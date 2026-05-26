Польша не будет против открытия всех переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, - МИД страны
Польша не будет выступать против открытия всех шести переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз.
Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
"Сейчас мы говорим об открытии первого кластера, но если мы перейдем к обсуждению открытия следующих разделов, следующих кластеров, я не думаю, что мы будем против", - сказал он.
Также Немчицкий прокомментировал письмо канцлера Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС.
"Во время обсуждения расширения выдвигается очень много концепций. Наше внимание сосредоточено на том, и мы считаем, что это предложение, которое мы делаем всем странам-кандидатам, что у нас есть процесс расширения, основанный на заслугах, и именно на этом мы должны сосредоточиться", - подытожил он.
Ранее в Хорватии заявили, что Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС.
В Эстонии также хотят, чтобы ЕС открыл все кластеры для переговоров с Украиной до июня 2026 года.
Что предшествовало?
- На днях канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
в нас же є амбасада в буркі на фасо?
агов, нев'******* міністр сибіга?
але не всі в Україні цього хочуть..
проти ті, хто Україну безкарно обкрадають...