Відкриття всіх кластерів переговорів з ЄС стало б інвестицією у безпеку Європи, - Сибіга на зустрічі з Каллас

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з високим представником ЄС Каєю Каллас наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу вже наступного місяця стало б стратегічною інвестицією у безпеку та стійкість Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Спочатку ми зосередилися на шляху України до членства в ЄС. Відкриття всіх переговорних кластерів наступного місяця було б стратегічною інвестицією в сильнішу та безпечнішу Європу", – зазначив Сибіга в дописі в соцмережі Х.

За його словами, сторони також обговорили динаміку на полі бою та зростання ініціативи України, тоді як Росія, за його оцінкою, не досягає своїх стратегічних цілей.

Читайте: Проміжний статус може ускладнити повноцінний вступ України до ЄС, - глава МЗС Ірландії Макенті

Сибіга наголосив на необхідності швидших і рішучіших дій Європи та підкреслив, що нинішній момент вимагає перетворення політичного та економічного впливу ЄС на конкретні рішення для зміцнення спільної безпеки.

Окрему увагу було приділено посиленню тиску на Росію через санкції, використання заморожених російських активів та зміцнення обороноздатності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС можуть бути відкриті до літа, - Каллас

"Наша спільна оцінка чітка: Росія зупинить цю війну лише тоді, коли ціна продовження агресії стане нестерпною", – заявив міністр.

Що передувало