Польша не будет против открытия всех переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, - МИД страны

Польша не будет выступать против открытия всех шести переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас мы говорим об открытии первого кластера, но если мы перейдем к обсуждению открытия следующих разделов, следующих кластеров, я не думаю, что мы будем против", - сказал он.

Также Немчицкий прокомментировал письмо канцлера Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС.

"Во время обсуждения расширения выдвигается очень много концепций. Наше внимание сосредоточено на том, и мы считаем, что это предложение, которое мы делаем всем странам-кандидатам, что у нас есть процесс расширения, основанный на заслугах, и именно на этом мы должны сосредоточиться", - подытожил он.

Ранее в Хорватии заявили, что Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС.

В Эстонии также хотят, чтобы ЕС открыл все кластеры для переговоров с Украиной до июня 2026 года.

