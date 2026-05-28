Венгрия требует от Украины "реальных шагов" в отношении нацменьшинств для снятия вето на вступление в ЕС

Венгрия ожидает от Киева выполнения дополнительных условий, касающихся прав закарпатских венгров, без которых отказывается снять вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Требования Венгрии

Собеседники издания сообщили, что во время вторых венгерско-украинских консультаций были положительные сдвиги, однако Будапешт настаивает на окончательном урегулировании спорных моментов.

В частности, из так называемого "плана из 11 пунктов" по национальным меньшинствам, который Украина ранее согласовала еще с предыдущим венгерским правительством Виктора Орбана, на данный момент выполнено девять. Спорными остаются два вопроса:

  • Представительство меньшинств в выборных органах власти. Венгрия требовала гарантированного избрания своих представителей в Верховную Раду, что заставило бы Украину менять Конституцию и создало бы опасный прецедент для других стран ЕС, имеющих национальные меньшинства в Украине. 

  • Культурная автономия. Сейчас стороны на техническом уровне обсуждают изменения в соответствующий План действий.

Именно от готовности украинских властей пойти на уступки в этих вопросах будет зависеть, разблокирует ли Венгрия движение Украины в ЕС, добавляет "Суспільне".

Что предшествовало?

  • Ранее Петер Мадьяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

+4
Угорська народна республіка. Не більше не менше. Прав у угорців було повно з часів Совка. Пам'ятники угорцям, вулиці ім. угорців, школи, садки - геть усе. Це не разблокує шлях в ЕС, це разблокує сепаратизм.
28.05.2026 18:06 Ответить
+2
Реальні кроки-заберіть їх до себе
28.05.2026 18:00 Ответить
+2
0,2 % населения требуют гарантированного представительства в Верховной Раде... Нет слов.
28.05.2026 18:01 Ответить
хай мають 0.2% місць, я не проти

(те саме й з євреями має бути, не більше 0.2% місць в органах влади)
28.05.2026 18:07 Ответить
А що, євреї вимагають собі якихось особливих статусів, як мадяри?
28.05.2026 18:16 Ответить
А я проти. Чому для них має бути особливий закон?
28.05.2026 18:17 Ответить
не треба робити окремий закон під них, достатньо прописати у виборчому законодавстві, що етнічні меншини мають займати відповідний їх демографії відсоток у державних органах, це автоматично врегулює і ці кукарєку від угорців, й єврейське питання.
28.05.2026 18:22 Ответить
2,7% це не 0,2%. На територіїї України етнічних угорців максимум 80 тис. проти 30 млн усіх інших громадян України.
Але це не робе їх винятком. Вимоги не зрозумілі. Як що проголосують на місцевих,чи будь яких виборах за угорця,той так.
Що таке культурна автономія? Це коли я приїзджаю з Київа до Берегова і замовляю чашку кави мені кажуть,що не розуміють що я кажу? Ну і на воно всім нам?
28.05.2026 18:24 Ответить
серіал "Вимагатель 2" другий сезон...
28.05.2026 18:03 Ответить
вступ до мультикультурного, коричневого ЄС не потрібен

а політика стосовно угорців має бути орієнтованою на Україну, тобто має бути асиміляція та переселення на Закарпаття українців (в першу чергу туди, де багато угорців), щоб зруйнувати місця компактного проживання угорців, для зменшення ризиків сепаратизму.
28.05.2026 18:03 Ответить
Кацапе! Ти знову приперся з своїми провокаціями? Це тільки твої брати, століттями заселяли землі інших, захоплених ними, країн, "щоб зруйнувати місця компактного проживання ........... (корінного народу), для зменшення ризиків ..... (повстань)".
28.05.2026 18:09 Ответить
і це гарна технологія, яка працює

так таких, як ти завозили в Україну з різних уралів
28.05.2026 18:15 Ответить
Що робити не кацапе?Соснути у цих гавнюків?Я пропоную закрити нахер всі заклади де офіціянти не знають української(такііх 70 відсотків)ніяких шкіл тільки приватні з серйозними горшами за ліцензію-і головне висунути умови Угорщині про признання злочинів гонведів в Україні
28.05.2026 18:24 Ответить
А ці все не угомоняться. Можемо включити ваші меньшини в комітет ліги сексуальних меньшин
28.05.2026 18:05 Ответить
Добре що Угорщини немає інших проблем.
28.05.2026 18:06 Ответить
отакої!
угорця шуфріча ж, відпустили з сізо сбу.
а, отих циганів закарпаття, забирайте собі!!!

28.05.2026 18:07 Ответить
які милі обличчя
28.05.2026 18:12 Ответить
Вимагай в себе. Або ідіть нах.й.
28.05.2026 18:07 Ответить
Ніфіга собі. А на кацапів квоти теж вставити?
28.05.2026 18:09 Ответить
Один народний обранець формально представляє приблизно від 84 000 до 97 000 громадян. Звідси про представництво в ВР нацменшини угорців, яких в Україні лишилось 70 000, одним депутатом навіть мови бути не може! Також не зрозуміло кого представляють в ВР 76 євреїв (менше 10 000 станом на травень 2026) в "першій сотні" Зєлєнского і що там робить мегрел Арахамія (всі грузини 33 000).
28.05.2026 18:10 Ответить
А хто нарахував у ВР 76 євреїв? Хто вони: Беленюк Жан Венсанович, Абдуллін Олександр Рафкатович чи Безугла Мар'яна Володимирівна?
28.05.2026 18:23 Ответить
Навіть у нацменшин в Україні буде набагато більше прав (вже мають) чим в українців в Україні (особливо у чоловіків) он вже індійці з пакистанцями права свої качають і 800 доларів в місяць як з куста!
28.05.2026 18:11 Ответить
А де це пакистанці такі в Україні є?
28.05.2026 18:22 Ответить
Чморбан 2.0
28.05.2026 18:11 Ответить
правильно ,права для нац меншин такі як в ЄС
28.05.2026 18:13 Ответить
Один шантажист пішов, інший прийшов. Ганьба новоспеченому прем'єр-міністру Угорщини.
28.05.2026 18:15 Ответить
Мадьяри-такі мадьяри.Орбана змінили,але політика залишилась тією самою.

- Одне слово, мадяри - бестії, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк лагідно зауважив:
- Та інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - розпалився Водічка. - Кожен винен, дурниці ти верзеш!(с)
28.05.2026 18:17 Ответить
Не слышно, шо по этому поводу думают местные этнические немцы(в Закарпатской области их немало). Вот именно.
28.05.2026 18:18 Ответить
треба визнати угорців корінним народом росії і записати це в Конституцію
28.05.2026 18:19 Ответить
Мадяр - наш! Так їбали голову з дружбою, а в результаті - вон оно чё Михалыч
28.05.2026 18:19 Ответить
 
 