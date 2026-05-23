Украина должна получить полноправное членство, а не "ассоциированный статус", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна стремиться к полноправному членству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reutersсо ссылкой на письмо Зеленского лидерам Европейского Союза.

Президент Украины, в частности, подчеркнул, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного" члена ЕС является "несправедливым", поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

Он отметил в своем письме, отправленном поздно вечером в пятницу, 22 мая, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Настало время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", - заявил украинский президент.

Украина защищает всю Европу и заслуживает равных прав в ЕС

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны и отметил, что Украина выступает защитой против российской агрессии для всего ЕС.

"Мы защищаем Европу – полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", – добавил украинский президент.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антонио Кости, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.

