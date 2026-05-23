Україна має отримати повноправне членство, а не "асоційований статус", - Зеленський

Україна проти "напівчленства" в ЄС: Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на лист Зеленського  до лідерів Європейського Союзу.

Президент України зокрема наголосив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена ЄС є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Він зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю, 22 травня, що усунення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України", – заявив український президент.

Україна захищає всю Європу і заслуговує на рівні права в ЄС

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає захистом проти російської агресії для всього ЄС.

"Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі", – додав український президент.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу.

Що передувало?

Топ коментарі
Україна має отримати звичайно-але у Європі не потрібні корупціонери у владі з самого верху до низу...
23.05.2026 11:57 Відповісти
Мерц дав зрозуміти, що країну, де утримують владу корупціонери - в Євросоюз не беруть.

Зе не зрозумів... бо його ідеологія "а як це не красти, для чого тоді влада?"
23.05.2026 12:00 Відповісти
23.05.2026 12:00 Відповісти
бла-бла-бла, ******* не мішки тягати
23.05.2026 11:56 Відповісти
23.05.2026 11:57 Відповісти
там своїх таких вистачає, не знають як їх позбутися... таких, як чемодан без ручки: греки, мад'яри, болгари, словаки і чехи...
23.05.2026 12:02 Відповісти
Погоджуватися треба, а не вдавати з себе ображених, бо будемо як турки. Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС
23.05.2026 11:57 Відповісти
почнемо з першого кластеру.

Що входить до складу кластераЗа новою методологією ЄС, цей блок об'єднує найважливіші критерії для функціонування держави та ринкової економіки:Верховенство права та правосуддя: Функціонування судової системи, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.Фундаментальні права: Захист прав людини, свобода слова та висловлювань.Демократичні інститути: Реформа державного управління.Економічні критерії: Економічна стабільність та функціонування ринкової економіки.Державні закупівлі, статистика та фінансовий контроль.
23.05.2026 11:59 Відповісти
вiдкриття першого залежить вiд результату розслiдування Мiдас, тощо.
23.05.2026 12:01 Відповісти
23.05.2026 12:00 Відповісти
То не тільки його ідеологія нажаль, це 80% кабміну і ВР так думають, те саме в правоохоронних органах.

Колись мій знайомий прийшов слідчим і йому треба було поїхати в район провести слідчі дії і він ще зелений не знав порядків підійшов до керівництва за бензин і гроші на відрядження. А начальник йому сказав я тобі ітак стіл дав, що тобі ще потрібно крутись. І так у нас у всіх органах влади, причому віддавно.

А при Зе це просто апогей, бардак і відсутність всякої відповідальності на всіх рівнях, тому і така безмежна корупція.
23.05.2026 12:08 Відповісти
так він і очолює де-факто і цей кабмін, і ВР, весь штат під нього підібраний...
23.05.2026 12:13 Відповісти
Нажаль так мислить переважна більшість українців , вони зляться на корупціонерів лише тому ,що не перебувають на їх місці , заздрять .Від багатьох можна почути ,що хабар це нормально , а за час війни українці показали своє нутро ,від хорошого до самого противного ,тому і маємо можливо пік процвітання корупції.
23.05.2026 12:35 Відповісти
Та ні в органах держвлади на диво є частина нормальних, просто зверху налаштували піраміду і без варіантів або звільнятись або в системі.
23.05.2026 12:53 Відповісти
Може колись отримає - на тепер - таких "продвинутих" нас не хочуть бачити
23.05.2026 12:00 Відповісти
23.05.2026 12:00 Відповісти
Для цього зелена влада має провестиреальні реформи, а не імітувати їх проведення.
23.05.2026 12:03 Відповісти
якій президент таке і оточення, Зеля вміє тількі по написанному читати
Зеля може підписати указ про ... якусь херню, на більше він не здатен.
23.05.2026 12:05 Відповісти
тупий Зеля вважає що можна красти гроші, і без реформ візьмуть у ЄС
23.05.2026 12:03 Відповісти
ЄС просто не хоче отримати ще одного Орбана, який буде на кожному голосуванні шантажувати і вимагати дотацій.
23.05.2026 12:03 Відповісти
Получит,не волнуйся мародер, только не при тебе,и чем раньше крыса убежит с корабля,тем лучше....
23.05.2026 12:07 Відповісти
Членство в ЕС это вам не песок с кладбища тырить,здесь работать нужно и соображать.
23.05.2026 12:18 Відповісти
Якого голосу вони бояться. Очевидно що Україна завжди буде слухняною. Що скажуть те і буде голосувати. Справа явно в іншому, про що нам не розповідають. Чого там ще немає?
23.05.2026 12:18 Відповісти
https://t.me/eliseiskipolya/421 Костянтин Єлісєєв, дипломат:
Попри всі ризики, відкидати пропозицію Фрідріха Мерца різко і безапеляційно було б помилкою. У ній є сильні елементи.
По-перше, Німеччина демонструє політичну волю рухати розширення вперед. Це важливо, бо без Німеччини жоден великий європейський процес не матиме достатньої ваги.
По-друге, ідея відкриття всіх переговорних кластерів якнайшвидше відповідає українському інтересу. Саме це має бути центром дискусії та прикладенням зусиль, а не символічні інституційні фантазії та формування списків майбутніх «безголосих» євродепутатів.
По-третє, концепція може стати "Угодою про асоціацію плюс": глибший доступ до єдиного ринку, промислових ланцюгів ЄС, оборонних програм, енергетики, транспорту, цифрового простору, фінансових та інших практичних інструментів.
По-четверте, механізми покарання за відкат реформ можуть бути корисними для українського громадянського суспільства. Україні потрібні не лише "морквини", а й "палиці" проти спроб влади зупиняти або імітувати реформи. Але ці умови мають працювати чесно: вони повинні дисциплінувати та мотивувати українську владу, а не давати ЄС привід безкінечно відкладати членство.
Українська позиція має бути простою: так - усьому, що пришвидшує повне членство, ні - усьому, що його підміняє чи заважає.
Україна може погоджуватися на проміжні переваги лише за чітких умов: статус має бути тимчасовим; кінцева мета - повноправне членство - повинна бути прямо зафіксована; усі переговорні кластери мають відкриватися без політичного затягування; Україну не можна від'єднувати від Молдови та інших країн - такий проміжний статус має отримати кожна країна-кандидат, люди й бізнес мають отримати конкретні вигоди; реформи мають бути не декларацією, а жорсткою вимогою до української влади.
І найголовніше: жоден формат без права голосу та реального впливу не може називатися перемогою. Перемогою буде тоді, коли Україна стане повноцінним членом ЄС і сама братиме участь у формуванні майбутнього об'єднаної Європи.

