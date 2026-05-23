Украина должна получить полноправное членство, а не "ассоциированный статус", - Зеленский

Украина против "получленства" в ЕС: Зеленский обратился к лидерам Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна стремиться к полноправному членству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reutersсо ссылкой на письмо Зеленского лидерам Европейского Союза.

Президент Украины, в частности, подчеркнул, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного" члена ЕС является "несправедливым", поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

Он отметил в своем письме, отправленном поздно вечером в пятницу, 22 мая, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Настало время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", - заявил украинский президент.

Украина защищает всю Европу и заслуживает равных прав в ЕС

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны и отметил, что Украина выступает защитой против российской агрессии для всего ЕС.

"Мы защищаем Европу – полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", – добавил украинский президент.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антонио Кости, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.

Что предшествовало?

Зеленський Владимир (24301) Украина (44382) Евросоюз (18090)
Топ комментарии
+16
Україна має отримати звичайно-але у Європі не потрібні корупціонери у владі з самого верху до низу...
23.05.2026 11:57 Ответить
23.05.2026 11:57 Ответить
+10
Мерц дав зрозуміти, що країну, де утримують владу корупціонери - в Євросоюз не беруть.

Зе не зрозумів... бо його ідеологія "а як це не красти, для чого тоді влада?"
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
+8
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
бла-бла-бла, ******* не мішки тягати
23.05.2026 11:56 Ответить
23.05.2026 11:56 Ответить
Україна має отримати звичайно-але у Європі не потрібні корупціонери у владі з самого верху до низу...
23.05.2026 11:57 Ответить
23.05.2026 11:57 Ответить
там своїх таких вистачає, не знають як їх позбутися... таких, як чемодан без ручки: греки, мад'яри, болгари, словаки і чехи...
23.05.2026 12:02 Ответить
23.05.2026 12:02 Ответить
Погоджуватися треба, а не вдавати з себе ображених, бо будемо як турки. Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС
23.05.2026 11:57 Ответить
23.05.2026 11:57 Ответить
почнемо з першого кластеру.

Що входить до складу кластераЗа новою методологією ЄС, цей блок об'єднує найважливіші критерії для функціонування держави та ринкової економіки:Верховенство права та правосуддя: Функціонування судової системи, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.Фундаментальні права: Захист прав людини, свобода слова та висловлювань.Демократичні інститути: Реформа державного управління.Економічні критерії: Економічна стабільність та функціонування ринкової економіки.Державні закупівлі, статистика та фінансовий контроль.
23.05.2026 11:59 Ответить
23.05.2026 11:59 Ответить
вiдкриття першого залежить вiд результату розслiдування Мiдас, тощо.
23.05.2026 12:01 Ответить
23.05.2026 12:01 Ответить
Мерц дав зрозуміти, що країну, де утримують владу корупціонери - в Євросоюз не беруть.

Зе не зрозумів... бо його ідеологія "а як це не красти, для чого тоді влада?"
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
То не тільки його ідеологія нажаль, це 80% кабміну і ВР так думають, те саме в правоохоронних органах.

Колись мій знайомий прийшов слідчим і йому треба було поїхати в район провести слідчі дії і він ще зелений не знав порядків підійшов до керівництва за бензин і гроші на відрядження. А начальник йому сказав я тобі ітак стіл дав, що тобі ще потрібно крутись. І так у нас у всіх органах влади, причому віддавно.

