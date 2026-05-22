Угроза со стороны РФ растет, ситуация требует сохранения солидарности в НАТО, - Барро

Франция будет выполнять свои оборонные обязательства в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Жан-Ноэль Барро перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я приветствую принятие несколько дней назад обновления закона о военном программировании, предусматривающего 36 миллиардов евро дополнительных военных расходов в период с 2026 по 2030 год, которые позволяют нам соблюсти траекторию и обязательства, которые мы взяли на себя на саммите НАТО в прошлом году", - подчеркнул министр.

Барро считает, что ситуация в сфере безопасности требует сохранения солидарности в НАТО, а призывы отдельных французских политиков к выходу из НАТО являются "совершенно безответственными".

"В мире, в котором мы живем, мы более чем когда-либо нуждаемся в этих механизмах солидарности, которые связывают нас с нашими главными партнерами и соседями. С этой точки зрения призывы некоторых французских политиков к выходу из НАТО являются, очевидно, неразумными и совершенно безответственными", - сказал министр.

Также он предостерег от таких призывов на фоне роста российской угрозы, в частности, для балтийских государств.

"Угроза растет. Некоторые из наших партнеров, и я имею в виду, в частности, балтийские государства, в последние дни постоянно испытывают давление из-за агрессивности России, и они восприняли бы как предательство такое дистанцирование от организации, которая с 1949 года позволяла нам сдерживать и отражать любую форму угрозы", - пояснил французский министр.

По словам Барро, сильное присутствие Франции в НАТО никоим образом не является несовместимым с другими инициативами, которые Франция осуществляла в течение последних месяцев.

"Я имею в виду, в частности, Коалицию желающих, которую Франция и Великобритания собрали вместе, с военным планированием, не имеющим аналогов в нашей новейшей истории, и которое позволит гарантировать, когда в Украине будет достигнут мир, чтобы этот мир был действительно прочным", - подытожил глава МИД.

