ГУР обнародовало список из 103 компаний, причастных к производству истребителя Су-57

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 103 предприятиях, задействованных в производстве российского истребителя Су-57.

Данные разведки

Информация опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Компоненты в оружии".

Также представлена интерактивная 3D-модель самолета, которая демонстрирует составляющие части и происхождение отдельных элементов.

Кто производит компоненты

Среди идентифицированных предприятий – завод "Красный октябрь" в Санкт-Петербурге, производящий вспомогательные силовые установки, Национальный институт авиационных технологий, работающий над элементами кабины, а также Институт теоретической и прикладной электродинамики, занимающийся радиопоглощающими покрытиями.

Отдельно упоминается компания "ЯШЗ Авиа", которая производит авиационные шины для этих истребителей.

Проблема санкций

По данным разведки, около трети этих предприятий до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран.

Это позволяет им получать иностранные технологии и компоненты, необходимые для развития российской военной авиации.

В ГУР отмечают, что ограничение доступа к таким ресурсам важно не только для Украины, но и для глобальной безопасности, поскольку речь идет о сдерживании агрессора в сфере современного вооружения.

