Премьер Венгрии Мадяр хочет встретиться с Зеленским "где-нибудь в венгроязычных регионах Украины"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для этого сначала должны завершиться технические консультации между Киевом и Будапештом по вопросам прав венгерского меньшинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадьяр заявил в четверг, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Условие встречи с Зеленским

По словам венгерского премьера, саму встречу он хотел бы провести непосредственно в Украине.

"Еще раз хочу подтвердить, что я был бы очень рад после технических встреч встретиться с президентом Украины где-нибудь в венгроязычных регионах Украины и открыть действительно новую главу в отношениях между Венгрией и Украиной", - отметил Мадяр.

В то же время он признал, что в настоящее время между государствами остаются "всевозможные противоречия", но назвал это "нормальным процессом". Он добавил, что у Венгрии есть определенные споры и с другими соседними странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, - Мадяр на встрече с Рютте

Что предшествовало?

  • Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Мадяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии

зустріч краще провести в українських регіонах Мадярщини.
29.05.2026 16:43 Ответить
Тим більше що ця вугорська гнида навмисно наголошує що хоче провести переговори в ''угорськомовному'' регіоні України. Таким чином щоб Зеленський сам визнав що цей регіон ''угорськомовний'' якщо Зеля туди приїде. І взагалі не розумію навіщо нам цей геморой і підтримування кіпішу з вугорщиною, якщо вугорщина для ас зараз ніхто в оборонному питанні. В нас і без вугорщини є чим зайнятись
29.05.2026 16:53 Ответить
А в Корюківці на Чернігівщині Мадяр не хоче зустрітися?
29.05.2026 16:51 Ответить
Мадяр хоче шоб йому циганє "айнане" зробили?
29.05.2026 16:43 Ответить
мадь'ярів мучають фантомні болі Тріанону.

ото не треба було з кацапами у 1918 р. мутити Угорську соціалістичну республіку.

29.05.2026 17:11 Ответить
Гадаю, наш Мадяр буде не проти...
29.05.2026 16:53 Ответить
Задовбало вже це цуценя зі своїми "умовами", хай підожде, поки цого покличуть...
29.05.2026 16:46 Ответить
клон Орбана може йти *****
29.05.2026 16:46 Ответить
В нас таких немає. Вся Україна укоаїнрмовна.
29.05.2026 16:46 Ответить
...україномовна!
29.05.2026 16:57 Ответить
тоді в ужгороді. саме там і живе дьопйош зеленський евгенович ))
29.05.2026 16:47 Ответить
І скільки в нас угорськомовних регіонів?
29.05.2026 16:47 Ответить
донецьк,луганськ
29.05.2026 17:01 Ответить
Провокатор їб****ний. Вже якусь підляну чи заварушку задумало в регіоні. Не можна вірити цьому падлі. Досить з нас Навроцького
29.05.2026 16:48 Ответить
Цей мініторбан і ************ хоче довести угорській громаді в Україні, що саме він їх президент і саме він визначає місце зустрічі з Зеленським, начебто запрошуючі його.до себе в гості. Він хоче довести, що Закпрпаття це Угорщина.
29.05.2026 16:56 Ответить
****** чи що?
29.05.2026 16:49 Ответить
Якщо Зеленьський перестане піаритися на " прискореному вступу у ЄС", всіх цих Мадярів мож5а заганяти за синій ліс із їх вимогами " представництва у Верховній Раді"
29.05.2026 16:49 Ответить
якось дивився "кіно" про українські села на мадярщині, навіть подекуди ще назви збереглись на кирилиці, скрізь рідна українцю грекокатолична церква.... тільки українців мадяри омадярили, мова випалена майже на 100%, це як сприймати, як "братську допомогу" від мадярії, чи як геноцид українців?
29.05.2026 16:50 Ответить
Як похуізм влади в кращому випадку.
29.05.2026 16:58 Ответить
І влади нашої, за всіх президентів!
29.05.2026 17:08 Ответить
Прем'єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"!?

У перекладі з глибинного, т.зв. дипломатичного на феню жлоба, яка у основі заяви того Мадяра, це є пред'ява на те що на території України є угорські території?!
29.05.2026 16:50 Ответить
Так це учень.***********.***** теж з цього починав.
29.05.2026 16:53 Ответить
100%
29.05.2026 16:54 Ответить
Вкотре питаю і владу в тому числі: чому громадяни України які проживають на теріторії України в Закарпатській області ніяк не реагують на ПРОВОКАТИВНІ, ДЕСТРУКТИВНІ, ІМПЕРСЬКІ, ЗБОЧЕНІ закиди і звинувачення від клона орбана в бік
В С Ь О Г О НАРОДУ УКРАЇНИ, з метою посіяти ворожнечу і протистояння в країні де живе величезна многонацілнальна спільнота людей - ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?!!!!
Чому ви мовчите? Де влада яка знов не реагує на поділ людей за мовами і націльністю????'Вам Донбаса не вистачило?????
29.05.2026 16:52 Ответить
Це те, про що я раніше говорив, не може татарва бути європейською нацією і ніколи нею не була.
29.05.2026 16:52 Ответить
А ху-ху не хо-хо...?
29.05.2026 16:56 Ответить
В пику йому можна було би запропонувати зустртись десь в румуномовному регіоні, наприклад, в місті Герца
29.05.2026 16:57 Ответить
29.05.2026 16:59 Ответить
Тоді краще зустрінеться десь в україномовних містах України Угощини?
29.05.2026 17:00 Ответить
Щось ну зовсім не хочеться ні в є с ні в нато бо з такими орбанами фіцо мадяри щось кацапами смердить
29.05.2026 17:01 Ответить
Чмо мокшанське, пшлохан.
29.05.2026 17:02 Ответить
З якого дива? Хай в Київ їде як всі інші голови держав.
29.05.2026 17:05 Ответить
Угорські реніони в Україні??? Та на кожному вокзалі циган повно 😈
29.05.2026 17:07 Ответить
може зустрінуться в Бердичеві?
29.05.2026 17:11 Ответить
В Ізюмі, в самий раз.
29.05.2026 17:28 Ответить
В Корюківці треба провести.
Корюківська трагедія (1-2 та 9 березня 1943 року) - це найбільший масовий розстріл цивільного населення нацистами в Європі під час Другої світової війни. Карателі вбили близько 6700 мирних жителів та спалили 1290 будинків у тодішньому селищі Корюківка на Чернігівщині.
Масове знищення людей проводили загони угорської військової жандармерії та гітлерівці.
За кількістю жертв ця акція перевершує білоруську Хатинь у 45 разів, чехословацькі Лідиці у 41 раз та французький Орадур у 12 разів.
29.05.2026 17:28 Ответить
Угорськомовні регіони? В Сумській області переписом було 93 угорця, цей орбан може у нас тут переговорити якщо на словах такий потужний.
29.05.2026 17:30 Ответить
Масовку "ущємльонніх і абіжєнніх" вже підготував?
29.05.2026 17:32 Ответить
Встретитесь под Хустом на Красном поле, где мАдярщина под прикрытием Гитлера развязала 2МВ, напав на Карпатскую Украину за полгода до официального начала 2МВ.
29.05.2026 17:38 Ответить
в Дебрецені - це Доброчин по-нашому
29.05.2026 17:38 Ответить
100 відсотків. В Курюківці має бути зустріч і хай вибачеться за ті безчин ства що витворяли угорські жандарми. Якщо в цього прем'єра є яйця.
29.05.2026 17:40 Ответить
І вимагати ТИ петер мадяр немаєш права.
29.05.2026 17:47 Ответить
 
 