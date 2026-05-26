Европейские страны отреагировали на идею Мерца об "ограниченном членстве" Украины в ЕС

Европейские министры осторожно отреагировали на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном "ассоциированном членстве" Украины в Европейском союзе без полного права голоса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь 26 мая в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам.

Большинство представителей стран Евросоюза подчеркнули, что Украина должна двигаться к полноправному членству через действующий процесс расширения ЕС.

Что заявили в Дании и Польше

Министр по европейским делам Дании Мари Бьерре заявила, что Украина должна продолжать путь вступления по принципу оценки реформ и выполнения критериев.

По ее словам, нет причин откладывать открытие переговорных кластеров для Украины.

Также она подчеркнула, что полное членство Украины будет важным как для самого государства, так и для Европы.

Аналогичную позицию высказал государственный секретарь МИД Польши Игнаций Немчицкий. Он заявил, что Польша поддерживает модель вступления, основанную на заслугах страны-кандидата и выполнении всех необходимых условий.

Что предлагает Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться, поэтому предложил искать промежуточные форматы интеграции.

Речь шла о возможном "эквиваленте" членства или ассоциированном формате участия Украины в Евросоюзе.

В то же время большинство европейских чиновников подчеркивают, что такая модель не должна заменить полноправное вступление Украины в ЕС.

Что заявили в Швеции

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц заявила, что идея постепенной интеграции Украины в программы Евросоюза не является новой.

По ее словам, страны-кандидаты уже сейчас могут постепенно присоединяться к отдельным европейским программам, что позволяет видеть прогресс на пути к членству.

В то же время Швеция подчеркнула, что никакая промежуточная модель не должна заменять полноправное вступление Украины в ЕС. Также Стокгольм поддерживает открытие всех шести переговорных кластеров для Украины.

