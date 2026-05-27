Еврокомиссия 16 июня может открыть первый кластер переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - СМИ

16 июня Еврокомиссия планирует предложить открыть первый раунд переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы. Решение может быть окончательно утверждено на заседании Европейского совета.

Как сообщил осведомленный чиновник, Еврокомиссия внесет это предложение на рассмотрение на заседании министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Отмечается, что такой график позволит лидерам ЕС одобрить это решение на заседании Европейского совета в Брюсселе через два дня.

Открытие именно первого кластера

Стоит заметить, что в данных СМИ относительно этого предложения речь идет именно об открытии первого кластера, а не нескольких одновременно, к чему стремится Украина.