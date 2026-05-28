Венгрия требует от Украины "реальных шагов" в отношении нацменьшинств для снятия вето на вступление в ЕС
Венгрия ожидает от Киева выполнения дополнительных условий, касающихся прав закарпатских венгров, без которых отказывается снять вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", осведомленное в данном вопросе.
Требования Венгрии
Собеседники издания сообщили, что во время вторых венгерско-украинских консультаций были положительные сдвиги, однако Будапешт настаивает на окончательном урегулировании спорных моментов.
В частности, из так называемого "плана из 11 пунктов" по национальным меньшинствам, который Украина ранее согласовала еще с предыдущим венгерским правительством Виктора Орбана, на данный момент выполнено девять. Спорными остаются два вопроса:
Представительство меньшинств в выборных органах власти. Венгрия требовала гарантированного избрания своих представителей в Верховную Раду, что заставило бы Украину менять Конституцию и создало бы опасный прецедент для других стран ЕС, имеющих национальные меньшинства в Украине.
Культурная автономия. Сейчас стороны на техническом уровне обсуждают изменения в соответствующий План действий.
Именно от готовности украинских властей пойти на уступки в этих вопросах будет зависеть, разблокирует ли Венгрия движение Украины в ЕС, добавляет "Суспільне".
Что предшествовало?
- Ранее Петер Мадьяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
(те саме й з євреями має бути, не більше 0.2% місць в органах влади)
Але це не робе їх винятком. Вимоги не зрозумілі. Як що проголосують на місцевих,чи будь яких виборах за угорця,той так.
Що таке культурна автономія? Це коли я приїзджаю з Київа до Берегова і замовляю чашку кави мені кажуть,що не розуміють що я кажу? Ну і на воно всім нам?
а політика стосовно угорців має бути орієнтованою на Україну, тобто має бути асиміляція та переселення на Закарпаття українців (в першу чергу туди, де багато угорців), щоб зруйнувати місця компактного проживання угорців, для зменшення ризиків сепаратизму.
