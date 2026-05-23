Украина должна получить полноправное членство, а не "ассоциированный статус", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна стремиться к полноправному членству.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reutersсо ссылкой на письмо Зеленского лидерам Европейского Союза.
Президент Украины, в частности, подчеркнул, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного" члена ЕС является "несправедливым", поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.
Он отметил в своем письме, отправленном поздно вечером в пятницу, 22 мая, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.
"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Настало время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", - заявил украинский президент.
Украина защищает всю Европу и заслуживает равных прав в ЕС
Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны и отметил, что Украина выступает защитой против российской агрессии для всего ЕС.
"Мы защищаем Европу – полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", – добавил украинский президент.
Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антонио Кости, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.
Что предшествовало?
- На днях канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
Що входить до складу кластераЗа новою методологією ЄС, цей блок об'єднує найважливіші критерії для функціонування держави та ринкової економіки:Верховенство права та правосуддя: Функціонування судової системи, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.Фундаментальні права: Захист прав людини, свобода слова та висловлювань.Демократичні інститути: Реформа державного управління.Економічні критерії: Економічна стабільність та функціонування ринкової економіки.Державні закупівлі, статистика та фінансовий контроль.
Зе не зрозумів... бо його ідеологія "а як це не красти, для чого тоді влада?"
Колись мій знайомий прийшов слідчим і йому треба було поїхати в район провести слідчі дії і він ще зелений не знав порядків підійшов до керівництва за бензин і гроші на відрядження. А начальник йому сказав я тобі ітак стіл дав, що тобі ще потрібно крутись. І так у нас у всіх органах влади, причому віддавно.
А при Зе це просто апогей, бардак і відсутність всякої відповідальності на всіх рівнях, тому і така безмежна корупція.
Зеля може підписати указ про ... якусь херню, на більше він не здатен.
Попри всі ризики, відкидати пропозицію Фрідріха Мерца різко і безапеляційно було б помилкою. У ній є сильні елементи.
По-перше, Німеччина демонструє політичну волю рухати розширення вперед. Це важливо, бо без Німеччини жоден великий європейський процес не матиме достатньої ваги.
По-друге, ідея відкриття всіх переговорних кластерів якнайшвидше відповідає українському інтересу. Саме це має бути центром дискусії та прикладенням зусиль, а не символічні інституційні фантазії та формування списків майбутніх «безголосих» євродепутатів.
По-третє, концепція може стати "Угодою про асоціацію плюс": глибший доступ до єдиного ринку, промислових ланцюгів ЄС, оборонних програм, енергетики, транспорту, цифрового простору, фінансових та інших практичних інструментів.
По-четверте, механізми покарання за відкат реформ можуть бути корисними для українського громадянського суспільства. Україні потрібні не лише "морквини", а й "палиці" проти спроб влади зупиняти або імітувати реформи. Але ці умови мають працювати чесно: вони повинні дисциплінувати та мотивувати українську владу, а не давати ЄС привід безкінечно відкладати членство.
Українська позиція має бути простою: так - усьому, що пришвидшує повне членство, ні - усьому, що його підміняє чи заважає.
Україна може погоджуватися на проміжні переваги лише за чітких умов: статус має бути тимчасовим; кінцева мета - повноправне членство - повинна бути прямо зафіксована; усі переговорні кластери мають відкриватися без політичного затягування; Україну не можна від'єднувати від Молдови та інших країн - такий проміжний статус має отримати кожна країна-кандидат, люди й бізнес мають отримати конкретні вигоди; реформи мають бути не декларацією, а жорсткою вимогою до української влади.
І найголовніше: жоден формат без права голосу та реального впливу не може називатися перемогою. Перемогою буде тоді, коли Україна стане повноцінним членом ЄС і сама братиме участь у формуванні майбутнього об'єднаної Європи.
Ініціатива Саркозі свого часу, за правильної політики української сторони, зрештою прискорила укладення Угоди про асоціацію. Ініціатива Мерца може або прискорити шлях України до членства, або навпаки - законсервувати її у статусі "вічного кандидата".
Пропозиція Мерца про формат асоційованого членства в ЄС для України - це реальний і наповнений реальними перспективами для України крок в сторону повноцінного членства. Головне - це дає Україні можливість отримати повноправну участь у внутрішньому ринку ЄС, тобто торгувати без тарифів та квот. Для України - величезний крок вперед, але ... катастрофа для режиму Зеленського. Це означає що бюджетні питання будуть прямо пов'язані з нормами і правилами внутрішньої бюджетної системи ЄС, що практично унеможливлює "схемки" корупційного режиму. В найближчий час ми почуємо заяви Зеленського про "несправжність, недолугість, несправедливість" такого рішення і наполягання на "повноцінному " членстві. Економічно Зеленський наполягатиме на рішенні, яке обійдеться бюджету в 200-300 млрд. гривен недоотриманого прибутку для промисловості і сільського господарства. Саме про це йшла мова на зборах залишків фракції "слуг" з самим Зеленським.