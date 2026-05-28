Венгрия требует от Украины "реальных шагов" в отношении нацменьшинств для снятия вето на вступление в ЕС

Венгрия ожидает от Киева выполнения дополнительных условий, касающихся прав закарпатских венгров, без которых отказывается снять вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", осведомленное в данном вопросе.

Требования Венгрии

Собеседники издания сообщили, что во время вторых венгерско-украинских консультаций были положительные сдвиги, однако Будапешт настаивает на окончательном урегулировании спорных моментов.

В частности, из так называемого "плана из 11 пунктов" по национальным меньшинствам, который Украина ранее согласовала еще с предыдущим венгерским правительством Виктора Орбана, на данный момент выполнено девять. Спорными остаются два вопроса:

Представительство меньшинств в выборных органах власти. Венгрия требовала гарантированного избрания своих представителей в Верховную Раду, что заставило бы Украину менять Конституцию и создало бы опасный прецедент для других стран ЕС, имеющих национальные меньшинства в Украине.

Культурная автономия. Сейчас стороны на техническом уровне обсуждают изменения в соответствующий План действий.

Именно от готовности украинских властей пойти на уступки в этих вопросах будет зависеть, разблокирует ли Венгрия движение Украины в ЕС, добавляет "Суспільне".

Что предшествовало?

Ранее Петер Мадьяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

