Єврокомісія 16 червня може відкрити перший кластер переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, - ЗМІ
Єврокомісія 16 червня планує запропонувати відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови. Рішення можуть остаточно затвердити на засіданні Європейської ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Як повідомив обізнаний посадовець, Єврокомісія внесе цю пропозицію на розгляд на засіданні міністрів у справах Європи в Брюсселі в рамках Ради з загальних питань.
Зазначається, що такий графік дасть змогу лідерам ЄС схвалити це рішення на засіданні Європейської ради в Брюсселі через два дні.
Відкриття саме першого кластера
Варто зауважити, що у даних медіа щодо цієї пропозиції йдеться саме про відкриття першого кластера, а не кількох одночасно, як того прагне Україна.
- Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.
