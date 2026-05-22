Італія підтримує шлях України до повноправного членства в ЄС, - Таяні

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа має прокласти шлях до вступу України в ЄС, а також посилювати підтримку Києва та оборонний потенціал НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Щодо України, ми маємо робити те, що важливо для зміцнення українських позицій. Ми підтримуємо повноправне членство України в Європейському Союзі, але нам потрібно прокласти шлях до досягнення цієї мети", - заявив Таяні.

Він додав, що Італія готова "робити більше для дотримання європейських правил", а метою є "повноправне членство України в ЄС разом із країнами Західних Балкан".

НАТО залишається ключовим гарантом миру у світі

Таяні заявив, що НАТО залишається критично важливим елементом підтримання миру та безпеки у світі.

"НАТО є критично важливим. Це не лише військовий союз, це політичний союз. НАТО має вирішальне значення для миру. Без НАТО буде складно зміцнювати мир у світі", - сказав він.

Таяні також зазначив, що Рим залишається "сильним прихильником НАТО" та готовий збільшувати оборонні витрати.

За його словами, на тлі сучасних безпекових викликів Європа також має активніше зміцнювати власний оборонний компонент і посилювати спроможності у сфері безпеки.

"Один сильний стовп - це Америка. Другий сильний стовп - це Європа", - наголосив Таяні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза з боку РФ зростає, ситуація вимагає збереження солідарності в НАТО, - Барро