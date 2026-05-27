Открытие всех кластеров переговоров с ЕС стало бы инвестицией в безопасность Европы, – Сибига на встрече с Каллас
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с верховным представителем ЕС Каей Каллас подчеркнул, что открытие всех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз уже в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в безопасность и устойчивость Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Сначала мы сосредоточились на пути Украины к членству в ЕС. Открытие всех переговорных кластеров в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в более сильную и безопасную Европу", — отметил Сибига в посте в соцсети Х.
По его словам, стороны также обсудили динамику на поле боя и рост инициативы Украины, тогда как Россия, по его оценке, не достигает своих стратегических целей.
Сибига подчеркнул необходимость более быстрых и решительных действий Европы и отметил, что нынешний момент требует преобразования политического и экономического влияния ЕС в конкретные решения для укрепления общей безопасности.
Отдельное внимание было уделено усилению давления на Россию через санкции, использование замороженных российских активов и укрепление обороноспособности Украины.
"Наша общая оценка четкая: Россия остановит эту войну только тогда, когда цена продолжения агрессии станет невыносимой", – заявил министр.
Что предшествовало
- Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.
- Еврокомиссия 16 июня планирует предложить открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы.
Ні, я за що Україна була у ЄС, але навіщо таку маячню говорити.....Іспанський сором.