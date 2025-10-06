У російських ракетах та дронах виявили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував санкції проти тих, хто допомагає Росії вести війну проти України.

Він зазначив, що РФ продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї.

"Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах".



Зокрема, компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - розповів Зеленський.

Крім підготовки санкцій, за словами президента, Україна передала пропозиції щодо обмеження схем постачання.

"Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - підсумував він.

