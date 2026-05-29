Премьер Венгрии Мадяр хочет встретиться с Зеленским "где-нибудь в венгроязычных регионах Украины"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для этого сначала должны завершиться технические консультации между Киевом и Будапештом по вопросам прав венгерского меньшинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадьяр заявил в четверг, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условие встречи с Зеленским

По словам венгерского премьера, саму встречу он хотел бы провести непосредственно в Украине.

"Еще раз хочу подтвердить, что я был бы очень рад после технических встреч встретиться с президентом Украины где-нибудь в венгроязычных регионах Украины и открыть действительно новую главу в отношениях между Венгрией и Украиной", - отметил Мадяр.

В то же время он признал, что в настоящее время между государствами остаются "всевозможные противоречия", но назвал это "нормальным процессом". Он добавил, что у Венгрии есть определенные споры и с другими соседними странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, - Мадяр на встрече с Рютте

Что предшествовало?

Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Мадяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии