Проміжний статус може ускладнити повноцінний вступ України до ЄС, - глава МЗС Ірландії Макенті

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що ідея "асоційованого членства" України в ЄС може створити невизначеність і послабити шлях до повноправного вступу.

"Ми маємо зробити все, щоб не виникали подвійні стандарти та щоб процес вступу однаково діяв для всіх країн", - заявила Макенті.

Видання пише, що її позиція має особливе значення, адже вже у липні Ірландія почне головувати в Раді ЄС та відповідатиме за ведення переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Окремо Макенті зазначила, що Україна зараз перебуває у складних умовах і Ірландія підтримує просування країни до членства в ЄС.

"Чи не виникне ситуація, коли асоційовані члени залишаться у певній невизначеності? Чи не послабить це тиск? Чи не опиняться країни у своєрідному проміжному статусі, який згодом перестане рухатися до повного членства?", - зазначила Макенті, додавши, що країни-кандидати часто затримуються на окремих етапах через недостатній тиск щодо проведення важливих реформ, зокрема у сферах верховенства права та судової системи.

Україна може отримати участь у структурах ЄС без права голосу

За даними Euronews, у розпорядженні журналістів опинився п’ятисторінковий документ, де пропонується надати Україні можливість брати участь у роботі європейських інституцій без права голосу та без окремого портфеля, а також поступово розширювати доступ до програм, що фінансуються ЄС.

Також ідеться про поступову економічну та інституційну інтеграцію, яка могла б діяти як перехідний етап до повноправного членства.

Окремий елемент - безпекові гарантії за статтею 42.7

Ініціатива також передбачає можливість застосування до України положень статті 42.7 Договору про ЄС, яка зобов’язує держави-члени надавати допомогу у разі збройної агресії.

Мерц вважає, що такий механізм міг би стати додатковим стримувальним фактором щодо Росії та посилити безпекові гарантії для Києва ще до завершення повного вступу.

Єврокомісія підтримує обговорення, але наголошує на процедурах

У Європейській комісії позитивно оцінили дискусію щодо "інноваційних рішень", однак підкреслили, що процес розширення ЄС має залишатися заснованим на оцінці досягнень кожної країни.

Водночас там зазначили, що правову та політичну реалізацію пропозиції зможуть оцінити лише після обговорення ініціативи лідерами країн Євросоюзу.

