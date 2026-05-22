Италия поддерживает путь Украины к полноправному членству в ЕС, - Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Европа должна проложить путь к вступлению Украины в ЕС, а также усиливать поддержку Киева и оборонный потенциал НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Что касается Украины, мы должны делать то, что важно для укрепления украинских позиций. Мы поддерживаем полноправное членство Украины в Европейском Союзе, но нам нужно проложить путь к достижению этой цели", - заявил Таяни.
Он добавил, что Италия готова "делать больше для соблюдения европейских правил", а целью является "полноправное членство Украины в ЕС вместе со странами Западных Балкан".
НАТО остается ключевым гарантом мира в мире
Таяни заявил, что НАТО остается критически важным элементом поддержания мира и безопасности в мире.
"НАТО имеет критически важное значение. Это не только военный союз, это политический союз. НАТО имеет решающее значение для мира. Без НАТО будет сложно укреплять мир в мире", - сказал он.
Таяни также отметил, что Рим остается "решительным сторонником НАТО" и готов увеличивать оборонные расходы.
По его словам, на фоне современных вызовов в сфере безопасности Европа также должна активнее укреплять собственный оборонный компонент и усиливать потенциал в сфере безопасности.
"Один сильный столп - это Америка. Второй сильный столп - это Европа", - подчеркнул Таяни.
