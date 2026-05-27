Еврокомиссия 16 июня может открыть первый кластер переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - СМИ
16 июня Еврокомиссия планирует предложить открыть первый раунд переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы. Решение может быть окончательно утверждено на заседании Европейского совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Как сообщил осведомленный чиновник, Еврокомиссия внесет это предложение на рассмотрение на заседании министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.
Отмечается, что такой график позволит лидерам ЕС одобрить это решение на заседании Европейского совета в Брюсселе через два дня.
Открытие именно первого кластера
Стоит заметить, что в данных СМИ относительно этого предложения речь идет именно об открытии первого кластера, а не нескольких одновременно, к чему стремится Украина.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины и дипломатические шаги по завершению войны.
мля!
знову кластери?
в моїй квартирі один кластер
відкриваю закриваю, за потреби......
чищу періодично! усілякими новомодними засобами....