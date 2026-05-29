Премьер Венгрии Мадяр хочет встретиться с Зеленским "где-нибудь в венгроязычных регионах Украины"
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для этого сначала должны завершиться технические консультации между Киевом и Будапештом по вопросам прав венгерского меньшинства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадьяр заявил в четверг, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
Условие встречи с Зеленским
По словам венгерского премьера, саму встречу он хотел бы провести непосредственно в Украине.
"Еще раз хочу подтвердить, что я был бы очень рад после технических встреч встретиться с президентом Украины где-нибудь в венгроязычных регионах Украины и открыть действительно новую главу в отношениях между Венгрией и Украиной", - отметил Мадяр.
В то же время он признал, что в настоящее время между государствами остаются "всевозможные противоречия", но назвал это "нормальным процессом". Он добавил, что у Венгрии есть определенные споры и с другими соседними странами.
Что предшествовало?
- Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
ото не треба було з кацапами у 1918 р. мутити Угорську соціалістичну республіку.
У перекладі з глибинного, т.зв. дипломатичного на феню жлоба, яка у основі заяви того Мадяра, це є пред'ява на те що на території України є угорські території?!
В С Ь О Г О НАРОДУ УКРАЇНИ, з метою посіяти ворожнечу і протистояння в країні де живе величезна многонацілнальна спільнота людей - ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?!!!!
Чому ви мовчите? Де влада яка знов не реагує на поділ людей за мовами і націльністю????'Вам Донбаса не вистачило?????
Корюківська трагедія (1-2 та 9 березня 1943 року) - це найбільший масовий розстріл цивільного населення нацистами в Європі під час Другої світової війни. Карателі вбили близько 6700 мирних жителів та спалили 1290 будинків у тодішньому селищі Корюківка на Чернігівщині.
Масове знищення людей проводили загони угорської військової жандармерії та гітлерівці.
За кількістю жертв ця акція перевершує білоруську Хатинь у 45 разів, чехословацькі Лідиці у 41 раз та французький Орадур у 12 разів.