А при Зе це просто апогей, бардак і відсутність всякої відповідальності на всіх рівнях, тому і така безмежна корупція.
23.05.2026 12:08 Ответить
23.05.2026 12:08 Ответить
так він і очолює де-факто і цей кабмін, і ВР, весь штат під нього підібраний...
23.05.2026 12:13 Ответить
23.05.2026 12:13 Ответить
Нажаль так мислить переважна більшість українців , вони зляться на корупціонерів лише тому ,що не перебувають на їх місці , заздрять .Від багатьох можна почути ,що хабар це нормально , а за час війни українці показали своє нутро ,від хорошого до самого противного ,тому і маємо можливо пік процвітання корупції.
23.05.2026 12:35 Ответить
23.05.2026 12:35 Ответить
Та ні в органах держвлади на диво є частина нормальних, просто зверху налаштували піраміду і без варіантів або звільнятись або в системі.
23.05.2026 12:53 Ответить
23.05.2026 12:53 Ответить
Може колись отримає - на тепер - таких "продвинутих" нас не хочуть бачити
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
23.05.2026 12:00 Ответить
Для цього зелена влада має провестиреальні реформи, а не імітувати їх проведення.
23.05.2026 12:03 Ответить
23.05.2026 12:03 Ответить
якій президент таке і оточення, Зеля вміє тількі по написанному читати
Зеля може підписати указ про ... якусь херню, на більше він не здатен.
23.05.2026 12:05 Ответить
23.05.2026 12:05 Ответить
тупий Зеля вважає що можна красти гроші, і без реформ візьмуть у ЄС
23.05.2026 12:03 Ответить
23.05.2026 12:03 Ответить
ЄС просто не хоче отримати ще одного Орбана, який буде на кожному голосуванні шантажувати і вимагати дотацій.
23.05.2026 12:03 Ответить
23.05.2026 12:03 Ответить
Получит,не волнуйся мародер, только не при тебе,и чем раньше крыса убежит с корабля,тем лучше....
23.05.2026 12:07 Ответить
23.05.2026 12:07 Ответить
Членство в ЕС это вам не песок с кладбища тырить,здесь работать нужно и соображать.
23.05.2026 12:18 Ответить
23.05.2026 12:18 Ответить
Якого голосу вони бояться. Очевидно що Україна завжди буде слухняною. Що скажуть те і буде голосувати. Справа явно в іншому, про що нам не розповідають. Чого там ще немає?
23.05.2026 12:18 Ответить
23.05.2026 12:18 Ответить
https://t.me/eliseiskipolya/421 Костянтин Єлісєєв, дипломат:
Попри всі ризики, відкидати пропозицію Фрідріха Мерца різко і безапеляційно було б помилкою. У ній є сильні елементи.
По-перше, Німеччина демонструє політичну волю рухати розширення вперед. Це важливо, бо без Німеччини жоден великий європейський процес не матиме достатньої ваги.
По-друге, ідея відкриття всіх переговорних кластерів якнайшвидше відповідає українському інтересу. Саме це має бути центром дискусії та прикладенням зусиль, а не символічні інституційні фантазії та формування списків майбутніх «безголосих» євродепутатів.
По-третє, концепція може стати "Угодою про асоціацію плюс": глибший доступ до єдиного ринку, промислових ланцюгів ЄС, оборонних програм, енергетики, транспорту, цифрового простору, фінансових та інших практичних інструментів.
По-четверте, механізми покарання за відкат реформ можуть бути корисними для українського громадянського суспільства. Україні потрібні не лише "морквини", а й "палиці" проти спроб влади зупиняти або імітувати реформи. Але ці умови мають працювати чесно: вони повинні дисциплінувати та мотивувати українську владу, а не давати ЄС привід безкінечно відкладати членство.
Українська позиція має бути простою: так - усьому, що пришвидшує повне членство, ні - усьому, що його підміняє чи заважає.
Україна може погоджуватися на проміжні переваги лише за чітких умов: статус має бути тимчасовим; кінцева мета - повноправне членство - повинна бути прямо зафіксована; усі переговорні кластери мають відкриватися без політичного затягування; Україну не можна від'єднувати від Молдови та інших країн - такий проміжний статус має отримати кожна країна-кандидат, люди й бізнес мають отримати конкретні вигоди; реформи мають бути не декларацією, а жорсткою вимогою до української влади.
І найголовніше: жоден формат без права голосу та реального впливу не може називатися перемогою. Перемогою буде тоді, коли Україна стане повноцінним членом ЄС і сама братиме участь у формуванні майбутнього об'єднаної Європи.

Ініціатива Саркозі свого часу, за правильної політики української сторони, зрештою прискорила укладення Угоди про асоціацію. Ініціатива Мерца може або прискорити шлях України до членства, або навпаки - законсервувати її у статусі "вічного кандидата".
23.05.2026 12:30 Ответить
23.05.2026 12:30 Ответить
а що для цього зробила ти, Зелена Шмаркля Боневтік Омансько-Стамбульский, потужний чотирижди ухилянт ??
23.05.2026 12:34 Ответить
23.05.2026 12:34 Ответить
Зеленський має отримати реальний строк, а не умовний!
23.05.2026 12:37 Ответить
23.05.2026 12:37 Ответить
Чергові відволікалки від справи по "Династії".

23.05.2026 12:44 Ответить
23.05.2026 12:44 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 21/05.2026р.:
Пропозиція Мерца про формат асоційованого членства в ЄС для України - це реальний і наповнений реальними перспективами для України крок в сторону повноцінного членства. Головне - це дає Україні можливість отримати повноправну участь у внутрішньому ринку ЄС, тобто торгувати без тарифів та квот. Для України - величезний крок вперед, але ... катастрофа для режиму Зеленського. Це означає що бюджетні питання будуть прямо пов'язані з нормами і правилами внутрішньої бюджетної системи ЄС, що практично унеможливлює "схемки" корупційного режиму. В найближчий час ми почуємо заяви Зеленського про "несправжність, недолугість, несправедливість" такого рішення і наполягання на "повноцінному " членстві. Економічно Зеленський наполягатиме на рішенні, яке обійдеться бюджету в 200-300 млрд. гривен недоотриманого прибутку для промисловості і сільського господарства. Саме про це йшла мова на зборах залишків фракції "слуг" з самим Зеленським.
23.05.2026 12:46 Ответить
23.05.2026 12:46 Ответить
Прикро стало? Невже ще не може змиритися, що вже втратив свою "велич".Треба було збирати навколо себе розумних, досвідчених професіоналів, а не друзів мародерів і кришувати їх. Думав , що країну - обдерту корупцією, "двушками", з розтоптаною Конституцією, із судовим та правоохоронним свавіллям, з дірявим бюджетом без питань приймуть до ЄС?.Чи порахував, якщо він нічого цього "не бачить", то і там не помітять.?Європа повинна буде усе це вичищати і відновлювати? У них свої турботи і проблеми. Навіщо їм ще цей геморой.
23.05.2026 12:49 Ответить
23.05.2026 12:49 Ответить
ЄС -"Україна має отримати повноправне членство, але поки в Україні "зелений коркмпований зрадник" в кріслі президента , нехай насолоджується "рояльним соло членограя"
23.05.2026 12:57 Ответить
23.05.2026 12:57 Ответить
Корупція гірша ніж в Африці а воно вимагає членство в ЄС, кінчене, зараз просто членство, вірніше членограйство.
23.05.2026 12:58 Ответить
23.05.2026 12:58 Ответить
 
 