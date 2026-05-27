Відкриття всіх кластерів переговорів з ЄС стало б інвестицією у безпеку Європи, - Сибіга на зустрічі з Каллас

Сибіга і Каллас обговорили вступ України до ЄС та посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з високим представником ЄС Каєю Каллас наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу вже наступного місяця стало б стратегічною інвестицією у безпеку та стійкість Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Спочатку ми зосередилися на шляху України до членства в ЄС. Відкриття всіх переговорних кластерів наступного місяця було б стратегічною інвестицією в сильнішу та безпечнішу Європу", – зазначив Сибіга в дописі в соцмережі Х.

За його словами, сторони також обговорили динаміку на полі бою та зростання ініціативи України, тоді як Росія, за його оцінкою, не досягає своїх стратегічних цілей.

Сибіга наголосив на необхідності швидших і рішучіших дій Європи та підкреслив, що нинішній момент вимагає перетворення політичного та економічного впливу ЄС на конкретні рішення для зміцнення спільної безпеки.

Окрему увагу було приділено посиленню тиску на Росію через санкції, використання заморожених російських активів та зміцнення обороноздатності України.

"Наша спільна оцінка чітка: Росія зупинить цю війну лише тоді, коли ціна продовження агресії стане нестерпною", – заявив міністр.

Сибіга Андрій (974) Каллас Кая (511)
"Новояз" зелені. Ну от сьогодні "відкриття переговорних кластерів". Завтра "диверсифікація переговорних кластерів". Далі "верифікація" і "блокування" в звязку з "обставинами непереборної сили". А зарплата капає...
27.05.2026 23:12 Відповісти
ще ніхто так нагло і тупо не пропонував Каллас розсунути ноги
27.05.2026 23:16 Відповісти
А як це пов'язано? Там у ЗеКоМанді думають що у ЄС інтелектом як глядачі кварталу95???
Ні, я за що Україна була у ЄС, але навіщо таку маячню говорити.....Іспанський сором.
27.05.2026 23:49 Відповісти
Дивно, що для арабів не висували такі вимоги про "інвестиції у безпеку" і відправили військових для їх захисту і навчання. Чи вони "кешем" інвестували "лідеру"?
28.05.2026 00:09 Відповісти
уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" Источник: https://censor.net/ru/n4005420
Первый может быть откроют, а Сибига рассказывает про все. Т.е за 12 лет даже основы не пройдены.
28.05.2026 01:09 Відповісти
Мадяр, той, що мад'яр, яких старий сапер Водичка характеризував "мадьяры=шваль" - відкрити кластери не дозволить. Хіба що Урсула з Каєю йому руки переламають.
28.05.2026 01:15 Відповісти
 
 