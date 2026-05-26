Новости Членство Украины в ЕС
Польша не будет против открытия всех переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, - МИД страны

Польша не будет выступать против открытия всех шести переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас мы говорим об открытии первого кластера, но если мы перейдем к обсуждению открытия следующих разделов, следующих кластеров, я не думаю, что мы будем против", - сказал он.

Также Немчицкий прокомментировал письмо канцлера Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС.

"Во время обсуждения расширения выдвигается очень много концепций. Наше внимание сосредоточено на том, и мы считаем, что это предложение, которое мы делаем всем странам-кандидатам, что у нас есть процесс расширения, основанный на заслугах, и именно на этом мы должны сосредоточиться", - подытожил он.

Смотрите: Украина активно работает с партнерами в ЕС для приближения членства. Важно открыть кластеры, - Зеленский. ВИДЕО

Ранее в Хорватии заявили, что Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС.

В Эстонии также хотят, чтобы ЕС открыл все кластеры для переговоров с Украиной до июня 2026 года.

Читайте: Нужно продвинуть вперед процесс вступления Украины в ЕС и как можно быстрее открыть первый переговорный кластер, - Кошта

Як підбадьорювання і кластери різко активізувалися. Добре відчувають, коли треба запускати позитив.
26.05.2026 12:36 Ответить
а, буркі на фасо?
в нас же є амбасада в буркі на фасо?
агов, нев'******* міністр сибіга?
26.05.2026 12:36 Ответить
В бой идут одни инвалиды. Маэстро - куйло.
26.05.2026 12:39 Ответить
И сибига почти как сибирь.
26.05.2026 12:40 Ответить
Туман на польщу зійшов. Не буде проти, то не підтримає. Ви, там самі по собі.
26.05.2026 12:37 Ответить
тільки ЄС може спасти Україну від срускава міра..
але не всі в Україні цього хочуть..
проти ті, хто Україну безкарно обкрадають...
26.05.2026 12:44 Ответить
 
 