Загроза з боку РФ зростає, ситуація вимагає збереження солідарності в НАТО, - Барро
Франція виконуватиме свої оборонні зобов'язання у НАТО.
Про це заявив глава МЗС Жан-Ноель Барро перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вітаю ухвалення кілька днів тому оновлення закону про військове програмування, з 36 мільярдами євро додаткових військових видатків у період між 2026 і 2030 роками, які дозволяють нам дотриматися траєкторії та зобов’язань, які ми взяли на себе на саміті НАТО минулого року", - наголосив міністр.
Барро вважає, що безпекова ситуація вимагає збереження солідарності в НАТО, а заклики окремих французьких політиків до виходу з НАТО є "цілковито безвідповідальними".
"У світі, в якому ми живемо, ми більш ніж будь-коли потребуємо цих механізмів солідарності, які пов’язують нас із нашими головними партнерами та сусідами. З цього погляду заклики деяких французьких політичних відповідальних осіб до виходу з НАТО є, очевидно, нерозумними і цілковито безвідповідальними", - сказав міністр.
Також він застеріг від таких закликів на тлі зростання російської загрози зокрема, для балтійських держав.
"Загроза зростає. Деякі з наших партнерів, і я думаю, зокрема, про балтійські держави, останніми днями безперервно зазнають тиску через агресивність Росії, і вони сприйняли б як зраду таке дистанціювання від організації, яка з 1949 року дозволяла нам стримувати й відвертати будь-яку форму загрози", - пояснив французький міністр.
За словами Барро, сильна присутність Франції в НАТО жодним чином не є несумісною з іншими ініціативами, які Франція здійснювала протягом останніх місяців.
"Я думаю, зокрема, про Коаліцію охочих, яку Франція та Велика Британія зібрали разом, з військовим плануванням, що не має аналогів у нашій новітній історії, і яке дозволить гарантувати, коли в Україні буде досягнуто мир, щоб цей мир був справді тривалим", - підсумував глава МЗС.
