!
меркель не дасть збрехати!