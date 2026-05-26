Польща не буде проти відкриття всіх кластерів переговорів про вступ України до ЄС, - МЗС країни
Польща не виступатиме проти відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Наразі ми говоримо про відкриття першого кластера, але якщо ми перейдемо до обговорення відкриття наступних розділів, наступних кластерів, я не думаю, що ми будемо проти", - сказав він.
Також Нємчицький прокоментував лист канцлера Мерца щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС.
"Під час обговорення розширення висувається дуже багато концепцій. Наша увага зосереджена на тому, і ми вважаємо, що це пропозиція, яку ми робимо всім країнам-кандидатам, що ми маємо процес розширення, заснований на заслугах, і саме на цьому ми повинні зосередитися", - підсумував він.
Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС.
В Естонії також хочуть, щоб ЄС відкрив всі кластери для переговорів з Україною до червня 2026 року.
Що передувало?
- Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
але не всі в Україні цього хочуть..
проти ті, хто Україну безкарно обкрадають...