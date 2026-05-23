Промежуточный статус может затруднить полноценное вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ирландии Макенти
Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что идея "ассоциированного членства" Украины в ЕС может создать неопределенность и затруднить путь к полноправному вступлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euronews.
"Мы должны сделать все, чтобы не возникали двойные стандарты и чтобы процесс вступления одинаково действовал для всех стран", - заявила Макенти.
Издание пишет, что ее позиция имеет особое значение, ведь уже в июле Ирландия начнет председательствовать в Совете ЕС и будет отвечать за ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Отдельно Макенти отметила, что Украина сейчас находится в сложных условиях и Ирландия поддерживает продвижение страны к членству в ЕС.
"Не возникнет ли ситуация, когда ассоциированные члены останутся в некоторой неопределенности? Не ослабит ли это давление? Не окажутся ли страны в своеобразном промежуточном статусе, который впоследствии перестанет двигаться к полному членству?", - отметила Макенти, добавив, что страны-кандидаты часто задерживаются на отдельных этапах из-за недостаточного давления в отношении проведения важных реформ, в частности в сферах верховенства права и судебной системы.
Украина может получить участие в структурах ЕС без права голоса
По данным Euronews, в распоряжении журналистов оказался пятистраничный документ, в котором предлагается предоставить Украине возможность участвовать в работе европейских институтов без права голоса и без отдельного портфеля, а также постепенно расширять доступ к программам, финансируемым ЕС.
Также речь идет о постепенной экономической и институциональной интеграции, которая могла бы служить переходным этапом к полноправному членству.
Отдельный элемент - гарантии безопасности по статье 42.7
Инициатива также предусматривает возможность применения к Украине положений статьи 42.7 Договора о ЕС, которая обязывает государства-члены оказывать помощь в случае вооруженной агрессии.
Мерц считает, что такой механизм мог бы стать дополнительным сдерживающим фактором в отношении России и усилить гарантии безопасности для Киева еще до завершения полного вступления.
Еврокомиссия поддерживает обсуждение, но подчеркивает важность процедур
В Европейской комиссии положительно оценили дискуссию об "инновационных решениях", однако подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен оставаться основанным на оценке достижений каждой страны.
В то же время там отметили, что правовую и политическую реализацию предложения смогут оценить только после обсуждения инициативы лидерами стран Евросоюза.
