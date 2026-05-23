Україна має отримати повноправне членство, а не "асоційований статус", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на лист Зеленського до лідерів Європейського Союзу.
Президент України зокрема наголосив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена ЄС є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.
Він зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю, 22 травня, що усунення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.
"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України", – заявив український президент.
Україна захищає всю Європу і заслуговує на рівні права в ЄС
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає захистом проти російської агресії для всього ЄС.
"Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі", – додав український президент.
Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу.
Що передувало?
- Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
Що входить до складу кластераЗа новою методологією ЄС, цей блок об'єднує найважливіші критерії для функціонування держави та ринкової економіки:Верховенство права та правосуддя: Функціонування судової системи, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.Фундаментальні права: Захист прав людини, свобода слова та висловлювань.Демократичні інститути: Реформа державного управління.Економічні критерії: Економічна стабільність та функціонування ринкової економіки.Державні закупівлі, статистика та фінансовий контроль.
Зе не зрозумів... бо його ідеологія "а як це не красти, для чого тоді влада?"
Колись мій знайомий прийшов слідчим і йому треба було поїхати в район провести слідчі дії і він ще зелений не знав порядків підійшов до керівництва за бензин і гроші на відрядження. А начальник йому сказав я тобі ітак стіл дав, що тобі ще потрібно крутись. І так у нас у всіх органах влади, причому віддавно.
А при Зе це просто апогей, бардак і відсутність всякої відповідальності на всіх рівнях, тому і така безмежна корупція.
Зеля може підписати указ про ... якусь херню, на більше він не здатен.
Попри всі ризики, відкидати пропозицію Фрідріха Мерца різко і безапеляційно було б помилкою. У ній є сильні елементи.
По-перше, Німеччина демонструє політичну волю рухати розширення вперед. Це важливо, бо без Німеччини жоден великий європейський процес не матиме достатньої ваги.
По-друге, ідея відкриття всіх переговорних кластерів якнайшвидше відповідає українському інтересу. Саме це має бути центром дискусії та прикладенням зусиль, а не символічні інституційні фантазії та формування списків майбутніх «безголосих» євродепутатів.
По-третє, концепція може стати "Угодою про асоціацію плюс": глибший доступ до єдиного ринку, промислових ланцюгів ЄС, оборонних програм, енергетики, транспорту, цифрового простору, фінансових та інших практичних інструментів.
По-четверте, механізми покарання за відкат реформ можуть бути корисними для українського громадянського суспільства. Україні потрібні не лише "морквини", а й "палиці" проти спроб влади зупиняти або імітувати реформи. Але ці умови мають працювати чесно: вони повинні дисциплінувати та мотивувати українську владу, а не давати ЄС привід безкінечно відкладати членство.
Українська позиція має бути простою: так - усьому, що пришвидшує повне членство, ні - усьому, що його підміняє чи заважає.
Україна може погоджуватися на проміжні переваги лише за чітких умов: статус має бути тимчасовим; кінцева мета - повноправне членство - повинна бути прямо зафіксована; усі переговорні кластери мають відкриватися без політичного затягування; Україну не можна від'єднувати від Молдови та інших країн - такий проміжний статус має отримати кожна країна-кандидат, люди й бізнес мають отримати конкретні вигоди; реформи мають бути не декларацією, а жорсткою вимогою до української влади.
І найголовніше: жоден формат без права голосу та реального впливу не може називатися перемогою. Перемогою буде тоді, коли Україна стане повноцінним членом ЄС і сама братиме участь у формуванні майбутнього об'єднаної Європи.
Ініціатива Саркозі свого часу, за правильної політики української сторони, зрештою прискорила укладення Угоди про асоціацію. Ініціатива Мерца може або прискорити шлях України до членства, або навпаки - законсервувати її у статусі "вічного кандидата".
Невже цього недостатньо?
Пропозиція Мерца про формат асоційованого членства в ЄС для України - це реальний і наповнений реальними перспективами для України крок в сторону повноцінного членства. Головне - це дає Україні можливість отримати повноправну участь у внутрішньому ринку ЄС, тобто торгувати без тарифів та квот. Для України - величезний крок вперед, але ... катастрофа для режиму Зеленського. Це означає що бюджетні питання будуть прямо пов'язані з нормами і правилами внутрішньої бюджетної системи ЄС, що практично унеможливлює "схемки" корупційного режиму. В найближчий час ми почуємо заяви Зеленського про "несправжність, недолугість, несправедливість" такого рішення і наполягання на "повноцінному " членстві. Економічно Зеленський наполягатиме на рішенні, яке обійдеться бюджету в 200-300 млрд. гривен недоотриманого прибутку для промисловості і сільського господарства. Саме про це йшла мова на зборах залишків фракції "слуг" з самим Зеленським.
Що ти для цього зробив? Пояснив ситуацію з Династією?