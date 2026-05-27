РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9457 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Вступление Украины в ЕС
172 5

Открытие всех кластеров переговоров с ЕС стало бы инвестицией в безопасность Европы, – Сибига на встрече с Каллас

Сибига и Каллас обсудили вступление Украины в ЕС и ужесточение санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с верховным представителем ЕС Каей Каллас подчеркнул, что открытие всех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз уже в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в безопасность и устойчивость Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сначала мы сосредоточились на пути Украины к членству в ЕС. Открытие всех переговорных кластеров в следующем месяце стало бы стратегической инвестицией в более сильную и безопасную Европу", — отметил Сибига в посте в соцсети Х.

По его словам, стороны также обсудили динамику на поле боя и рост инициативы Украины, тогда как Россия, по его оценке, не достигает своих стратегических целей.

Читайте: Промежуточный статус может затруднить полноценное вступление Украины в ЕС, – глава МИД Ирландии Макенти

Сибига подчеркнул необходимость более быстрых и решительных действий Европы и отметил, что нынешний момент требует преобразования политического и экономического влияния ЕС в конкретные решения для укрепления общей безопасности.

Отдельное внимание было уделено усилению давления на Россию через санкции, использование замороженных российских активов и укрепление обороноспособности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут быть открыты к лету, - Каллас

"Наша общая оценка четкая: Россия остановит эту войну только тогда, когда цена продолжения агрессии станет невыносимой", – заявил министр.

Что предшествовало

Автор: 

Сибига Андрей (962) Каллас Кая (432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Новояз" зелені. Ну от сьогодні "відкриття переговорних кластерів". Завтра "диверсифікація переговорних кластерів". Далі "верифікація" і "блокування" в звязку з "обставинами непереборної сили". А зарплата капає...
показать весь комментарий
27.05.2026 23:12 Ответить
ще ніхто так нагло і тупо не пропонував Каллас розсунути ноги
показать весь комментарий
27.05.2026 23:16 Ответить
А як це пов'язано? Там у ЗеКоМанді думають що у ЄС інтелектом як глядачі кварталу95???
Ні, я за що Україна була у ЄС, але навіщо таку маячню говорити.....Іспанський сором.
показать весь комментарий
27.05.2026 23:49 Ответить
Дивно, що для арабів не висували такі вимоги про "інвестиції у безпеку" і відправили військових для їх захисту і навчання. Чи вони "кешем" інвестували "лідеру"?
показать весь комментарий
28.05.2026 00:09 Ответить
 
 