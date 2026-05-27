Відкриття всіх кластерів переговорів з ЄС стало б інвестицією у безпеку Європи, - Сибіга на зустрічі з Каллас
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з високим представником ЄС Каєю Каллас наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу вже наступного місяця стало б стратегічною інвестицією у безпеку та стійкість Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Спочатку ми зосередилися на шляху України до членства в ЄС. Відкриття всіх переговорних кластерів наступного місяця було б стратегічною інвестицією в сильнішу та безпечнішу Європу", – зазначив Сибіга в дописі в соцмережі Х.
За його словами, сторони також обговорили динаміку на полі бою та зростання ініціативи України, тоді як Росія, за його оцінкою, не досягає своїх стратегічних цілей.
Сибіга наголосив на необхідності швидших і рішучіших дій Європи та підкреслив, що нинішній момент вимагає перетворення політичного та економічного впливу ЄС на конкретні рішення для зміцнення спільної безпеки.
Окрему увагу було приділено посиленню тиску на Росію через санкції, використання заморожених російських активів та зміцнення обороноздатності України.
"Наша спільна оцінка чітка: Росія зупинить цю війну лише тоді, коли ціна продовження агресії стане нестерпною", – заявив міністр.
Що передувало
- Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
- Єврокомісія 16 червня планує запропонувати відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови.
Ні, я за що Україна була у ЄС, але навіщо таку маячню говорити.....Іспанський сором.
Первый может быть откроют, а Сибига рассказывает про все. Т.е за 12 лет даже основы не пройдены.