Ініціатива Саркозі свого часу, за правильної політики української сторони, зрештою прискорила укладення Угоди про асоціацію. Ініціатива Мерца може або прискорити шлях України до членства, або навпаки - законсервувати її у статусі "вічного кандидата".
23.05.2026 12:30 Відповісти
а що для цього зробила ти, Зелена Шмаркля Боневтік Омансько-Стамбульский, потужний чотирижди ухилянт ??
23.05.2026 12:34 Відповісти
Як що? Чотириразово ухилився, не втік, щось підписав в Омані, благословив Стамбул, закрив очі на ситуацію з ТЦК, дозволив своїм красти, забажав санкцій проти опонентів, оточив себе лояльними пройдисвітами, знищив свободу слова, організував автократію і (головне!) щовечора записує потужно-патріотичний "хриплосик"!
Невже цього недостатньо?
23.05.2026 13:32 Відповісти
Зеленський має отримати реальний строк, а не умовний!
23.05.2026 12:37 Відповісти
Чергові відволікалки від справи по "Династії".

23.05.2026 12:44 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 21/05.2026р.:
Пропозиція Мерца про формат асоційованого членства в ЄС для України - це реальний і наповнений реальними перспективами для України крок в сторону повноцінного членства. Головне - це дає Україні можливість отримати повноправну участь у внутрішньому ринку ЄС, тобто торгувати без тарифів та квот. Для України - величезний крок вперед, але ... катастрофа для режиму Зеленського. Це означає що бюджетні питання будуть прямо пов'язані з нормами і правилами внутрішньої бюджетної системи ЄС, що практично унеможливлює "схемки" корупційного режиму. В найближчий час ми почуємо заяви Зеленського про "несправжність, недолугість, несправедливість" такого рішення і наполягання на "повноцінному " членстві. Економічно Зеленський наполягатиме на рішенні, яке обійдеться бюджету в 200-300 млрд. гривен недоотриманого прибутку для промисловості і сільського господарства. Саме про це йшла мова на зборах залишків фракції "слуг" з самим Зеленським.
23.05.2026 12:46 Відповісти
Прикро стало? Невже ще не може змиритися, що вже втратив свою "велич".Треба було збирати навколо себе розумних, досвідчених професіоналів, а не друзів мародерів і кришувати їх. Думав , що країну - обдерту корупцією, "двушками", з розтоптаною Конституцією, із судовим та правоохоронним свавіллям, з дірявим бюджетом без питань приймуть до ЄС?.Чи порахував, якщо він нічого цього "не бачить", то і там не помітять.?Європа повинна буде усе це вичищати і відновлювати? У них свої турботи і проблеми. Навіщо їм ще цей геморой.
23.05.2026 12:49 Відповісти
ЄС -"Україна має отримати повноправне членство, але поки в Україні "зелений коркмпований зрадник" в кріслі президента , нехай насолоджується "рояльним соло членограя"
23.05.2026 12:57 Відповісти
Корупція гірша ніж в Африці а воно вимагає членство в ЄС, кінчене, зараз просто членство, вірніше членограйство.
23.05.2026 12:58 Відповісти
Ну так згідно з «однакових і рівних умов» у нас би не мало б бути корупціі
23.05.2026 13:22 Відповісти
В перекладі з найвеличнішої мови на людську: "хєр я дозволю Україну в ЄС за свого президенства!"
23.05.2026 13:26 Відповісти
"Має отримати"
Що ти для цього зробив? Пояснив ситуацію з Династією?
23.05.2026 13:29 Відповісти
Україна може отримати членство в ЄС, але без Верховного Говнокомандувача і решти зелених покидьків.
23.05.2026 13:30 Відповісти
 
 