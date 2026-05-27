Открытие всех кластеров переговоров с ЕС стало бы инвестицией в безопасность Европы, – Сибига на встрече с Каллас

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с верховным представителем ЕС Каей Каллас подчеркнул, что открытие всех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз уже в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в безопасность и устойчивость Европы.

"Сначала мы сосредоточились на пути Украины к членству в ЕС. Открытие всех переговорных кластеров в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в более сильную и безопасную Европу", — отметил Сибига в посте в соцсети Х.

По его словам, стороны также обсудили динамику на поле боя и рост инициативы Украины, тогда как Россия, по его оценке, не достигает своих стратегических целей.

Сибига подчеркнул необходимость более быстрых и решительных действий Европы и отметил, что нынешний момент требует преобразования политического и экономического влияния ЕС в конкретные решения для укрепления общей безопасности.

Отдельное внимание было уделено усилению давления на Россию через санкции, использование замороженных российских активов и укрепление обороноспособности Украины.

"Наша общая оценка четкая: Россия остановит эту войну только тогда, когда цена продолжения агрессии станет невыносимой", – заявил министр.

