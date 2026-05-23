Україна має отримати повноправне членство, а не "асоційований статус", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на лист Зеленського до лідерів Європейського Союзу.

Президент України зокрема наголосив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена ЄС є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Він зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю, 22 травня, що усунення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України", – заявив український президент.

Україна захищає всю Європу і заслуговує на рівні права в ЄС

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає захистом проти російської агресії для всього ЄС.

"Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі", – додав український президент.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу.

Що передувало?

