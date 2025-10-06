УКР
Новини Санкції проти Росії
812 19

У російських ракетах та дронах виявили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував санкції проти тих, хто допомагає Росії вести війну проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що РФ продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї.

"Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах".

Зокрема, компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - розповів Зеленський.

Читайте також: Путін сміється із Заходу, немає достойної реакції світу на обстріли, - Зеленський

Крім підготовки санкцій, за словами президента, Україна передала пропозиції щодо обмеження схем постачання.

"Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - підсумував він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25713) санкції (12804)
Топ коментарі
+11
Вчера ракеты **********, сегодня компоненты,медали сегодня тоже раздаст или каждый день напрягаться сильно не будет?
показати весь коментар
06.10.2025 11:48 Відповісти
+9
А ще Україна продовжує експорт нафти кацапської федерації в Європу.
показати весь коментар
06.10.2025 11:43 Відповісти
+8
А у Зеленського виявили 100 тис. офшорних рахунків!
показати весь коментар
06.10.2025 11:44 Відповісти
А ще Україна продовжує експорт нафти кацапської федерації в Європу.
показати весь коментар
06.10.2025 11:43 Відповісти
Транзит
показати весь коментар
06.10.2025 11:56 Відповісти
А у Зеленського виявили 100 тис. офшорних рахунків!
показати весь коментар
06.10.2025 11:44 Відповісти
Міжнародний бізнес веде війну проти України
показати весь коментар
06.10.2025 11:44 Відповісти
Дурню пишеш
показати весь коментар
06.10.2025 11:52 Відповісти
Кожного разу, коли Боневтік Янелохський згадує іноземні компоненти в рашистських дронах, він мимоволі робить комплімент кацапам за їх наполегливість та вміння обходити санкції щоб досягти мети. В цей час зелене кодло зайнято дерибаном бюджету, розбратом між українцями, переслідуванням опозиції, антикорупціонерів та конкурента на виборах.
показати весь коментар
06.10.2025 12:05 Відповісти
Відкрив Америку - комплектуючі ракет і Шахедів зі всього світу - найбільший поставщик Китай
показати весь коментар
06.10.2025 11:44 Відповісти
треба завернути її назад на кацапію і запалити
показати весь коментар
06.10.2025 11:44 Відповісти
Золоті унітази та диски з серіалом «Свати» в ракетах та дронах серед іноземних компонентів не знаходили?
показати весь коментар
06.10.2025 11:45 Відповісти
Вчера ракеты **********, сегодня компоненты,медали сегодня тоже раздаст или каждый день напрягаться сильно не будет?
показати весь коментар
06.10.2025 11:48 Відповісти
А в українських все,*****,українське? Є така штука - спеціалізація різних країн , підприємств тощо на певних виробах,деталях. Хоча про що я........
показати весь коментар
06.10.2025 11:49 Відповісти
А ми агресор й на нас санкції?
показати весь коментар
06.10.2025 11:58 Відповісти
Осталось малое -найти обломки наших ракет в той-же москве и посмотреть какие там использованы комплектующие.
показати весь коментар
06.10.2025 12:05 Відповісти
сам найвеличніший рахував весь ранок? може, розкаже, як зупинити продаж по всьому світу товарів, які зазвичай використовуються у побутовій електрониці, і так чи інакше, розпродаються на будь-якій інтерент-платформі, яка торгує електронікою? питання взагалі в іншому - а хто нам заважає робити то саме і у великій кількості?...
показати весь коментар
06.10.2025 11:57 Відповісти
А ЯК ЩОДО САНКЦІЙ ПРОТИ НАШИХ КОРУПЦІОНЕРІВ?
показати весь коментар
06.10.2025 12:08 Відповісти
Нафіга оця пуста балаканина, тебе ніхто у світі не сприймає серйозно вже
показати весь коментар
06.10.2025 12:14 Відповісти
А в ракетах виготовлених тобою - 100тис. *****.
показати весь коментар
06.10.2025 12:24 Відповісти
ого скільки компонетів нарахував це що за 3.5 роки

як 3 мгнітофона импортні куртки замшеві -3 і т.п.
показати весь коментар
06.10.2025 12:27 Відповісти
100 тыс. компонентов это как млрд дронов. по привычке ляпнул
показати весь коментар
06.10.2025 12:34 Відповісти
 
 