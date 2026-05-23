Проміжний статус може ускладнити повноцінний вступ України до ЄС, - глава МЗС Ірландії Макенті

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що ідея "асоційованого членства" України в ЄС може створити невизначеність і послабити шлях до повноправного вступу.

"Ми маємо зробити все, щоб не виникали подвійні стандарти та щоб процес вступу однаково діяв для всіх країн", - заявила Макенті.

Видання пише, що її позиція має особливе значення, адже вже у липні Ірландія почне головувати в Раді ЄС та відповідатиме за ведення переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Окремо Макенті зазначила, що Україна зараз перебуває у складних умовах і Ірландія підтримує просування країни до членства в ЄС.

"Чи не виникне ситуація, коли асоційовані члени залишаться у певній невизначеності? Чи не послабить це тиск? Чи не опиняться країни у своєрідному проміжному статусі, який згодом перестане рухатися до повного членства?", - зазначила Макенті, додавши, що країни-кандидати часто затримуються на окремих етапах через недостатній тиск щодо проведення важливих реформ, зокрема у сферах верховенства права та судової системи.

Україна може отримати участь у структурах ЄС без права голосу

За даними Euronews, у розпорядженні журналістів опинився п’ятисторінковий документ, де пропонується надати Україні можливість брати участь у роботі європейських інституцій без права голосу та без окремого портфеля, а також поступово розширювати доступ до програм, що фінансуються ЄС.

Також ідеться про поступову економічну та інституційну інтеграцію, яка могла б діяти як перехідний етап до повноправного членства.

Окремий елемент - безпекові гарантії за статтею 42.7

Ініціатива також передбачає можливість застосування до України положень статті 42.7 Договору про ЄС, яка зобов’язує держави-члени надавати допомогу у разі збройної агресії.

Мерц вважає, що такий механізм міг би стати додатковим стримувальним фактором щодо Росії та посилити безпекові гарантії для Києва ще до завершення повного вступу.

Єврокомісія підтримує обговорення, але наголошує на процедурах

У Європейській комісії позитивно оцінили дискусію щодо "інноваційних рішень", однак підкреслили, що процес розширення ЄС має залишатися заснованим на оцінці досягнень кожної країни.

Водночас там зазначили, що правову та політичну реалізацію пропозиції зможуть оцінити лише після обговорення ініціативи лідерами країн Євросоюзу.

Топ коментарі
Твоя дебільна заява протирічить реальності. Зеленський якраз відмовляється від такого статусу.
23.05.2026 10:41 Відповісти
розумна жiнка.
23.05.2026 10:30 Відповісти
Саме те, що Зельоним і потрібно. Подати лохторату, як перемогу Зеленского в боротьбі з корупцією, і проведеними реформами, і нічого з того не робити.
23.05.2026 10:26 Відповісти
так і залишимось... в промєжності... як туреччина
23.05.2026 10:35 Відповісти
Повноцінний вступ України в ЄС насамперед укскладнює генетична продажність і корумпованість нашої влади, яка всі 35 років незалежності як ширмою прикривалася ідеями про євроінтеграцію, а насправді реалізовувала власну ідею пограбунку країни.
23.05.2026 10:51 Відповісти
При зелени никакого ЕС не будет, купите себе мозги и больше по приколу не голосуйте.
23.05.2026 11:07 Відповісти
У них задача с одной стороны привязать Украину к себе, чтобы та ненароком не ушла обратно к рахе, но при этом без обязательств как в НАТО и лишних расходов как в полноценном ЕС. Остальное лирика. Никакого ЕС и НАТО не будет, кто бы тут к власти не пришел и какие реформы не проводил.
23.05.2026 11:27 Відповісти
Так что да, какой-то статус дадут, но по факту это будет статус буферной зоны.
23.05.2026 11:28 Відповісти
Яка любоф? Ми просто друзі.
23.05.2026 12:13 Відповісти
А она в курсе что в Украине большинство пенсионеров живут за 50 евро в мес, оплачивая коммуналку 100 евро в мес? Вопросов не возникает? Европа?
23.05.2026 12:28 Відповісти
Звісно може - її ж , для цього , і просувають !
23.05.2026 12:36 Відповісти
 
 