Польща не буде проти відкриття всіх кластерів переговорів про вступ України до ЄС, - МЗС країни

Польща не виступатиме проти відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Наразі ми говоримо про відкриття першого кластера, але якщо ми перейдемо до обговорення відкриття наступних розділів, наступних кластерів, я не думаю, що ми будемо проти", - сказав він.

Також Нємчицький прокоментував лист канцлера Мерца щодо надання Україні асоційованого членства в ЄС.

"Під час обговорення розширення висувається дуже багато концепцій. Наша увага зосереджена на тому, і ми вважаємо, що це пропозиція, яку ми робимо всім країнам-кандидатам, що ми маємо процес розширення, заснований на заслугах, і саме на цьому ми повинні зосередитися", - підсумував він.

Дивіться: Україна активно працює з партнерами в ЄС для наближення членства. Важливо відкрити кластери, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС.

В Естонії також хочуть, щоб ЄС відкрив всі кластери для переговорів з Україною до червня 2026 року.

Читайте: Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта

Польща (9286) членство в ЄС (1497) Євросоюз (15098)
Як підбадьорювання і кластери різко активізувалися. Добре відчувають, коли треба запускати позитив.
а, буркі на фасо?
в нас же є амбасада в буркі на фасо?
агов, нев'******* міністр сибіга?
В бой идут одни инвалиды. Маэстро - куйло.
И сибига почти как сибирь.
сібірь велика.
а сибіга, так собі. холуй андрєя.
мабуть у спадок до кіріла, сожитєля гогіашвілі перейшов.
бо, папєрєднік кулєба на табурєтке мешкав біля туалєта.....
Туман на польщу зійшов. Не буде проти, то не підтримає. Ви, там самі по собі.
тільки ЄС може спасти Україну від срускава міра..
але не всі в Україні цього хочуть..
проти ті, хто Україну безкарно обкрадають...
Зельоні перемовини відтягують, як можуть. Бо там по пунктах буде вказано, які закони потрібно змінити, щоб не суперечили законам ЄС. А Зеленскій вимагає від ЄС змінити правила прийому, щоб прийняти таку корупцію і кацаполюбство в ЄС так як є. Ще одного Орбана помноженого на Фіцо. т.д.
негайно наблизити морквинку до віслючка на 6 міліметрів!
